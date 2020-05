Vacuna contra el COVID-19 comenzará a suministrarse en septiembre de 2020, anuncia AstraZeneca

En un comunicado publicado hoy (21/05/2020) la multinacional biofarmacéutica AstraZeneca ha anunciado que comenzará la producción de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en la Universidad de Oxford, adelantando que han programado una capacidad mínima de producción para mil millones de dosis, de las cuales ya está garantizada la fabricación de 400 millones, las cuales se comenzarán a distribuir globalmente a partir del mes de septiembre de 2020.

El texto anota que a este importante logro se ha llegado, entre otros apoyos, gracias a la importante contribución de más de US$ 1.000 millones de la US Biomedical Advanced Research and Development Authority (Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de los Estados Unidos - BARDA), para el desarrollo, producción y entrega sin demoras de la vacuna. El programa de desarrollo incluye un ensayo clínico de fase III con 30.000 participantes, junto con un ensayo pediátrico.

AstraZeneca explica que unió fuerzas con el Gobierno del Reino Unido, con el fin de apoyar la investigación y desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford. Igualmente, que recientemente han progresado en sus esfuerzos por expandir el acceso en todo el mundo, para comenzar el abastecimiento global colocando las primeras dosis en el Reino Unido a partir de septiembre, agradeciendo "el compromiso del Gobierno y el trabajo general sobre las vacunas".

Además, la Compañía está colaborando con organizaciones internacionales como la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Coalición para las Innovaciones en Preparación Epidémica - CEPI), Gavi the Vaccine Alliance y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la asignación y distribución equitativa de la vacuna en todo el mundo. AstraZeneca también está en conversaciones con gobiernos de todo el mundo para aumentar el acceso eficiente al medicamento. Al mismo tiempo, AstraZeneca está en contacto con el Instituto de Suero de India y otros socios potenciales para aumentar aún más la producción y distribución.

Pascal Soriot, CEO de AstraZeneca, dijo: "Esta pandemia es una tragedia global y es un desafío para toda la humanidad. Necesitamos derrotar al virus juntos o continuará causando un gran sufrimiento personal y dejará cicatrices económicas y sociales duraderas en todos los países del mundo. Estamos muy orgullosos de colaborar con la Universidad de Oxford para convertir su trabajo innovador en un medicamento que se pueda producir a escala mundial. Nos gustaría agradecer a los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido por su apoyo sustancial para acelerar el desarrollo y la producción de la vacuna. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta vacuna esté disponible de forma rápida y amplia ".

En cuanto a la validez de la vacuna, que se llamará AZD1222, durante el mes pasado se realizó un ensayo clínico de fase I / II para evaluar la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia en más de 1.000 voluntarios sanos de 18 a 55 años, en varios centros de ensayo en el sur de Inglaterra.

En cuanto a la vacuna, la misma utiliza un vector viral en replicación, basado en una versión debilitada de un virus del resfriado común (adenovirus) que causa infecciones en los chimpancés y contiene el material genético de la proteína de la punta del SARS-CoV-2. Después de la vacunación, se produce la proteína de pico de superficie, preparando al sistema inmunitario para atacar COVID-19, en caso de infectar el cuerpo.