Twitter es la red preferida por gobiernos y políticos

• Los líderes más exitosos en redes sociales fueron el Presidente Barack Obama, Mauricio Macri, y Justin Trudeau.

• El ex presidente Barack Obama fue el líder mundial con mayor número de seguidores.

• Entre las cuentas más activas del mundo lidera la del presidente de México, con más de 100 tweets diarios.

• @realDonaldTrump es la cuenta con mayor número de interacciones del mundo (166 millones) y @KingSalman (Arabia Saudí) la que suma mayor número de retuits (147.456).

• @SushmaSwaraj es la líder femenina más seguida.





Durante los últimos cinco años Twitter se ha mantenido como el canal de comunicación preferido por los líderes mundiales y los gobiernos. Lo usan jefes de estado y los gobiernos de más de 178 países; tanto como el 92% de los estados miembros de Naciones Unidas, de acuerdo a Twiplomacy, el estudio anual que realiza Burson-Marsteller sobre el uso que hacen los líderes mundiales de los medios digitales.





En este ámbito Twitter es máximo líder, sumando 856 cuentas de líderes políticos que atraen a cerca de 357 millones de seguidores.





Facebook, con 606 cuentas y 283 millones de seguidores, es la segunda red más usada con 169 gobiernos manejando cuentas oficiales. Sin embargo, los seguidores en Facebook, en terminos generales, duplican a los seguidores en Twitter. Por su parte, YouTube se ubica tercero en el ranking, por número de países que lo usan, después de Twitter y Facebook, siendo utilizado por 78% de los estados miembros de Naciones Unidos (aunque está muy lejos en número de 343 cuentas que llegan apenas a 4 millones de seguidores), por sobre Instagram, cuyo uso alcanza al 70% (Instagram es tercero en números, con 54 millones de seguidores de 330 cuentas). Mientras Twitter se basa en texto con apoyo de imágenes, Instagram se basa en imágenes, con pocas palabras.





Aquellos gobiernos que cuentan con equipos digitales más grandes están explorando plataformas como Vine y Snapchat, las cuales apelan a audiencias más jóvenes. Por su parte, gobiernos que no tienen grandes equipos comunicacionales –como en América Latina- aprovechan los beneficios de transmisión que ofrece Periscope y Facebook Live para transmitir sus eventos de prensa.





Este estudio de Burson-Marsteller (Twiplomacy), que anteriormente se enfocaba exclusivamente en Twitter, se ha expandido a otras plataformas tales como Facebook, Instagram, YouTube, y también en canales digitales de nicho como Snapchat, LinkedIn, Google+, Periscope y Vine. El sitio de Twiplomacy incluye rankings en vivo y un verdadero atlas para cada país estudiado.





"Twiplomacy demuestra que las personas que ejercen el poder en el mundo crecientemente usan las plataformas digitales para conectarse con las audiencias claves", declaró Don Baer, CEO global de Burson-Marsteller. "En la medida que el "engagement" pasa a ser una medida de la influencia en los medios sociales, nuestro estudio Twiplomacy puede medir cuáles son los comunicadores de la esfera política más exitosos y en cuales plataformas, y también nos muestra qué podemos aprender de ellos".





La más reciente versión da valiosos aprendizajes en lo que se refiere a la creación y uso de cuentas digitales y en el relacionamiento exitoso a través de ellas. Combinando la data de los diversos perfiles con un análisis profundo del contenido, entre los resultados más destacados se incluye: la importancia de las imágenes y la creatividad, las cuales varían de acuerdo a la plataforma usa; la capacidad de personalizar a través de rostros humanos; y la oportunidad.





Los líderes más exitosos en el uso de medios digitales fueron el Presidente Barack Obama y el equipo de la Casa Blanca, Mauricio Macri, Presidente de Argentina, y Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá.





"Este estudio multiplataforma demuestra que los líderes globales crecientemente tienen un acercamiento multiplataforma, usando diversas redes sociales. Esta es una tendencia que los líderes empresariales probablemente seguirán", comenta Ramiro Prudencio, CEO y Presidente de Burson-Marsteller Latinoamérica. "Los líderes mundiales están mostrando a la persona detrás del cargo y demostrando que más que un texto, las imágenes personales permiten transmitir un mensaje de manera muy potente. Es una táctica que los líderes de las empresas pueden usar con el mismo éxito".





Twiplomacy 2016 analizó 856 cuentas de Twitter de jefes de estado y gobiernos en 178 países, sumando una audiencia total de 356 millones de seguidores.









El Presidente Barack Obama, al finalizar su período presidencial, se retiró como el líder indiscutido en las redes sociales. Con más seguidores que todos los demás líderes juntos, Obama manejó exitosamente su imagen personal a través de las redes sociales con 137 millones de seguidores, fans y suscriptores, en su momento. Solamente en su cuenta Twitter el presidente de Estados Unidos tenía 74 millones de seguidores, más que el Papa Francisco, segundo con 34 millones, Donald Trump con 30,1 millones y el Primer Ministro Narenda Modi quien en el tercer lugar tiene 30 millones de seguidores.





Sin embargo, el estudio demuestra que tener una gran masa de seguidores no se traduce automáticamente en influencia. La cuenta oficial @POTUS, creada en mayo 2015, y que es la séptima más seguida mundialmente con 7,6 millones de seguidores, es por lejos, la más efectiva ya que tenía como promedio 12.350 retweets por cada tweet. En contraste, los tweets enviados por @BarackObama, que en su momento tenía 10 veces más seguidores que @POTUS, sólo se reenviaba como promedio 1.572 veces.





Las cancillerías tienden a usar Twitter para establecer relaciones mutuas. En mayo 2015 el Departamento de Estado de Estados Unidos usó Twitter para establecer contacto con su contraparte en Cuba, meses antes del re-establecimiento de relaciones diplomáticas. El Departamento de Estado también intentó de de conectarse con el Presidente de Iran Hassan Rouhani y el canciller Javad Zarif, pero optó por dejar de seguirlos por falta de reciprocidad.





Pero son los gobiernos en América Latina los más activos en Twitter, con el de la presidencia de México que maneja una cuenta particularmente generosa cuando, el año pasaso, generaba 123 tuits diarios en promedio con los cuales sumaba 127.000 tuits.





Después del gobierno mexicano estaba en 2016 la del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, con 95 tweets diarios, seguido por el de la presidencia del mismo país, que emite una media de 82 tuits al día. Después de México y Venezuela siguen las cuentas del Gobierno de El Salvador (73 tuits diarios), gobernador de Puerto Rico (62), Presidencia salvadoreña (53) y Presidencia de Panamá (49).





Por número de seguidores, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es el líder latinoamericano más seguido, al sumar 6,3 millones de seguidores; seguido de lejos por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (4,8 millones), luego está Mauricio Macri (3,9 millones de seguidores) y en el cuarto figura el presidente de Venezuela (3,1 millones).





La cuenta no gubernamental más seguida era la de Naciones Unidas, @UN, seguida por 338 cuentas de líderes mundiales. El New York Times (@NYTimes) era el medio más seguido por líderes (202). @Twiplomacy es la octava cuenta no gubernamental más seguida por líderes mundiales, con 184 jefes de estado y gobiernos, más que The Economist, BBC, Reuters y CNN.





"Twitter facilita las relaciones entre los líderes en el mundo online de hoy", comenta Matthias Lüfkens, Managing Director Digital. "Nos enorgullece ver nuestra cuenta @Twiplomacy entre las más seguidas por jefes de estado y gobiernos".





Otros hallazgos clave





‏ • La Ministra de Asuntos Exteriores de India, @SushmaSwaraj, es la líder femenina más seguida con 8 millones de seguidores.





‏ • El Primer Ministro del Reino Unido (@Number10gov), es el líder más seguido de la Unión Europea con 5,1 millones de seguidores.





‏ • El keniata Uhuru Kenyatta (@UKenyatta) se convirtió en el líder del África subsahariana más seguido, con 2 millones de seguidores.





‏ • En América Latina, el presidente de México, Enrique Peña Nieto (@EPN), alcanza los 6,4 millones de seguidores, por delante del presidente de Colombia @JuanManSantos (4,8) y @MauricioMacri (3,9).





‏ • Con 7,9 millones de seguidores, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@HHShkMohd) es el líder árabe más popular, seguido por la jordana @QueenRania con 6,5 millones y por el saudí @KingSalman con 6,1 millones.





‏ • Entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateDept) es la cuenta más seguida, con 4,3 millones de seguidores, por delante de los Ministerios de Turquía (@TC_Disisleri) y de Rusia (@MID_RF), con poco cerca de 1,3 millones de seguidores cada uno.





Más de 5.000 embajadas y embajadores están actualmente activos en Twitter; a su vez, la plataforma se ha convertido en la voz de misiones diplomáticas en Nueva York, Washington, Londres y Bruselas.





El estudio completo se encuentra disponible en bm.com y twiplomacy.com.









Acerca del estudio

Twiplomacy es el estudio global sobre la forma en que líderes mundiales, gobiernos, organizaciones usan las redes sociales. La versión 2016 se ha expandido, más allá de Twitter, a otras plataformas tales como Facebook, Instagram, YouTube, y también en canales digitales de nicho como Snapchat, LinkedIn, Google+, Periscope y Vine. La información fue recolectada en mayo de 2016 usando metodologías propias de Burson-Marsteller.





Acerca de Burson-Marsteller

Burson-Marsteller, fundada en 1953, es la empresa líder en relaciones públicas y comunicaciones estratégicas. Proporciona análisis estratégico y ejecución de programas de comunicaciones como asimismo asesoría en asuntos públicos, gestión de reputación y de crisis, comunicación corporativa, publicidad y estrategias digitales. Cuenta con una red global de 73 oficinas y 85 afiliadas, que operan en 110 países a través de seis continentes. Burson-Marsteller es parte de Young & Rubicam Group, una subsidiaria de WPP (NASDAQ: WPPGY), la red de servicios de comunicaciones líder en el mundo. Para obtener más información, por favor visite www.bm.com.