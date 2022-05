¡Tu idea digital puede ser premiada en el World Summit Award!

¡Buscamos Contenido digital para los Objetivos de Desarrollo Sostenible! ¡Aplica ahora!





Regístrate ahora para participar en el WSA 2022 y premios asociados, basados en los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.





¿Qué es el World Summit Award?





Basado en una iniciativa de las Naciones Unidas, el World Summit Award (WSA) busca implementar la agenda de las Naciones Unidas destacando aquellos proyectos digitales con mayor impacto social, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los expertos de WSA seleccionan a los mejores proyectos entre los 182 países miembros de las Naciones Unidas y los reúne en una cumbre mundial de contenido digital, celebrada anualmente.





Las candidaturas deben de presentar un aspecto tecnológico digital: aplicaciones móviles, páginas web, tecnologías portátiles, SMS, plataformas, gestión de datos... No se impone limitación alguna en cuanto a tecnología e innovación.





Las nominaciones locales al WSA internacional son elegidas inicialmente por expertos nacionales, seguida por una selección aplicada por expertos del mundo entero.





Reconociendo innovación digital con alto impacto en la sociedad





Siendo una iniciativa basada en los objetivos de la ONU, los WSA seleccionan y promueven el contenido digital más destacado del mundo. "Hoy, nuestro mundo está casi completamente conectado. Pero en este océano de productos y servicios, el contenido de calidad es difícil de encontrar, y las soluciones locales encuentran dificultades para competir con las soluciones originadas en lo principales mercados", afirma el presidente de la WSA, Peter A. Bruck. "WSA brinda la respuesta a este problema al promover contenido local con relevancia global".





¡No pierdas la oportunidad de ser el siguiente campeón WSA!

Asegúrate de someter tu proyecto antes del 15 de agosto para la pre-selección WSA 2022.

¿Cómo puedes participar?





Paso 1 – Envía la descripción completa de tu solución digital a wsa@samerica.com





Categorías WSA





• GOVERNMENT & CITIZEN ENGAGEMENT (Gobierno y compromiso ciudadano)

services | open data | democratic participation (Servicios / Transparencia de datos/ Participación ciudadana)





• HEALTH & WELL BEING (Salud y bienestar)

medical care | sport | lifestyle Health & Well Being (Atención médica / Deporte / Estilo de vida saludable | Bienestar)





• LEARNING & EDUCATION (Aprendizaje y educación)

knowledge | science | skills The Learning & Education (Conocimiento / Ciencia / Habilidades)





• ENVIRONMENT & GREEN ENERGY (Medio ambiente y energías renovables)

climate | sustainable resources | agriculture (Clima / Recursos sostenibles / Agricultura)





• CULTURE & TOURISM (Cultura y turismo)

heritage | entertainment | subcultures (Patrimonio / Entretenimiento / Subculturas)





• SMART SETTLEMENTS & URBANIZATION (Poblaciones inteligentes y urbanización)

mobility | productive work | sustainable living (Movilidad / Productividad / Vida sostenible)





• BUSINESS & COMMERCE (Negocios y comercio)

innovative services | security | finance | marketing (Servicios innovadores / Seguridad / Finanzas / Publicidad)





• INCLUSION & ENPOWERMENT (Inclusión y empoderamiento)

diversity | gender | justice | human rights (Diversidad / Género / Justicia / Derechos Humanos)





Categoría especial WSA





WSA YOUNG INNOVATORS (WSA para jóvenes innovadores)

youth taking action on the SDG's | strictly for people under or 26

(Jóvenes que actúan para los Objetivos de Desarrollo Sostenible / Exclusivamente para menores de 26 años)





Paso 2 - Gran Jurado





Tras el período de preselección, un jurado mundial de expertos se reúne para evaluar las candidaturas y seleccionar a los 40 mejores proyectos - 5 por categoría.





Paso 3 - Congreso mundial WSA





El último paso de los WSA es la celebración del concurso de contenidos en el WSA Global Congress, en el que WSA premia a los desarrolladores de contenido digital más creativos de 2022. Los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos, crear nuevos contactos y conocer a otros expertos, en el ámbito de las TIC.









Contacto: