Sobre la necesidad de una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores

La discriminación por edad abunda y los mecanismos existentes de derechos humanos no proporcionan una protección universal o integral de los derechos de las personas mayores. Ha llegado el momento de una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores Actualmente se celebra el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento (OEWG), cuya sesión número 10 se realiza del 15 al 18 de abril, en Nueva York. Gobiernos y ONG debaten sobre los derechos a la protección y seguridad social, y a la educación y aprendizaje permanente de las personas mayores. También revisarán los derechos a la autonomía e independencia, y atención, apoyo y cuidados paliativos. Desde HelpAge International continuamos instando a la comunidad y organizaciones para insistir a sus Gobiernos de que participen y así asegurarnos de que una nueva Convención se haga realidad y refleje las experiencias de las personas mayores en todo el mundo. ¿Por qué? Hoy les compartimos algunas de las preguntas frecuentes y sus respuestas.



¿Por qué necesitamos una nueva convención sobre los derechos de las personas mayores? El mundo está envejeciendo, la discriminación por edad abunda y los mecanismos existentes de derechos humanos no proporcionan una protección universal o integral de los derechos de las personas mayores. Ha llegado el momento de una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores. Por supuesto, todos los derechos de las personas están protegidos por las leyes internacionales de derechos humanos, pero encontrar una referencia específica a los derechos de las personas mayores es rara y hay poca comprensión sobre cómo se aplican los derechos humanos a las personas mayores. Con la excepción de una de las principales convenciones internacionales de derechos humanos (sobre los trabajadores migrantes), la edad no se enumera explícitamente como una razón por la que no se debe discriminar a alguien. Como resultado, los Estados miembros a menudo pasan por alto la discriminación por edad cuando informan a los órganos de tratados internacionales de derechos humanos. Una convención sobre los derechos de las personas mayores no crearía nuevos derechos para esta población. En su lugar, explicaría cómo se aplican los derechos existentes a las personas mayores, proporcionando un instrumento universal para su protección.

¿Por qué necesitamos una convención ahora que tenemos un nuevo Experto Independiente? Un experto independiente es similar a un relator especial. Este es nombrado, con un mandato de tres años, para examinar, monitorear, asesorar e informar públicamente sobre los derechos humanos de las personas mayores en todo el mundo. Sin embargo, el trabajo del Experto Independiente por sí solo no es una respuesta adecuada porque él/ella no generará recomendaciones legalmente vinculantes y la implementación de cualquier recomendación dependerá de la buena voluntad de los Estados. Si bien el trabajo del Experto independiente complementará y contribuirá al del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el envejecimiento, no puede reemplazarlo. El Grupo de Trabajo de Composición Abierta es un organismo intergubernamental que se ha encargado, a través de la Resolución 67/139 de la Asamblea General, de identificar los elementos principales de un nuevo instrumento legal dedicado a los derechos de las personas mayores. Este debate entre los Estados miembros es fundamental para lograr un consenso en torno a la necesidad y lo que debería estar en dicho instrumento.



¿No hay una mejor manera? Por ejemplo, adoptando una Declaración no vinculante o actualizando los Principios de las Naciones Unidas de 1991 sobre las Personas Mayores Una convención proporcionaría a los gobiernos un marco legal, así como la orientación y el apoyo para ayudarlos a proteger y promover los derechos de las personas mayores en nuestras sociedades cada vez más envejecidas. Esto impactaría directamente la situación de las personas mayores en el terreno a través de la implementación nacional mejorada de las disposiciones de la convención, para todas las partes ratificantes.



