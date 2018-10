Llevando esperanza a una familia de refugiados, usando Google Translate

En 2015, me uní a Google para ser parte de una empresa que utiliza tecnología para ayudar a otros. Estoy orgulloso de que el compromiso de Google con su misión -organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil- sigue siendo sólida después de 20 años. Sabía que quería ser parte de todo esto, pero no tenía ni idea de que experimentaría el poder de nuestra misión de primera mano, y que me ayudaría a forjar una amistad cuando menos lo esperaba.

Durante estos últimos tres años, mi esposa y yo hemos estado trabajando con organizaciones involucradas en los esfuerzos de reasentamiento de refugiados. Ambos tenemos padres inmigrantes, así que hemos escuchado historias sobre la adpatación en otro país para hacer una vida mejor para sus hijos, pero ser forzados a salir de un país es muy diferente. Estos refugiados a menudo huyen de situaciones que amenazan la vida. Aparte de lidiar con su trauma pasado y estar en un lugar desconocido sin un sistema de apoyo, a menudo no pueden hablar el idioma local.

Mi esposa y yo nos enteramos de una familia de cuatro personas - Nour, Mariam, Sanah de tres años y Yousuf de seis meses - que se establecieron en Rialto, a 45 minutos de donde mi esposa y yo crecimos en el sur de California. A través de la asistencia de organizaciones como Hearts of Mercy y Miry's List, se establecieron en un apartamento poco antes de dar a luz a Yousuf. Aún recuperándose de las lesiones sufridas en Siria, Nour no pudo trabajar, y tuvo que depender de la ayuda de otros para mantenerse. Sin automóvil, sus opciones eran más limitadas. Entonces, en abril de este año, enfrentaron su mayor y más difícil desafío: su hija Sanah fue diagnosticada con neuroblastoma de etapa 4.

Queríamos ayudar, pero no sabíamos por dónde empezar, y como nuevos padres nosotros mismos, sentíamos y podíamos relacionarnos a nivel personal. Recaudamos fondos para la familia y coleccionamos juguetes para Yousuf y Sanah con la esperanza de que pudieran sentirse apoyados. Queríamos ayudarles a pasar por los tratamientos de Sanah con tan poco que preocuparse como fuera posible.

Unas semanas después de que nos enteramos de su historia, fuimos a su casa para conocerlos en persona. Nour nos estaba esperando afuera, y rápidamente nos dimos cuenta de que había un desafío que no habíamos considerado: la familia sólo hablaba Árabe. Allí estaba yo, cara a cara con Nour, queriendo escuchar su historia y tranquilizarle haciéndole saber que estaba rodeado de una comunidad de apoyo, pero no podía transmitir esos pensamientos o darle a Nour la capacidad de transmitir su mensaje. La única opción que se me ocurrió fue Google Translate, que había utilizado en anteriores viajes internacionales, y esperaba que me sirviera de puente para cubrir esta brecha.

Abrí la aplicación para traducir unas pocas palabras, pero no pudimos llegar muy lejos escribiendo frases manualmente. En su lugar, probé el modo "Conversation" (conversación), que permite traducciones de audio en tiempo real y hace que la interacción se sienta más natural. Hablamos de la historia de su familia y de lo que se enfrentaban. Aprendí que en Siria, Nour fue baleado dos veces en la espalda, y soportó la muerte de sus hermanos. Ahora, Nour y Mariam están renunciando a todo para cuidar de Sanah y pasar hasta dos horas viajando en un autobús hacia y desde sus tratamientos hospitalarios. A pesar de todo esto, continúan siendo optimistas y llenos de esperanza, y están agradecidos por poder estar en Estados Unidos.

Nunca imaginé que pudiéramos sostener una conversación de 90 minutos en dos idiomas, y que nos acercaría más, y me inspiraría de una manera que no esperaba. Sin traducir, habríamos intercambiado unas cuantas bromas, compartimos palabras mal comunicadas y formas divididas. En lugar de eso, nos alejamos con un vínculo construido sobre una comprensión mutua - éramos sólo dos padres, hablando de nuestros temores y esperanzas para el futuro de nuestra familia. Hasta el día de hoy, permanecemos conectados sobre cómo está haciendo la familia, y estoy deseando mantener esta relación durante mucho tiempo.

Las familias refugiadas a menudo se encuentran en situaciones que pueden parecer normales para usted y para mí -como en el DMV (Department of Motor Vehicles) tratando de obtener una licencia de conducir- o peor, en una situación calamitosa como un hospital, sin forma de comunicarse. Generalmente pensamos en la tecnología como un facilitador del cambio, conduciendo la eficiencia o haciendo que lo imposible suceda. Pero en este caso, la tecnología me permitió hacer una conexión que cambiaba la vida, y me acercó a una familia que estaba muy lejos de casa.

Imagen de cabecera: una foto de mi visita con Nour (Foto: Acatar Kapadya)

(*) Kapadya trabaja en Google at Retail Innovation & Partnerships.