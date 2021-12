¿Cuál es la realidad sobre la variante Omicron?

• Los misterios de la variante omicron podrían tardar semanas en desenredarse

Un mundo ya cansado de la pandemia se enfrenta a semanas de incertidumbre confusa a medida que los países restringen los viajes y toman otras medidas para intentar detener la nueva variante del coronavirus mutante potencialmente riesgoso, antes de que saber cuán peligroso es realmente omicron.

¿Se propagará incluso más rápido que la variante delta que ya es muy contagiosa? ¿Hace que la gente se enferme más? ¿Evita la protección de las vacunas o reinfecta a los supervivientes? Hay muchas conjeturas pero poca evidencia, mientras los científicos se apresuran a encontrar respuestas en medio del escrutinio de un público ansioso y noticias y 'posts' inprecisos y hasta escandalosos en redes sociales.

"Prácticamente el nivel correcto de locura", es como Trevor Bedford, quien estudia la evolución del coronavirus en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, caracterizó las reacciones de los medios de comunicación e incluso de los expertos en salud. A pesar que la realidad indica que Omicron podría no resultar "tan malo como quizás imaginamos que podría ser", aunque, se entiende que "tratarlo como tal en este momento creo que podría ser apropiado", dijo.

Hasta ahora, el mundo ha tardado en reaccionar a cada curva del coronavirus. Esta vez, una alerta temprana de Sudáfrica y Botswana podría haber ofrecido una ventaja importante. "Es difícil saberlo: ¿simplemente nos hemos puesto al día con la realidad y ahora el mundo está reaccionando con la velocidad adecuada a medida que surgen variantes?" pregunta el Dr. Jacob Lemieux, que monitorea variantes para una colaboración de investigación dirigida por la Escuela de Medicina de Harvard.

¿Porqué la histeria? Omicron dio la alarma debido al número de sus mutaciones, que inicialmente parece que son más que las variantes anteriores. Posiblemente 30 se encuentran en un lugar clave, la proteína pico que permite que el virus se adhiera a las células humanas.

Los científicos reconocen algunas mutaciones de variantes anteriores que eran más contagiosas o un poco más resistentes a la vacunación. Pero aparentemente esta constelación particular de cambios que muestra el coronavirus es nueva. La mayoría "son realmente exclusivos de este virus", dijo el Dr. William Moss de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. "Es esa combinación de potencial aumento de transmisibilidad y capacidad - capacidad potencial - para confundir a nuestro sistema inmunológico lo que tiene a todos preocupados".

"Es un equilibrio", dijo Moss. "Queremos tomarnos esto en serio debido a la combinación de mutaciones, pero no queremos entrar en pánico y tampoco queremos reaccionar de forma exagerada hasta que realmente sepamos más sobre".

La ciencia no tiene datos que indiquen si omicron causa una enfermedad más grave que otras variantes. Y aunque ya se ha diagnosticado en numerosos países pocos días después de que se anunció su descubrimiento, tampoco hay información para conocer qué tan contagioso es.

La variante alfa que surgió hace aproximadamente un año era más transmisible que el virus que inició la pandemia. Luego llegó delta, mucho más contagioso que alfa. No está claro cómo competiría omicron en un lugar como Estados Unidos, donde delta ha causado más del 99% de los casos actuales de COVID-19, explicó Louis Mansky, director del Instituto de Virología Molecular de la Universidad de Minnesota.

Incluso en ciertas partes de Sudáfrica, un aumento reportado en los casos causados ​​por omicron no indica que la mutanción sea más contagiosa que la delta, dijo Lemieux. "Realmente no sabemos si omicron está compitiendo con delta en absoluto o si se ha convertido en la cepa dominante en algunos lugares simplemente por casualidad", dijo.

Para comprender mejor el omicron, los científicos están tratando de averiguar cómo surgió. No es descendiente de delta. Una teoría es que alguien con un sistema inmunológico severamente debilitado sufrió una infección por coronavirus que no fue apropiadamente atendida y no pudo deshacerse durante tanto tiempo que las mutaciones se acumularon.

"Esto es completamente extraño", dijo Bedford, quien dice que las variantes que estaban circulando en el verano de 2020 parecen ser los parientes más cercanos de omicron. Los virus mutan cada vez que se propagan a causa de ausencia de inmunizaciones masivas, y es posible que omicron se estuviera cocinando a fuego lento sin ser detectado en algún lugar con pruebas deficientes de COVID-19. Pero Bedford dijo que su aparición repentina es más probable que sea el resultado de la lucha del gato y el ratón cuando un cuerpo inmunocomprometido lucha contra un virus que cambia repetidamente su proteína de pico para evitar la detección.

Los científicos explican que puede llevar unas cuatro semanas obtener algunas respuestas importantes. Una de las mayores preocupaciones es cuánto omicron podría evadir la inmunidad. Hasta ahora, la variante beta ha sido el mayor desafío para la protección de la vacuna, pero afortunadamente ese mutante no se extendió ampliamente y las vacunas sirvieron para disminuir el efecto de la enfermedad.

"Es muy poco probable que esta nueva variante haya escapado a todos los anticuerpos generados después de la vacunación", dijo el inmunólogo E. John Wherry de la Universidad de Pensilvania. Los fabricantes de vacunas y otros científicos están preparando pruebas de laboratorio para determinar qué tan bien los anticuerpos generados por las vacunas o una infección previa pueden combatir el omicron en comparación con las variantes anteriores. Lleva tiempo porque primero deben cultivar muestras de los llamados "pseudovirus" que contienen las nuevas mutaciones preocupantes.

Pero esa "no será toda la historia", dijo Moss. El sistema inmunológico tiene múltiples capas de defensa más allá de los anticuerpos, incluidas las células T que ayudan a evitar una enfermedad grave incluso si alguien experimenta una infección irruptiva.

Los expertos también monitorearán cuidadosamente la prevalencia de infecciones causadas por omicron y su gravedad. En cuanto a los tratamientos, Regeneron dice que el cóctel de anticuerpos COVID-19 puede ser algo menos efectivo contra omicron, aunque alguna efectividad existirá, al menos para disminuir la gravedad de la enfermendas. En todo caso, se necesitan más pruebas. Se recuera que ya hay nuevos medicamentos (píldoras antivirales) en proceso, una nueva opción necesaria desde hace mucho tiempo que no se verá afectada por las mutaciones de omicron.

¿Qué hacer? Los científicos instan a las personas a tomar precauciones simples mientras esperan respuestas: usar la máscara, especialmente en en el interior, evitar multitudes, vacunarse, independientemente de la variante que esté circulando.

Una cosa está clara: la vacunación sigue siendo fundamental. Las vacunas de hoy protegen contra delta y otras versiones del virus que ya están arrasando independientemente de si omicron se propaga o se apaga. Estados Unidos y otros países instan a las personas elegibles para los refuerzos a que no esperen porque la dosis adicional provoca una gran explosión de anticuerpos que combaten los virus.

"Las personas que están indecisas sobre la posibilidad de vacunarse deberían ver una gran razón para vacunarse. Las personas que aún no han recibido sus refuerzos y son elegibles deberían recibir sus refuerzos. Y luego creo que debemos dejar que los científicos y los profesionales de la salud pública hagan su trabajo", subraya Lemieux.