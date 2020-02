El coronavirus casi no afecta a los niños y es menos mortal que el SARS

China publicó un documento detallado sobre más de 44.000 casos confirmados del coronavirus COVID-19 que permite comprender mejor el rango de edad de las personas afectadas, la gravedad de la enfermedad y la tasa de mortalidad. Por otro lado, las autoridades sanitarias mundiales se pronunciaron sobre los casos en varios cruceros, y dijo que no recomendaba restricción alguna a estos viajes.

La Organización Mundial de la Salud informó este lunes que nuevos datos compartidos por China les han permitido comprender mejor el rango de edad de las personas afectadas, la gravedad de la enfermedad y la tasa de mortalidad.

Según su director, Tedros Adhanom Gebreyesus, la información parece mostrar una disminución de los casos nuevos, pero advierte que "Esta tendencia debe interpretarse con mucha cautela ya que puede cambiar a medida que nuevas poblaciones se ven afectadas. Es demasiado pronto para saber si esta disminución informada continuará. Cada escenario todavía está sobre la mesa",.

Tedros añadió que, hasta ahora, está calro que el COVID-19 no es tan mortal como otros coronavirus antes registrados, entre ellos el SARS y el MERS, ya que más del 80% de los pacientes presentan síntomas leves y se recuperan, y sólo en cerca del 2% de los casos reportados, el virus es fatal, añadiendo que el riesgo de muerte aumenta mientras mayor sea la edad del paciente.

Según el experto el virus solo es grave en cerca del 14% de los casos, cuando se presentan síntomas de neumonía y dificultad para respirar. Agregado que "alrededor del 5% de los pacientes tienen una enfermedad crítica que incluye insuficiencia respiratoria, shock séptico e insuficiencia multiorgánica".

El director de la WHO destaca que es mínimo el número de casos entre los niños. "Se necesita más investigación para entender por qué. Estos nuevos datos abordan algunos de los vacíos en nuestro entendimiento, pero otros permanecen", agregó, alentando a otros países a que compartan sus datos de contagio públicamente.

Hasta las 06:00 de la mañana del día 17 de febrero, hora de Ginebra, China había reportado 70.635 casos de COVID-19 a la OMS, incluidas 1772 muertes.

Entre estos se incluyen 2051 casos nuevos detectados en las últimas 24 horas, incluyendo casos confirmados clínicamente y confirmados por laboratorio. El 94% de los casos nuevos continúan viniendo de la provincia de Hubei. Fuera de China, la OMS ha recibido informes de 694 casos en 25 países y tres muertes.

Un oportunidad que se cierra

"El equipo internacional de expertos ahora en el terreno en China está trabajando con sus contrapartes chinas para comprender mejor esas brechas y mejorar nuestra comprensión del brote", dijo Tedros.

La OMS continúa trabajando día y noche en varios frentes para preparar a los países enviando kits de prueba a laboratorios de todo el mundo, así como protegiendo a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal y trabajando con los fabricantes para garantizar el suministro.

La Organización también está brindando capacitación y asesoramiento, pero para seguir haciéndolo se necesitan fondos.

"Hemos hecho un llamado por 675 millones de dólares para ayudar a los países a prepararse. Agradezco a los donantes que han contribuido. Pero no hemos visto la urgencia en la financiación que necesitamos. Tenemos una oportunidad ahora. Necesitamos recursos ahora para asegurar que los países estén preparados ahora. No sabemos cuánto tiempo permanecerá abierta esta oportunidad. No lo desperdiciemos".

No prohibir cruceros

La Organización Mundial de la Salud descartó por ahora prohibir los cruceros en Asia o limitar los viajes por los contagios de coronavirus.

Los responsables de la Organización respondieron a las preguntas de los periodistas sobre el crucero con 454 contagiados a bordo que está aislado en un puerto japonés. Entre los más de 300 ciudadanos estadounidenses evacuados del barco por avión, 14 están contagiados, según ha anunciado el Gobierno de Estados Unidos. Además, la línea de cruceros Holland America Line intenta localizar a los casi 1500 pasajeros que desembarcaron de su barco Westerdam la semana pasada en Camboya, después de que una de las ocupantes diera positivo.

La OMS considera que son riesgos manejables y que hay que tomar medidas proporcionadas entre los derechos de los pasajeros y el bien común.

"Fuera de Hubei esta epidemia está afectando a una proporción de gente muy, muy, muy pequeña. Así que, si vamos a perturbar todos los cruceros del mundo por el caso improbable de que haya un posible contagio con un posible patógeno, ¿dónde paramos? ¿Cerramos las embarcaciones en todo el mundo? ¿Qué pasa cuando otro país se vea afectado, tomamos las mismas medidas? Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que hacemos y basarnos en la salud pública, en pruebas y en el principio de que no existe el riesgo cero. Todo el mundo en este planeta entiende que es imposible reducir los riesgos a cero", aseguró Michael Ryan, responsable del programa de emergencias de la OMS .

Imagen de cabecera: Ilustración digital del coronavirus muestra la forma de corona que le da su nombre (OMS)

