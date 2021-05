Internet, el pilar fundamental para alimentar los contenidos de las universidades online

Se dice mucho sobre el avance de la tecnología y lo que supone en nuestro día a día, pero pocas veces estas afirmaciones se detienen a analizar la influencia exacta de soluciones como internet en ámbitos concretos. Sin ir más lejos, desde hace unos años la existencia de universidades online se ha asentado como algo de lo más normal, casi obviando lo realmente rompedora que es esta propuesta para los estudiantes de todo el mundo.

Universidades en las que estudiar a través de internet, sin tener que acudir a aulas para recibir lecciones magistrales, con toneladas de bibliografía en formato digital para tener acceso a una fuente de conocimiento prácticamente ilimitada. Ahí están, funcionando desde hace años y demostrando que su fórmula no solo es robusta, sino que también puede seguir creciendo y mejorando. Y esto es algo en lo que queremos detenernos porque, ¿hasta qué punto influye internet en ellas? ¿Qué más ofrece la red de redes a los centros online?

Más allá de dar cobijo, lo que internet aporta a las universidades online

Obviamente, la relación entre internet y una universidad online es intrínseca. No se puede concebir a los centros de enseñanza a través de internet si no se tiene en cuenta a la red de redes. No obstante, lo que esta hace por los profesionales académicos va mucho más allá de ser el entorno, la estructura sobre la que cimentan sus herramientas de trabajo.

Iniciativas como la reciente renovación del acuerdo que ha promovido Tech Universidad dejan claro que la red no es solo el lugar, también es el canal para propiciar nuevas ideas, nuevos recursos, nuevos sistemas y métodos para enseñar.

Contenidos globalizados y más actualizados

El flujo de información que se mueve a través de internet es tan grande como imparable. Millones y millones de datos se desplazan a velocidades incalculables por todas partes del mundo. Y eso, para algo tan centrado en la información como es la formación, resulta imprescindible. Las universidades online encuentran en el contenido digital una fuente inagotable de datos, de autores, de información de todo tipo que encaja con las formaciones que ofrecen a estudiantes de todo el mundo.

Lejos de limitarse a la caducidad y limitación del formato en papel, pueden estar actualizando continuamente todo lo que enseñan a los alumnos, lo que les permite renovar temarios periódicamente para garantizar una enseñanza no solo de calidad, sino también mucho más acorde a las necesidades reales y actuales de cualquier sector.

A través de acuerdos, incluso, se pueden conseguir alianzas entre diferentes centros de extremos del globo para ofrecer ya no solo documentación o bibliografía, sino incluso propuestas más orientadas al ámbito práctico. Hay carreras y másteres en las que tener cerca casos reales de diferentes negocios o de las necesidades diarias del sector ayudan considerablemente a que los estudiantes tengan una mejor base de cara a su futuro como profesionales.

Todo esto está consiguiendo que las universidades online no solo crezcan como opción fiable para formarse a un nivel más avanzado, sino que también está haciendo que su capacidad sea prácticamente ilimitada. Evolucionan constantemente para que sus estudiantes estén capacitados al máximo de cara a su futuro rol en cualquier empresa en la que ejerzan.

Una enseñanza más innovadora

Por supuesto, la formación a distancia no gira por completo en torno a los contenidos, la metodología también tiene mucho que decir en este aspecto, sobre todo porque también se nutre muchísimo de lo que internet pone sobre la mesa, a la vez que lo renueva sin cesar. Las herramientas digitales están en continua evolución también, y eso no hace más que mejorar y facilitar la enseñanza tanto para docentes como para estudiantes.

Desde clases con vídeo en directo hasta la posibilidad de realizar trabajos en conjunto aunque haya kilómetros de distancia entre participantes. Eso es lo más básico y lo que más se ha pulido en los últimos años, pero lo más prometedor son las nuevas propuestas que van llegando. Profesores que pueden ofrecer lecciones interactivas en tiempo real, propuestas como la realidad aumentada, el software en la nube y el acceso sencillo a toneladas de herramientas hacen que los métodos de enseñanza ya no sean para nada lo que eran.

Hacen que, entre otras cosas, se consiga una mejor dinámica en las clases y también una mayor flexibilidad para los estudiantes. Algo que, entre otras cosas, ha dejado más que patente lo anticuado que está el sistema tradicional de lecciones magistrales, como también el infinito potencial que las nuevas tecnologías tienen de cara a la enseñanza. Siempre hay un nuevo método, una nueva solución, algo que da originalidad y frescura a la docencia, que permite que esta sea mucho más satisfactoria y productiva.

En definitiva, las universidades online tienen en internet no solo la base de su funcionamiento, también la base de su evolución.