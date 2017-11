Banco Mundial: México es el país de la región con más facilidades para iniciar un negocio

El Banco Mundial publicó la edición 14 del Doing Business ("Haciendo Negocios"), que este año bautizaron "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs" ("Haciendo Negocios: reformando para crear empleos").

El nuevo analisis muestra el número y tipo de regulaciones que promueven u obstaculizan las actividades de negocio de 190 países, basándose en la medición de diferentes aspectos de las regulaciones en 10 áreas de la vida de los negocios.

Entre los datos más llamativos que encontramos en el informe destaca que Nueva Zelanda le arrebató a Singapur el primer puesto entre todos los países en cuanto a facilidad para hacer negocios. Por debajo de los dos líderes encontramos a Dinamarca, Corea del Sur, Hong Kong, EEUU de A., Reino Unido, Noruega, Georgia y Suecia, que completan la lista de los 10 mejores de la clasificación.

En el otro extremo, los últimos lugares del ranking global -por ser los países que más restringen la capacidad de hacer negocios y las inversiones- fueron para Somalia, Eritrea, Venezuela, Sudán del Sur, Yémen y Libia.

En cuanto a Latinoamérica y el Caribe, el país mejor posicionado de la región es México (lugar 49), colocado inmediatamente encima de naciones como Chile (55), Perú (58), Colombia (59) y Costa Rica (61). Por otro lado, según el BM los países más problemáticos de América son Venezuela (188), Haití (181), Bolivia (152), Barbados (132) y Nicaragua (131).

De acuerdo a la investigación del Banco Mundial, la región aplicó un total de 26 reformas para mejorar el ambiente de negocios. En este período la región ha implementado 398 reformas gracias a las cuales hoy iniciar una operación de negocios toma en promedio 38 días, una mejora interesante contra los 78 días de hace 15 años.

Dentro de las economías más resaltadas en el informe destaca El Salvador (73), país que adoptó importantes reformas en la agilidad con que se aprueban las autorizaciones para la construcción, los cambios en la matriz energética, las mejorías en el comercio transfronterizo y las facilidades en el pago de impuestos.

Además, hay que destacar los casos de Jamaica (70) y República Dominicana (99), donde lograron reducir importantemente el tiempo requerido para hacer negocios, en relación con mediciones de años anteriores.

"Las reformas implementadas por las economías de América Latina y el Caribe continúan mejorando el ambiente de negocios para los empresarios", señaló Santiago Croci Downes, gerente del programa de Doing Business.

Doing Business 2018 midió 264 reformas regulatorias que afectan los diez set de indicadores. Tal como en años previos, África Sub-Sahariana fue la región con el mayor número de reformas (83 en total), seguida por Asia Este y Pacífico (45) y Europa y Asia Central (44). Las regiones con la mayor proporción de economías gozando de reformas fueron Europa y Asia Central (79%), África Sub-Sahariana (79%) y Asia Sur (75%); mientras que el grupo de altos ingresos de la OECD mostró la menor proporción de países con cambios (46%).

Conozca en detalle el trabajo "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs" en el sitio web del Banco Mundial www.doingbusiness.org.