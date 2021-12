20 aerolíneas se comprometen a implementar tecnologías para minimizar el impacto climático

"Toda la industria está realizando importantes mejoras para desvincular las operaciones de la aviación de los combustibles que emiten carbono. Pero con aviones totalmente eléctricos y de cero emisiones aún a unas décadas de distancia, también necesitamos soluciones ahora. Con la mitad de todos los vuelos a menos de 500 millas, afortunadamente, las soluciones híbridas nos permitirán llevar al mercado reducciones significativas de carbono en un par de años y en los aviones que ya estamos volando hoy "; expresó Sudhin Shahani, presidente y director ejecutivo de Surf Air Mobility.

• Un grupo de líneas aéreas se comprometen a apoyar formas novedosas de propulsión, como aviones eléctricos y propulsados ​​por hidrógeno.

• Los líderes de la industria apuntan a que cerca del 30% de los aviones que prestan servicios en rutas de menor alcance que se agreguen a sus flotas a partir de 2030 sean propulsados ​​por nuevas tecnologías como el hidrógeno y la energía eléctrica.

• Las aerolíneas signatarias piden a los gobiernos que apoyen las aeronaves eléctricas y de hidrógeno, que pueden eliminar las emisiones de CO2 en vuelo y reducir los impactos climáticos de la industria.

Ginebra, Suiza, noviembre de 2021 - 20 aerolíneas miembros de la iniciativa Target True Zero del Foro Económico Mundial se comprometieron a utilizar nuevas tecnologías, como aviones eléctricos, de hidrógeno e híbridos, para abordar el desafío del cambio climático. El desarrollo y la entrega de nuevas tecnologías de propulsión, impulsadas por fuentes de energía sostenibles, se destacaron como clave para ayudar a la industria de la aviación a minimizar su impacto ambiental.

Teara Fraser, directora ejecutiva de Iskwew Air, pronosticó: "Juntos, reimaginemos, repatriemos y reconstruyamos el sector de la aviación centrándonos en la equidad y la sostenibilidad".

"La adopción de estas tecnologías en la flota mundial, ya sea a través del nuevo diseño de aeronaves o la adaptación de aeronaves convencionales, puede ayudar a reducir el impacto climático de nuestras operaciones al tiempo que preserva los inmensos beneficios económicos y sociales que la aviación trae al mundo", expresa la declaración.

Maria Fiskerud, directora de sostenibilidad de Braathens Regional Airlines, dijo: "Avanzar en el desarrollo hacia la aviación sin emisiones de carbono es fundamental para alcanzar el acuerdo de París. (...) Nuestra ambición es volar todos nuestros vuelos sin fósiles en 2030, con SAF en nuestro avión de hélice además de nuestros aviones eléctricos. Esta asociación con True Zero Aviation es un trampolín para acelerar hacia una verdadera cero emisiones".

Las aerolíneas signatarias: Aero, Air New Zealand, Air Nostrum, Alaska Airlines, Amelia, ASL Aviation Holdings, Braathens Regional Airlines, easyJet, Finistair, Icelandair, Iskwew Air, Loganair, Mokulele, Ravn Alaska, SoundsAir, Southern Airways Express, Surf Air Mobility, Viva Aerobus, Waltzing Matilda Aviation y Xwing, operan más de 800 aviones y transportan a más de 177 millones de pasajeros en 1,8 millones de vuelos al año, las mismas esperan usar este compromiso y declaración como influencia para crear demanda en el mercado de nuevos tipos de aviones.

Uma Subramanian, directora ejecutiva de Aero, declaró: "En Aero, estamos profundamente comprometidos con trazar el camino de nuestra industria hacia cero emisiones y minimizar su impacto ambiental. Estamos orgullosos de trabajar con el Foro Económico Mundial y los líderes de la industria para acelerar el cambio en el sector de la aviación y abordar el problema más urgente de nuestra generación".

