Países de la Unión Europea y de la OTAN firmaron el martes un memorando de entendimiento para crear un centro de investigación de ataques cibernéticos, propaganda y desinformación. Los países que firmaron el documento son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia, Polonia, Letonia y Lituania,y Finlandia. Otras naciones se unirían al grupo en julio. Moscú ha sido acusada de librar una guerra "híbrida" en el conflicto de Ucrania y de interferir en la elección presidencial de Estados Unidos. Finlandia, que es miembro no alineado militarmente de la Unión Europea, comparte con Rusia una frontera de 1.800 kilómetros. Rusia ha negado interferir en los comicios estadounidenses. Pero sus recientes actividades en Ucrania han incluido el uso de milicias, operaciones de información, inteligencia y fuerzas especiales, todo lo cual ha generado preocupación en las naciones occidentales sobre una nueva forma de conflicto, descrito por expertos y observadores como "híbrido". El centro, que estaría situado en Helsinki, Finlandia, crearía una red de expertos de los países participantes. Un grupo de coordinación sostendrá una primera reunión el miércoles y se espera que para fines de año, un equipo de 10 personas ya estará trabajando en el proyecto. Finlandia expresó preocupación el año pasado por lo que considera como una intensificación de los ataques de propaganda contra el país por parte del Kremlin. Alemania también ha reportado un incremento de campañas de desinformación rusas y ataques informáticos de precisión. El presupuesto anual del centro inicialmente será de $1.600 millones, de los cuales Finlandia aportará el 50 por ciento y el resto será cubierto por los países comprometidos al proyecto. Con información de Reuters. Más información en NATO and EU Members Join Finland's New Center for Countering Hybrid Threats.





FUENTE

voanews.com





Comentarios

Realice su comentario aquí