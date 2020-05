La escultura del gamer que ha incendiado las redes

Un estudio científico llevado a cabo por una empresa canadiense ha diseñado un modelo de gamer en forma de escultura que ha incendiado las redes.

La investigación analiza de qué manera va a evolucionar el cuerpo de los seres humanos, en concreto de aquellos que pasan muchas horas con los videojuegos y las vídeoconsolas, en un período de 20 años. Es decir, la escultura, bautizada como Michael, pretende reflejar cómo será el físico de un gamer en el año 2040.

¿Por qué ha incendiado las redes? Pues porque el resultado del estudio no es precisamente agradable a la vista, o no lo es al menos para los directamente relacionados con ese resultado. El modelo muestra a una persona con, entre otras cosas, alopecia, deformaciones en extremidades, ojeras o sobrepeso. Características que, una vez combinadas, generan un prototipo de gamer que no ha sentado precisamente bien a muchos de esos gamers.

El caso es que la escultura se ha desarrollado a petición del servicio público de salud de Reino Unido (el NHS, que es por cierto el sistema sanitario público más longevo del mundo) y pretende concienciar a sus ciudadanos de los excesos en el mundo de los videojuegos. Como casi todo en la vida, abusar suele no dar buenas consecuencias y eso es precisamente lo que se quiere evitar el Reino Unido, donde la media de horas jugadas alcanza las 7,5, habiendo algunos que llegan a jugar 18 en tan solo un día.

A pesar de que el descubrimiento se haya desarrollado para el ámbito de los videojuegos, lo cierto es que en un contexto en el que el mundo está hoy más conectado que nunca, los excesos también se pueden producir en otros tipos de entretenimiento. Netflix, por ejemplo, ha registrado su mayor número de usuarios de la historia. Juegos de mesa olvidados como el parchís o el ajedrez ahora son considerados pop de nuevo porque hay aplicaciones que permiten disputar partidas online, como también las hay para juegos de azar como el blackjack o la ruleta, disponibles en los diversos casino online.

Las recomendaciones del NHS

En el plan del NHS no solo hay avisos, sino también recomendaciones. Recomendaciones que sirven para toda actividad online en general, pues están enfocadas a encontrar un balance para favorecer la salud. Así, el sistema sanitario británico recomienda, por ejemplo, la actividad física. De esa manera no solo se estiran los músculos, sino que también se evita la obesidad.

También se recomienda mantener una buena postura física y unas buenas condiciones de luminosidad en la medida de lo posible, para prevenir tanto lesiones en la espalda y la columna vertebral como para proteger a los ojos, que se ven afectados con un exceso de oscuridad.





Llevar una dieta sana y variada es otra de las recomendaciones. Según el NHS, una dieta pobre reduce no solo la salud física sino también la mental. El equilibrio en lo que a una dieta diversa se refiere, con diferentes vitaminas y nutrientes, favorece además de a la salud, al rendimiento que se puede obtener en los videojuegos, pues la concentración y las decisiones se ven mejoradas.

Por último, también es importante beber mucha agua, pues muchos gamers consumen muchas bebidas energéticas pero se olvidan del agua, tal y como explica el NHS. En cualquier caso, y en conclusión, la recomendación última es y debería ser siempre disfrutar pero hacerlo con moderación. Dedicar tiempo y energía a un hobby no debería ir nunca reñido con sacrificar la salud.