Se establecerían mecanismos de implementación, seguimiento y reparación. También ayudará a integrar las cuestiones de derechos humanos que enfrentan las personas mayores, asegurándose de que no se consideren "marginadas" o derechos relacionados con un grupo "vulnerable", y garantizará una mayor visibilidad de las personas mayores en todos los demás órganos de derechos humanos. Otras opciones, como una Declaración o actualización de los Principios de las Naciones Unidas sobre las Personas Mayores (A / RES / 46/91) de 1991, tienen limitaciones y no brindan el marco integral y sistemático que proporciona una convención. Una declaración no es legalmente vinculante y, por lo tanto, no ofrece ninguna obligación o incentivo adicional para la implementación o la rendición de cuentas. Las declaraciones a menudo tienen un alcance muy general y no brindan a los gobiernos orientación específica ni describen en detalle las obligaciones del Estado.

¿Por qué no agotar todas las demás opciones primero, antes de comprometerse con una nueva convención oportuna, costosa y onerosa? Otras opciones han estado disponibles para los Estados miembros durante algún tiempo, pero no se han utilizado. No hay razón para pensar que estarán sin un instrumento dedicado legalmente vinculante. Por ejemplo, ha habido un Comentario General sobre los derechos económicos y sociales de las personas mayores, desde 1996, pero los Estados partes rara vez incluyen un examen de toda la gama de derechos de las personas mayores en sus informes periódicos al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Los Estados miembros tampoco han aprovechado la oportunidad de utilizar el sistema de Revisión Periódica Universal para informar o examinar el historial de otros sobre los derechos de las personas mayores. De 21353 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos durante la primera ronda de su proceso de revisión de derechos humanos entre pares de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (conocido como Revisión Periódica Universal), solo 31 recomendaciones se refirieron a personas mayores.

¿No va a costar mucho dinero implementar esto? ¿Podemos permitirnos esto cuando ya estamos sufriendo la crisis financiera mundial? En tiempos de austeridad es extremadamente importante que los grupos particulares de la sociedad estén adecuadamente protegidos, especialmente aquellos que tienden a verse afectados negativamente cuando los Estados experimentan contracciones económicas. La situación financiera global no es una razón legítima para que los Estados eviten sus responsabilidades de proteger y promover los derechos humanos de cualquier sector de la sociedad. Los derechos humanos son universales e inalienables. No es suficiente posponer la realización de los derechos de las personas mayores, de la misma manera que no hubiera sido apropiado haber pospuesto la aclaración de las obligaciones del Estado con otras cohortes demográficas, como las mujeres, los niños o las personas con discapacidad. Por supuesto, implementar mejores estándares y protección llevará tiempo e incurrirá en algunos costos. La realización progresiva de estos estándares es una realidad necesaria que tiene un sólido precedente dentro de la esfera de la discapacidad tras la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención sobre los derechos de las personas mayores proporcionaría un marco conceptual, legal y de responsabilidad claro para ayudar a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y otros a tomar decisiones que aborden de manera positiva el envejecimiento de la población, eliminen la discriminación por edad y protejan mejor los derechos de las mujeres y los hombres mayores.

Una convención sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a esta población a vivir una vida digna. Ayudaría a cambiar las actitudes hacia las personas mayores; aumentar su visibilidad y el reconocimiento de la discriminación por edad; clarificar las responsabilidades hacia las personas mayores; mejorar la rendición de cuentas; y proporcionar un marco para la política y la toma de decisiones. En el marco de la décima sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre envejecimiento, HelpAge presenta un nuevo informe donde las personas mayores de todo el mundo contaron sus experiencias sobre sus derechos a la protección social y la seguridad social, y a la educación, la capacitación, el aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades. Conozca la consulta Vivir, no solo sobrevivir; compártala y utilícela como herramienta para el trabajo con y por las personas mayores, especialmente para instar a su Gobierno a participar en el OEWG. Igualmente, les recordamos que si su organización va a participar en este espacio o realizará alguna actividad relacionada, nos lo cuente escribiendo a Marcela Bustamante (marcela.bustamante AT helpagela.org) , coordinadora del Secretariado de HelpAge para América Latina y el Caribe.

FUENTE

helpagela.org





