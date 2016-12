Advierten que grandes medios de comunicación descuidan convenio sobre diversidad biológica

La XIII Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica que se realizó el sábado en Cancún no fue algo que llamó el interés de los medios de comunicación de occidente, de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua. "¿Viniste de China? Muy pocos corresponsales se quedaron en la reunión y todos los expertos están dispuestos a ser entrevistados", dijo un voluntario de la conferencia con una sonrisa. Los reporteros que si asistieron a la reunión en México notaron que muy pocos corresponsales occidentales se presentaron durante la conferencia y las noticias sobre la misma son muy difíciles de encontrar en Internet. Pero la situación fue muy diferente respecto de las conferencias de la ONU sobre medio ambiente y cambio climático. Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro, Brasil, participantes de más de 150 países elaboraron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También firmaron el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sin embargo, aunque ambos buscan promover el desarrollo sostenible, las conferencias sobre cambio climático han atraído mucho más entusiasmo de Occidente que la diversidad biológica y la mayoría de los pesos pesados mediáticos le han dado una abrumadora cobertura. Según algunos participantes esto podría ocurrir, entre otros motivos, porque los países en desarrollo cuentan con abundantes recursos de diversidad biológica de los que dependen los países desarrollados. No se concentran en el tema porque no desean pagar más por los beneficios, opina Moustafa Fouda, asesor de diversidad biológica del Ministerio de Medio Ambiente de Egipto. Por su parte, Xu Jing, experto de la Academia de Investigación en Ciencias Ambientales de China, señaló que el número de partes que han firmado el Convenio sobre Diversidad Biológica supera los 190, pero Estados Unidos no está incluido. Xu subraya que "tampoco favorece los intereses de algunas compañías estadounidenses de biotecnología porque el convenio limitaría el desarrollo industrial y las compañías también tienen que compartir sus beneficios con otras partes para la explotación de los recursos de diversidad biológica". De acuerdo con el reportaje de Xinhua, quienes participaron en Cancún opinan que un entorno biológico en armonía favorece los intereses comunes de las 7.000 millones de personas en el planeta. "Para generar conciencia sobre la protección ambiental y los beneficios para las futuras generaciones, los medios de todo el mundo deben realizar esfuerzos conjuntos", remata el reportaje. Lea e artículo completo de Xinhua aquí .