Compromisos clave:

• Primero, debe entenderse que solo los vuelos de corta distancia se podrían implementar para usar equipos con equipos de poco impacto climático, reconociendo que estos vuelos de menor alcance eran los que tenían más probabilidades de emplear primero una nueva propulsión. Los signatarios se comprometieron a trabajar para que el 30% de las aeronaves que prestan servicios en rutas de 750 km o menos, que se agreguen a sus flotas a partir de 2030 en adelante, empleen tecnologías de propulsión novedosas.

• Escalar la tecnología en el futuro: las aerolíneas también se comprometieron a incentivar y buscar soluciones para descarbonizar los aviones de mayor alcance, una vez que esto sea tecnológica y económicamente viable.

• Asociación: los signatarios pidieron a los fabricantes aeroespaciales que prioricen la innovación que les permita alcanzar estos objetivos.

• Cooperación público-privada: las aerolíneas Target True-Zero también instaron a los gobiernos a hacer su parte para apoyar la transición hacia una aviación más limpia. Las llamadas clave incluyeron el establecimiento de políticas para proporcionar incentivos para que los operadores adopten estas tecnologías y abordar los problemas de infraestructura necesarios para respaldar su uso en los aeropuertos de todo el mundo.

David Morgan, Director de Seguridad e Integridad Operacional de Air New Zealand dijo: "Air New Zealand tiene la aspiración de implementar soluciones bajas en carbono para nuestros vuelos nacionales y regionales más cortos en la próxima década. (...) Sabemos que el camino hacia la descarbonización de la industria de la aviación no es algo que una aerolínea pueda abordar sola. Iniciativas como True Target Zero son de vital importancia para compartir información, aprendizajes y acelerar la adopción de aviones de cero emisiones en todo el mundo. Air New Zealand está encantada de estar a bordo con otros líderes de la industria y esperamos trabajar juntos hacia nuestros objetivos netos cero".

"La iniciativa Target True Zero abordará el papel que pueden desempeñar las nuevas tecnologías de propulsión, como la aviación eléctrica y de hidrógeno, en la transición a un sistema de aviación con un verdadero impacto climático cero. Abordará problemas en las áreas de tecnología, dinámica de la industria, infraestructura y cadena de suministro, regulación y aceptación pública ", explicó Timothy Reuter, Jefe de Aeroespacial y Drones del Foro Económico Mundial." Acelerando la adopción de soluciones con menor impacto climático, podremos asegurar un crecimiento equitativo en todo el mundo mientras aseguramos un planeta saludable para las generaciones futuras.

Charles Cabillic, presidente de Finistair declaró: "Nos gustaría saludar la iniciativa comprometida por el Foro Económico Mundial que está demostrando su capacidad para reunir a las principales partes interesadas del sector de la aviación en torno a la coalición Target True Zero a la que nos sumamos con determinación. Estamos convencidos de que trabajando juntos seremos más fuertes y podremos desplegar tecnologías disruptivas que permitirán al sector acelerar su transición ambiental. Estamos seguros de que esta transición se realizará en primer lugar en vuelos de corta distancia con avionetas".

Por su parte, Stan Little, presidente y director ejecutivo de Mokulele Airlines y Southern Airways explicó: "Como la aerolínea intraestatal más grande del estado" más verde "de Estados Unidos, Mokulele Airlines ha estado trabajando durante muchos años como pionera en llevar la electrificación al sistema de transporte aéreo de Hawái. Estamos orgullosos de unirnos al Foro Económico Mundial en la búsqueda de un compromiso público global para promover los viajes aéreos sostenibles".

(*) Harry Gray Calvo (Public Engagement, World Economic Forum) puede ser contactado en Harry.GrayCalvo AT weforum.org

Acerca de la iniciativa Target True Zero

El Foro Económico Mundial lanzó recientemente la iniciativa Target True Zero en julio de 2021. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar la comprensión sobre cómo la tecnología de propulsión novedosa puede ayudar a abordar los impactos climáticos de la aviación y cómo se puede acelerar el despliegue y la escala de estas tecnologías.