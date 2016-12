Industria TIC colombiana logra US$ 227 millones en exportaciones entre 2012 y 2015

De acuerdo con un comunicado de la agencia Procolombia , entre el 2012 y 2015 las exportaciones de hardware, software y servicios del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde Colombia sumaron $227 millones.

Según el ente gubernamental -encargado de la "promoción de las inversiones, el turismo, las exportaciones no tradicionales y la Marca País"- este resultado se logró gracias a la campaña ' Colombia Bring IT On' , iniciada en 2014.

La mencionada campaña busca promover la industria de TI y contenidos digitales de Colombia. Con la misma 200 empresas de ese país llegaron a otros países y lograron que solo en 2015 el sector completo alcanzara un crecimiento de 37% en 2015.

'El mundo está demandando producción de este sector y Colombia está en la capacidad de competir a nivel mundial por su talento e infraestructura tecnológica, así que la invitación es a que nos creamos el cuento y avancemos en la internacionalización', dijo el presidente de Procolombia, Felipe Jaramillo, en un comunicado.