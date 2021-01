Hackeando la brecha: ganadores de los WSA 2020

IA, gran cantidad de datos y aprendizaje de máquina: el Top 40 de los WSA 2020 usan la tecnología con contenido inteligente para superar las brechas mundiales.

La tecnología moderna, combinada con una causa social y contenido inteligente, no solo resuelve problemas, sino que mejora la igualdad, el acceso a la información y la inclusión. Los "WSA Winners 2020" muestran una selección significativa de aplicaciones impulsadas por contenido en todo el mundo con un impacto positivo: 40 soluciones de 26 países que alcanzaron el 'top 40' mundial.

Los desafíos de 2020 han hecho que el mundo reconsidere sus sistemas y estructuras. Especialmente el contenido digital se ha convertido en un verdadero solucionador de problemas, ya sea para el trabajo remoto, el aprendizaje en línea, la atención médica o la creación de más sostenibilidad. Los 40 ganadores de la WSA 2020 se centran en los problemas más urgentes del mundo, ya sea el cambio climático, la salud, la agricultura o la igualdad de género, y brindan soluciones digitales para reaccionar ante la pandemia mundial.

Las soluciones de impacto digital van desde el sistema de monitoreo pulmonar habilitado por IA de Finlandia hasta Big Data y un programa de capacitación pedagógica para aprender habilidades matemáticas tempranas, independientemente del dominio del idioma, de Luxemburgo; desde gamificar el ahorro de Chile hasta utilizar Big Data para ofrecer apoyo a viajeros con discapacidades y para los mayores de Israel.

Esta es solo una pequeña selección de los servicios basados ​​en contenido y el uso de medios digitales para proporcionar un impacto positivo ofrecido por los 40 ganadores de los WSA.

Los 40 ganadores de 26 países, seleccionados entre cerca de 350 nominaciones de 182 países participantes, ofrecen un diámetro perfecto de cómo la innovación digital resuelve los desafíos en el siglo XXI.

Lista de ganadores

Categoría "Negocios y Comercio"

Übank - Chile

Ipification - China

Operaize - Alemania

Pngme - Nigeria

Modatta - Portugal

Categoría "Cultura y Turismo"

Wheel the World - Chile

Navicup - Estonia

Travaxy - Israel

Flight across the Atlantic - Lithuania

LOOP Mirrors of time LRCT - Mexico

Categoría "Medio Ambiente y Energía Verde"

GreenPlat - Brasil

Beewise - Israel

AirCare - North Macedonia

Capture (The Fitbit for your Carbon Footprint) - United Kingdom

Ricult Agriculture Tech - Thailand

Categoría "Gobierno y Participación Ciudadana"

Hoplr - Belgica

JUDY - Ghana

Easy Laws - Lebanon

OS City Govstore Platform - Mexico

Mining and Mineral Production Monitoring Solution - Sri Lanka

Categoría "Salud y Bienestar"

icoMetrix - Belgica

Phelcom Eyer (Vision for the Future) - Brasil

CoronAI - China

KAMU Asthma - Finlandia

CUREosity-mobile - Alemania

ParentTV - Australia

Categoría "Inclusión y Empoderamiento"

Diversio - Canada

Connección Migrante - Mexico

Bonocle - Qatar

WelcoMe - United Kingdom

Unblocked Cash (Piloting Accelerated Cash Transfer Delivery in Vanuatu) - Vanuatu

Categoría "Educación"

ParentTV - Australia

MySkillCamp - Belgium

HPI Schul-Cloud (Your Digital Learning Environment) - Alemania

Annoto - Israel

MaGrid - Luxembourg

Categoría "Urbanización y vivienda"

Fluidtime - Austria

Rombit - Belgica

CitySense - Chile

Air Quality Management - Alemania

M4Jam - South Africa

Categoría "Jóvenes Innovadores"

Natal Cares - Nigeria

ConnectHear - Pakistan

DOC tracker - United States of America

Arbor (Worlds First Consumer Facing Social Impact Platform) - Canada

Future LabY - Syrian Arab Republic

"Los ganadores de la WSA combinan dos puntos de enfoque principales: el compromiso con los ODS de la ONU y la resolución de problemas de la sociedad con la aplicación de contenido inteligente. Evaluados por un jurado internacional de expertos en 2 etapas, una universidad de múltiples partes interesadas única en términos de diversidad y antecedentes, los 40 ganadores de la WSA han sido probados por su sostenibilidad, objetivo, delicadeza técnica y estratégica. Los desafíos de este año muestran más que nunca cuánto pueden ofrecer avances y soluciones los medios digitales. Los ganadores de la WSA de este año presentan una maravillosa muestra de innovación y espíritu empresarial impulsados ​​por un propósito ", afirmó el presidente de la WSA, Peter A. Bruck.

La fase final del jurado concluyó en una reunión en línea de cinco días de 31 expertos internacionales de alto nivel, decidiendo en un proceso democrático y transparente sobre las soluciones más poderosas y ricas en contenido 2020.

Los ganadores de la WSA de 2020 presentarán sus innovaciones y recibirán sus premios en el Congreso Global de la WSA 2021 (22-24 de marzo de 2021). El Congreso reunirá a emprendedores sociales, expertos en TIC y responsables políticos, jóvenes innovadores y solucionadores de problemas digitales de todo el mundo, para debatir y compartir cómo las TIC y las innovaciones interactivas pueden tener un impacto positivo y sostenible en la sociedad.





