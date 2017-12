El sexo masculino sufre síntomas de gripe con mayor intensidad

Cansado de que lo acusaran de "exagerar" cada vez que se resfriaba, el médico canadiense Kyle Sue investigó acerca de la llamada "gripe del hombre" con el fin de derribar ciertos mitos y despejar dudas entorno a males que los aquejan.

En su estudio confirmó que efectivamente los hombres son más susceptible a las complicaciones de salud en comparación a las mujeres, además de que su sistema inmune pueden ser naturalmente más débil. Por lo tanto, las exageraciones no son tales.

A lo largo de su investigación, Sue encontró evidencia que da cuenta de "una brecha de inmunidad" entre hombres y mujeres. "Hay un par de estudios que muestran que las mujeres tienen más reacciones locales y sistémicas a la vacuna contra la gripe que los hombres", dijo el doctor, agregando que sugiere que, en general, las mujeres pueden ser "más receptivas a las vacunas que los hombres".

"Los datos epidemiológicos de Hong Kong mostraron que los hombres adultos tenían un mayor riesgo de hospitalización por gripe", informó Sue.

Con esos datos a la mano, el autor indicó que los hombres sufren más de enfermedades respiratorias virales que las mujeres porque tienen sistemas inmunes menos robustos.

La llamada "brecha de inmunidad" puede darse por diferencias hormonales entre ambos sexos, dado que la hormona masculina testosterona suprime el sistema inmune mientras que la hormona femenina estradiol lo protege. "Es poco conocido que la testosterona es inmunosupresora", explicó.

