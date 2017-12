ONU, UNICEF y WEF son los organismos internacionales más seguidos en Redes Sociales

"Sin redes sociales, el trabajo de las organizaciones internacionales no sería percibido. Todas las 97 organizaciones internacionales multilaterales y ONG en este estudio están activamente presentes en los tres sitios principales de redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram".



Burson-Marsteller presentó estudio que revela que las redes sociales se han vuelto el medio más efectivo para las organizaciones internacionales, pues les permite ganar adeptos y comunicar en forma sus iniciativas.

Las Naciones Unidas (ONU) y UNICEF son las organizaciones internacionales más seguidas en redes sociales con 16.0 y 16.3 millones de seguidores, respectivamente, en todas las plataformas combinadas. El Foro Económico Mundial (WEF) – con sede en Ginebra – ocupa el tercer lugar con 10 millones de seguidores y suscriptores en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Google+.

El estudio analizó 97 organizaciones multilaterales y organizaciones sin fines de lucro, seleccionadas de los 6 principales canales en redes sociales. El WEF cuenta con gran número de interacciones (likes y retweets), alcanzando un total de 33.5 millones en los últimos 12 meses en Facebook, Twitter e Instagram. UNICEF ocupa el segundo lugar con 25.6 millones, delante de Greenpeace con un total de 11.2 millones de interacciones.

Así lo revela Twiplomacy, un importante estudio desarrollado por Burson-Marsteller que tiene por objetivo el análisis del uso de las redes sociales entre líderes mundiales, gobiernos y diversas organizaciones. Así también, para esta investigación, se usó un estudio complementario llamado Friending in High Places, desarrollado por la firma consultora en febrero de este año que examinó como los perfiles de Facebook e Instagram de diversos ejecutivos.

Para el desarrollo de este estudio, el equipo de Burson-Marsteller analizó 171 cuentas de Twitter de organizaciones internacionales, 113 páginas de Facebook, 75 cuentas de Instagram, 83 páginas de LinkedIn y 35 perfiles personales, 88 canales de YouTube, 82 páginas de Google+ y 50 canales de Periscope. El total combinado de seguidores y suscriptores en las 6 plataformas es de 145.120.969.

"De la misma forma como los gobiernos y los negocios globales vienen trabajando en fortalecer sus estrategias digitales a través de las redes sociales, los organismos internaciones también aprovechan el espectacular alance de estos medios", comentó Don Baer, Presidente y Director Ejecutivo de Burson-Marsteller. "Estas organizaciones están desarrollando contenido creativo adaptado a múltiples plataformas para contar historias poderosas que humanicen su trabajo y generen un real compromiso".

Facebook se está convirtiendo en la plataforma audiovisual más importante para los organismos internacionales. Si bien solo el 16% de los 72.736 publicaciones de organismos internacionales en los últimos 12 meses han sido videos, estas han generado el 45% del total de interacciones.

Twitter – conocido por sus mensajes de 280 caracteres – se está transformando en una red visual y la mayoría de tweets vienen acompañados de fotos y videos. El 5% de las publicaciones en Twitter de los organismos internacionales han incluido videos, lo que generó un promedio de 263 interacciones, esto representa el 12% del total. Solo el 5% de todos los tweets analizados son textos sin formato.

Por su parte, Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas es el twittero más eficaz de los 74 líderes analizados. Cuenta con un promedio de 1.092 retweets por cada una de sus publicaciones en esta red social, aunque no es el más seguido. Las cuentas personas de Twitter de estos líderes tienden a tener la mejor tasa de interacción - que se calcula por el número de interacciones dividido por la cantidad de publicaciones y el número promedio de seguidores en los últimos 12 meses.

El estudio de BM subraya que "sin Redes Sociales, el trabajo de las organizaciones internacionales no sería percibido. Todas las 97 organizaciones internacionales multilaterales y ONG en este estudio están activamente presentes en los tres sitios principales de redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram".

El estudio reporta que, tal como en años previos, Twitter se mantiene como la principal red social para estas organizaciones. Este liderazgo en popularidad de Twitter es muy aventajado y por los momentos no parece tener dificultad en mantener su amplio favoritismo, mucho menos ahora que se ha convertido en un medio para la difusión de imagenes y video.

Greenpeace y la World Economic Forum (Foro Economico Mundial) han estado activos en esta plataforma por más de una década, desde abril 2007, y el nuevo Secretario General de la ONU, @AntonioGuterres, se unió al grupo tan pronto ocupó su oficina en NYC en 1 de enero de 2017.

Con 92% de todos los gobiernos representados en la ONU usando Twitter, esta plataforma se ha convertido en la fuente de información indispensable para el público y para la divulgación de las historias de las organizaciones internacionales.

Al igual que las organizaciones multilaterales y ONG, los líderes de las mismas también favorecen a Twitter, quienes mantienen 75 cuentas personales en la plataforma, mientras que únicamente 16 usan Facebook y apenas 16 se incluyen entre el selecto grupo de influenciadores dentro de LinkedIn.

Cerca de dos terceras partes de las organizaciones internacionales tienen perfil activo en Instagram, que continúa siendo la plataforma visual preferida.

YouTube es usada por 88 organizaciones internacionales para mostrar sus video de formato largo, y 50 usan Periscope, la palicación para video en vivo de Twitter.

83 organizaciones tienen presencia en LinkedIn, pero solo la mitad de ellas las usa diariamente y los resultados de las que si lo hacen no son comparables con los logrados en otras plataformas. En cuanto a Google+, menos de diez mantienen actividades en esa plataforma. 14 trabajan con Snapchat.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (@ICRC) y la Federación Internacional de Cruz Roja y "Red Crescent Societies" (@Federation), con el soporte de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (@UNOCHA), publicaron recientemente una útil guía sobre como usar las redes sociales (refiriendose únicamente a Twitter y Facebook) para conectar mejor con víctimas de crisis, incluyendo al hashtag: #CommIsAid.

En cuanto a que cuentas favorecen quienes manejan las cuentas Twitter de las organizaciones internacionales, destaca @TheEconomist como la más seguida, por delante de The New York Times, la BBC y Reuters. Helen Clark, ex-administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el ex presidente de los EE. UU., Barack Obama, y Bill Gates son las tres personalidades más seguidas.

Para mayor información sobre este estudio visite twiplomacy.com.

Sobre el estudio

Twiplomacy es un importante estudio global de Burson-Marsteller sobre cómo el uso de redes sociales por parte de los líderes mundiales, los gobiernos y las organizaciones internacionales usan las redes sociale. El equipo de Burson-Marsteller analizó 171 cuentas de Twitter de organizaciones internacionales, 113 páginas de Facebook, 75 cuentas de Instagram, 83 páginas de LinkedIn y 35 perfiles personales, 88 canales de YouTube, 82 páginas de Google+ y 50 canales de Periscope. El total combinado de seguidores y suscriptores en las seis plataformas es de 145.120.969. También detectó 14 cuentas de Snapchat, sin embargo, no se capturó ninguna estadística pública sobre esas cuentas. Los datos se recogieron el 1 de septiembre de 2017 utilizando Burson Tools propiedad de Burson-Marsteller y también Crowdtangle.com para capturar los datos históricos de todas las cuentas, incluidas las interacciones totales (likes y retweets), las tasas de interacción, así como todos los videos y publicaciones en los últimos 12 meses (septiembre de 2016 - 2017).