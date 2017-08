Educación, informática y telecomunicaciones para el ciudadano del futuro 

En un seminario web organizado esta semana por 5G Americas, la especialista Martha Castellanos expuso las problemáticas del empleo de las TIC en la educación y de la necesidad de incorporarlas de forma integral para alcanzar una ciudadanía plenamente formada para los desafíos del futuro. BUENOS AIRES, agosto de 2017.- "El debate internacional sobre la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el aprendizaje ha sido superado. Hay que enfrentar la realidad, y es que estamos frente a unas generaciones que están demandando unas nuevas formas de acercarnos al conocimiento", explicó Martha Castellanos, especialista en el uso de tecnologías en el ámbito de la educación y ex asesora del Gobierno de Colombia en políticas educativas, durante un seminario web organizado la semana pasada por 5G Americas. En la ocasión, el Director para América Latina y el Caribe de 5G Americas, José Otero, también resaltó que "los proyectos de uso de TIC en educación deben ser considerados a largo plazo. En América Latina estamos viendo una transformación, pero también es necesario que cuestiones como el espectro radioeléctrico, la disponibilidad de equipos y redes troncales nacionales de fibra óptica deben ser consideradas como parte de una estrategia de educación. Hay que hablar de cuál es la infraestructura que va a soportar esa estrategia de implementación de uso de las TIC en la educación". Posteriormente, Castellanos refirió la experiencia de Colombia en el campo. "En Colombia, al momento de delinear el plan decenal hacia 2026, se pensó qué atributos deben tener los ciudadanos colombianos al 2026 para que se puedan desarrollar plenamente. Entre estos atributos se priorizó el pensamiento crítico, la participación activa y democrática, la promoción del emprendimiento, el respeto a las personas y las instituciones, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la enseñanza y la recuperación frente al conflicto armado. Quiero resaltar que, por primera vez, nos estamos preguntando como país qué es lo que se busca mediante la educación". La experta agregó que "la comisión académica encontró varios desafíos importantes para lograr esa ciudadanía a 2026. Quiero resaltar uno de ellos, que tiene que ver con impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Es un desafío sin precedentes porque pone a las TIC no como una plataforma administrativa solamente ni como un relleno en el plan de estudios, sino que se les da un sentido muy importante en el aprendizaje. Hay un cambio contundente". Durante el seminario web también se hizo hincapié en los dos flagelos que están desolando las aulas en América Latina: la deserción escolar y la falta de interés por parte de los alumnos, siendo la segunda muchas veces un paso previo a la primera. Y se resaltó que los modelos educativos deben preparar a los ciudadanos para la economía digital del futuro, un esquema que tendrá como características la conectividad constante, el cambio acelerado y flexibilidad laboral.

Información complementaria:

(grabación)

Infografía de 5G Americas sobre Tele-Educación

White paper de 5G Americas / BrechaCero.com sobre Tele-Educación
Seminario web: Las TIC promotoras del aprendizaje y enseñanza, un desafío a 2026

