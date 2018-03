La adolescencia llega hasta los 24 años, según The Lancet

La adolescencia "ahora se extiende de los 10 a los 24 años", según The Lancet

• Las razones de esta extensión se debe a la prolongación de la fase educativa, la demora a la hora de casarse o tener el primer hijo.

• En España, la edad media para contraer matrimonio se sitúa en los 35,04 años en los hombres y los 32,93 en las mujeres.

• Según Susan Sawyer, autora del informe, este cambio debería suponer un giro en la legislación, por ejemplo, ampliando las ayudas hasta los 25 años.

La revista médica "Lancet Child & Adolescent Health" ha sugerido, en un artículo de opinión, que la adolescencia es un periodo vital que "ahora se extiende desde los 10 a los 24 años", cinco más de los 19 hasta ahora considerados como el momento de superación de esta etapa de la vida.

La prolongación de la fase educativa o la demora a la hora de casarse o tener el primer hijo son algunos de los factores que los autores citan como clave para entender este cambio en el desarrollo juvenil. La adolescencia comienza con la pubertad, biológicamente determinada por la actividad del hipotálamo, que genera hormonas que activan la glándula pituitaria y las gónadas, según describe el artículo.

Como consecuencia del desarrollo industrial, que ha llevado a mejoras de nutrición y salud, este proceso se ha adelantado en el tiempo, a la vez que el crecimiento del cuerpo y, concretamente, del cerebro, continúa actualmente hasta pasados los 20 años. En este contexto biológico, apuntaron los científicos de "The Lancet", en los últimos 40 años se ha retrasado la adopción de roles y responsabilidades "asociados a la edad adulta", como el matrimonio, tener descendencia o alcanzar la independencia económica.

La edad media para casarse no para de crecer

En España, por ejemplo, la edad media de los hombres para el matrimonio es 35,04 y la de las mujeres, 32,93, nueve años más que en 1975. La doctora Susan Sawyer de la Universidad de Melbourne (Australia), una de las autoras del informe, defendió la importancia de institucionalizar este cambio para asegurar que la legislación se mantiene actualizada y permitir, por ejemplo, que las ayudas a los jóvenes se extiendan hasta los 25 años.

En contraste, el experto en sociología parental Jan Macvarish de la Universidad de Kent (Inglaterra), sostuvo que la madurez de los adolescentes está determinada por "las expectativas que la sociedad pueda tener de ellos" y no, como defendió Sawyer, por su "crecimiento biológico". Según apostilló Macvarish, en declaraciones a los medios de comunicación, reconocer la ampliación temporal de la adolescencia demostraría que la sociedad ha reducido sus expectativas para la siguiente generación, cuando no es "necesariamente infantil" pasar la década de los 20 en la Universidad o probando diferentes trabajos.

Encuentre el trabajo completo publicado en The Lancet: "The age of adolescence" (Prof. Susan M Sawyer; Peter S Azzopardi, PhD; Dakshitha Wickremarathne, MDS; y Prof. George C Patton).

Imagen de cabecera: sspeterandpaul.net.