Reducir brecha de acceso a la educación con servicios móviles

Las iniciativas de Tele Educación avanzan con distintas implementaciones a lo largo de América Latina. La inclusión de banda ancha móvil aparece como el lógico paso no sólo para el acceso a zonas rurales, sino también para una mayor adopción por parte de los estudiantes.

La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para beneficio de la población alcanza diferentes sectores, entre los que se destaca la Educación. Las distintas tecnologías que brindan conectividad ofrecen una herramienta importante para mejorar la calidad educativa de los países de América Latina, en particular las inalámbricas, ya que permiten mayores coberturas de acceso. Por sus características, permiten llegar a poblaciones alejadas de centros urbanos, y también favorecen una mayor adopción de los jóvenes. Así se explica en el reporte de 5G Americas: Tele Educación en América Latina 2016. El documento pertenece a la Serie de Estudios TIC para el Desarrollo y presenta un enfoque similar al de BrechaCero.com, blog de 5G Americas que busca dar difusión y visibilidad a estas iniciativas. A lo largo del estudio se destaca que el aumento de la penetración de smartphones en los distintos mercados de la región debe ser tomado en cuenta por las autoridades, ya que se trata de un punto central para el éxito de cualquier programa que busque reducir la brecha digital. El documento destaca que es importante que se generen trabajos en conjunto entre los sectores público, privado y la población para poder potenciar la Tele Educación. "El trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es importante para aprovechar las nuevas tendencias de la Tele Educación, relacionadas con la movilidad y el acceso banda ancha móvil. En ese marco, cobra sentido que las autoridades de los países tomen en consideración políticas que faciliten el despliegue de redes, el acceso a espectro radioeléctrico y la masificación de dispositivos de acceso" indicó José Otero, Director de 5G Americas para América Latina y el Caribe. La proliferación de los servicios móviles no sólo es una oportunidad para potenciar el acceso a los centros educativos, sino también para el crecimiento del sector TIC. Los planes educativos demandan contenidos actualizados relacionados con la formación de los estudiantes, lo que abre la posibilidad de crecimiento de ese sector y, por consiguiente, mayores oportunidades de empleos y creación de emprendimientos. Por otra parte, el estudio explica que el escenario de partida de América Latina es positivo de cara al futuro en lo que refiere a la existencia de planes de Tele Educación. En ese sentido hace énfasis en el impulso que cada Ministerio de Educación le dio a este tipo de proyectos, así como también en la inclusión de ese concepto en los planes nacionales de conectividad. En el documento también se remarcan los esfuerzos realizados por los Estados en la preparación del cuerpo docente de cara a las nuevas tecnologías. Si bien estas iniciativas tuvieron resultados disímiles, el estudio destaca que su puesta en marcha es una herramienta fundamental para lograr una adecuada implementación de los planes de conectividad. "Los planes de Tele Educación deben contemplar la preparación de los docentes y autoridades de los centros educativos con el objetivo de potenciar las herramientas TIC y la conectividad. Es importante que exista una guía hacia los estudiantes para que se potencie el contenido educativo y el acceso a la conectividad", apuntó Otero. El estudio toma en consideración la visión de distintos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sobre la utilización de las TIC en la educación. El reporte Tele Educación en América Latina 2016 de 5G Americas puede ser descargado aquí.



Acerca de la serie de estudios TIC para el desarrollo

La Serie de Estudios TIC para el Desarrollo es una iniciativa de BrechaCero.com, blog de 5G Americas orientado a brindar información y generar conciencia acerca de las oportunidades y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el beneficio de las personas, las comunidades y la sociedad en general. Los reportes que conforman la Serie de Estudios TIC para el Desarrollo buscan brindar un panorama sobre los distintos planes, programas, actividades y proyectos que involucran a las TIC en distintos ámbitos de la vida humana como la salud, la educación, el empleo y gobierno electrónico, entre otros. Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington y anunció oficialmente el cambio de nombre de la organización 4G Americas el 12 de febrero de 2016. Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: América Móvil, AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Entel, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Kathrein, Mitel, Nokia, Qualcomm, Sprint, T-Mobile US, Inc. y Telefónica.



