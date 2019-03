La libertad en el mundo 2019: Democracia en retirada

Venezuela figura en el número 19/100 del ranking de países NO libres según Freedom in the World 2019, informe que registró el décimo tercer año consecutivo de disminución de la libertad global. "Este retroceso abarca democracias de larga data, como Estados Unidos, hasta regímenes autoritarios consolidados, como China y Rusia. El patrón es constante y siniestro. Aquí te mostramos algunos puntos fundamentales de este informe.

1) El final de la Guerra Fría aceleró una dramática ola de democratización que comenzó a principios de los años setenta. La caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991 despejaron el camino para la formación o restauración de las instituciones democráticas liberales no solo en Europa del Este, sino también en América, África subsahariana y Asia. Entre 1988 y 2005, el porcentaje de países clasificados como No libres en libertad en el mundo disminuyó en casi 14 puntos (del 37 al 23 por ciento), mientras que la proporción de países libres creció (del 36 al 46 por ciento). Esta oleada de progreso ahora ha comenzado a retroceder. Entre 2005 y 2018, la proporción de países No Libres aumentó a 26 por ciento, mientras que la proporción de países Libres se redujo a 44 por ciento.

2) En los estados que ya eran autoritarios, que obtuvieron designaciones como No Libres por Freedom House, los gobiernos han dejado de lado la delgada fachada de la práctica democrática que establecieron en décadas anteriores, cuando los incentivos internacionales y la presión por la reforma eran más fuertes.

3) Incluso las democracias de larga data han sido sacudidas por las fuerzas políticas populistas que rechazan los principios básicos como la separación de poderes y se dirigen a las minorías para recibir un trato discriminatorio.

4) Malasia, Armenia, Etiopía, Angola y Ecuador, no obstante muestran que la democracia tiene un atractivo duradero como medio para responsabilizar a los líderes y crear las condiciones para una vida mejor. La promesa de la democracia sigue siendo real y poderosa. No solo defenderlo, sino ampliar su alcance es una de las grandes causas de nuestro tiempo.

5) Por ejemplo, las elecciones se están viniendo a menos a medida que las autocracias encuentran la forma de controlar sus resultados y al mismo tiempo mantienen una apariencia de votación competitiva. Las encuestas en las que el resultado está determinado por la coerción, el fraude, el gerrymandering u otra manipulación son cada vez más comunes. Los indicadores de elecciones de Freedom House han disminuido al doble de la tasa de puntajes generales totales a nivel mundial durante los últimos tres años.

6) Según el informe, China ahora está exportando su modelo de censura y vigilancia integrales de Internet a todo el mundo, ofreciendo capacitaciones, seminarios y viajes de estudio, así como equipos avanzados que aprovechan la inteligencia artificial y las tecnologías de reconocimiento facial. A medida que Internet asume el papel de una esfera pública virtual, y a medida que disminuye el costo de la vigilancia sofisticada, el deseo y la capacidad de Pekín para difundir modelos totalitarios de control social habilitado digitalmente representan un riesgo importante para la democracia en todo el mundo.

7) En el informe de Freedom House, ocho democracias han sufrido disminuciones en los puntajes en los últimos cuatro años debido a su trato hacia los migrantes. Con aproximadamente 257 millones de personas en migración en todo el mundo, el asalto persistente a los derechos de los migrantes es una amenaza importante para los derechos humanos y un potencial catalizador para otros ataques a las garantías democráticas.

8) La libertad de expresión en el mundo ha sido objeto de ataques sostenidos, tanto mediante embestidas contra la prensa como intrusiones en los derechos de expresión de los ciudadanos comunes. Los datos muestran que la libertad de expresión disminuyó cada año en los últimos 13 años, con desplomes desde 2012.

9) La ofensiva contra la libertad de expresión está siendo superada por una forma nueva y más efectiva de autoritarismo digital, como se documenta en la última edición de Freedom House on the Net . Según el informe, China ahora está exportando su modelo de censura y vigilancia integrales de Internet a todo el mundo, ofreciendo capacitaciones, seminarios y viajes de estudio, así como equipos avanzados que aprovechan la inteligencia artificial y las tecnologías de reconocimiento facial.

10) A medida que Internet asume el papel de una esfera pública virtual, y a medida que disminuye el costo de la vigilancia sofisticada, el deseo y la capacidad de Pekín para difundir modelos totalitarios de control social habilitado digitalmente, representan un riesgo importante para la democracia en todo el mundo.

11) América Latina en 2018 se vio envuelta en una crisis migratoria impulsada en parte por la represión gubernamental en Venezuela y Nicaragua. Las elecciones llevaron al poder a nuevos líderes populistas en México y Brasil, donde el tenso período de campaña se vio empañado por la violencia política.

12) Este año, los puntajes de libertad de prensa se redujeron en cuatro de las seis regiones del mundo. Las violaciones flagrantes, como el encarcelamiento de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo por sus informes de investigación en Myanmar, se han generalizado.

13) Aún más crudas han sido las disminuciones en la expresión personal, ya que los gobiernos han tomado medidas enérgicas contra las discusiones críticas entre los ciudadanos, especialmente en línea. La explosión de casos criminales por "insultar al presidente" en Turquía -más de 20,000 investigaciones y 6,000 procesos judiciales solo en 2017- es uno de los ejemplos más evidentes de esta tendencia global.

14) En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro extendió su gobierno autoritario con una elección presidencial profundamente defectuosa caracterizada por la prohibición de destacados candidatos de la oposición y la intimidación de votantes. Maduro ha presidido el colapso económico y la crisis humanitaria que lo acompaña, que ha dejado a millones de personas luchando para satisfacer sus necesidades básicas.

15) En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega emprendió una represión feroz contra un movimiento de protesta contra el gobierno a nivel nacional, con la violencia de las fuerzas estatales y los grupos armados aliados que causaron cientos de muertes.

16) Las duras condiciones en Nicaragua y Venezuela se han sumado a la ya sustancial crisis migratoria de la región.

1/4: ¿Hay medios libres e independientes?

Los periodistas independientes de Venezuela operan en un entorno regulatorio y legal altamente restrictivo, y se arriesgan a ser arrestados y violentos físicamente en relación con su trabajo. La mayoría de los periódicos independientes han cerrado o se han movido a un formato digital.

El gobierno de Maduro mantiene una infraestructura estatal de comunicaciones, reforzada por un amplio marco legal, que se utiliza para propagar su programa político e ideológico. Los medios críticos enfrentan diversas formas de hostigamiento. Una serie de medios de comunicación privados han cambiado de propietario bajo presión financiera en los últimos años, y su cobertura posteriormente se hizo más favorable para las autoridades.

En noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley de discurso de odio que impone multas y hasta 20 años de prisión para cualquier persona que divulgue información que se considere "intolerante" a través de las redes sociales o tradicionales. En septiembre de 2018, dos hombres fueron arrestados por oficiales de contrainteligencia militar según la ley por publicar un video que comparaba al presidente Maduro con un burro. Fueron detenidos por varias semanas antes de ser "liberados con restricciones".

La obstrucción, la intimidación, los ataques físicos, la confiscación de equipos y las detenciones y arrestos de los trabajadores de los medios continuaron en 2018. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) informó que hubo 25 detenciones arbitrarias de periodistas en los primeros nueve meses de 2018, y que dos A los periodistas se les había prohibido salir del país como castigo por sus informes. Un escritor independiente alemán fue detenido en un centro de detención militar a mediados de noviembre por cargos de espionaje y "violación de zonas de seguridad", y permaneció allí al final del año, aunque las autoridades no han proporcionado ninguna evidencia para respaldar los cargos.

En septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó a los proveedores de servicios de Internet en Venezuela que no permitieran que el sitio web de periodismo de investigación, Armando.info , publicara un informe sobre Alex Saab, un empresario colombiano responsable de importar alimentos básicos para la distribución de alimentos del gobierno. programa.

¿Los individuos son libres de practicar y expresar su fe religiosa o no creer en público y en privado? 3/4

Las garantías constitucionales de libertad religiosa son generalmente respetadas, aunque las tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana siguen siendo altas. Las relaciones del gobierno con la pequeña comunidad judía también han sido tensas a veces.

¿Hay libertad académica y el sistema educativo está libre de un amplio adoctrinamiento político? 2/4

La libertad académica se vio sometida a una creciente presión durante el mandato de Chávez, y un plan de estudios escolar desarrollado por su gobierno enfatiza los conceptos socialistas. Más recientemente, los recortes presupuestarios y otros problemas de financiamiento han socavado la autonomía de las universidades y han provocado un éxodo de académicos del país.

La OEA y las organizaciones de la sociedad civil venezolana han observado los crecientes esfuerzos del gobierno para sofocar el discurso político de los estudiantes universitarios. A fines de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la OEA, publicó un informe que expresa su preocupación por la detención de más de 300 estudiantes universitarios involucrados en un movimiento de protesta de 2017 que pide reformas políticas. El informe agregó que 21 estudiantes habían sido asesinados en medio del movimiento, y que se reprimieron 92 manifestaciones convocadas por estudiantes universitarios o profesores.

1/4 - 1: ¿Los individuos son libres de expresar sus opiniones personales sobre temas políticos u otros temas sensibles sin temor a ser vigilados o retribuidos?

El monitoreo de las autoridades sobre el comportamiento de los ciudadanos mediante el uso de la tarjeta de identificación de la Patria y el examen del contenido publicado en las plataformas de redes sociales ha creado un clima de miedo. Los usuarios de los medios sociales han sido arrestados en respuesta a los comentarios publicados en línea, con al menos 17 personas detenidas desde 2014 por opiniones expresadas solo en Twitter. En mayo de 2018, Pedro Jaimes Criollo, un ciudadano privado, fue detenido por tuitear información sobre la ruta de vuelo de una aeronave que transportaba al presidente Maduro. El incidente fue considerado por muchos grupos de derechos humanos como una desaparición forzada, dado que después de su detención, su paradero fue desconocido durante más de un mes. Según informes, lo torturaron mientras estaba bajo custodia.



El joven violinista Armando Cañizales de 17 años es una de las víctimas de las protestas REUTERS | Carlos Garcia Rawlins

El gobierno también ha empleado el sistema de identificación de la Patria para monitorear las actividades de los ciudadanos. Con la guía de la empresa china ZTE, las autoridades han desarrollado un sofisticado sistema de monitoreo que no solo les permite retener la ayuda alimentaria y otros servicios de los opositores políticos, sino que también les permite recopilar vastos datos sobre los patrones de votación de los individuos, su historial médico. y otra actividad. Las autoridades han alentado encarecidamente a los ciudadanos a registrarse para la tarjeta.