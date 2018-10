Nobel de la Paz para Nadia Murad y Denis Mukwege, luchadores contra la violencia sexual

Un ginecólogo congoleño y una activista yazidí, fueron los dos ganadores en este 2018 del Nobel de la Paz. El primero es Denis Mukwege, un ginecólogo que se dedica a atender mujeres violadas en República Democrática del Congo; la segunda es Nadia Murad, ex esclava del grupo yihadista Estado Islámico.

El anunció de los ganadores se realizó este viernes en Oslo. Ambos ya han recibido el premio Sajarov: Nadia en 2016 y Denis en 2014. El anuncio era uno de los más esperados en esta edición de los Nobel, que en esta ocasión no contó con su premio más prestigioso -junto con el de la Paz-, el de Literatura, aplazado un año a causa de un escándalo sexual que sacudió a la Academia

Los cinco miembros del comité debían decidir quién de los 331 candidatos -individuales u organizaciones- propuestas era el digno merecedor del premio.Gran expectaciónEn los últimos días, la entrega del Nobel generó un clima de expectativa en el que se barajaban posibilidades tan dispares como los dirigentes coreanos, los defensores de la libertad de prensa e, incluso, el presidente de EEUU, Donald Trump.

La historia de Nadia

Cuando combatientes del autodenomidado Estado Islámico (EI) entraron en la aldea de Nadia Murad en Irak, mataron a todos los hombres, incluyendo a seis de sus hermanos. Nadia es de la minoría religiosa yazidí, considerada como infiel por los extremistas de EI.

Ella y cientos de otras mujeres yazidíes fueron secuestradas, vendidas y pasadas de mano en mano por hombres que las violaron en grupo. Fueron víctimas de lo que EI llama "yihad sexual". A ella se la llevaron con otras mujeres. En el grupo había unas 150 niñas, incluyendo tres de sus sobrinas menores. Las dividieron en grupos y las transportaron en autobús hasta Mosul.

"En el trayecto nos tocaban los senos y frotaban sus barbas en nuestra cara. No sabíamos si nos iban a matar o qué harían con nosotras. Pero nos dimos cuenta de que nada bueno nos iba a pasar porque ya habían matado a los hombres y a las ancianas, y habían secuestrado a los niños".

Finalmente, después de mucho sufrimiento logró escapar y ahora en libertad se ha convirtió en una activista viajando por el mundo y haciendo campaña para llamar la atención a la tragedia de los yazidíes. Ha visitado Estados Unidos, Reino Unido, Europa y algunos países árabes, hablando frente a Naciones Unidas y conociendo a miembros de Parlamentos y líderes mundiales. No obstante, la respuesta ha sido lenta. "Todo el mundo sabe lo que es Estado Islámico. Me escuchan con atención pero no prometen nada", indica. "Dicen que examinarán el caso y verán qué pueden hacer pero nada ha pasado todavía".

La historia de Denis

El Doctor Denis Mukwege (Bukavu, 1955) es cirujano, ginecólogo y uno de los defensores de los derechos humanos y de las mujeres más destacados de la República Democrática del Congo (RDC). Conocido como el «Doctor Milagro», lucha por los derechos de las supervivientes de violencia sexual, por responsabilizar a los agresores y para concienciar de la violencia sexual durante los conflictos armados.

Mukwege realiza campañas a nivel mundial para poner fin al uso de la violación como arma de guerra, a la que considera «un arma de destrucción masiva».

En octubre de 1996, el hospital en el que trabajaba quedó completamente destrozado en un ataque que precedió a la Primera Guerra del Congo. Sus críticas al Gobierno y a la impunidad de los culpables le han reportado muchos enemigos y ha sobrevivido a varios intentos de asesinato.