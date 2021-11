04/11/2021

Lo fundamental en dispositivos visualización para el sector salud

Las tecnologías médicas son un componente fundamental dentro de la medicina moderna, catalogándose como un recurso esencial para los especialistas, pues facilitan la labor y representan mayores beneficios en la prevención, tratamiento, rehabilitación y en los diagnósticos en general. Sin embargo, el proceso que implica la adquisición y gestión de nuevas tecnologías resulta complejo, pero es indispensable para mejorar la calidad, seguridad y compatibilidad de los dispositivos dependiendo de la especialización en la que se utiliza. Ante esta situación, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen más de 10.000 dispositivos médicos en el mundo que, para América, representa el crecimiento de un mercado más competitivo en el sector, y el 80% de soluciones tecnológicas más utilizadas. Debido a la relevancia de la regulación de dispositivos que cumplan con las características pertinentes para su uso, la 67ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución WHA60.29, en donde se insta a los Estados Miembros a fortalecer los sistemas nacionales de reglamentación. Por ello, al existir características específicas que las tecnologías deben cumplir para permitir mayor precisión al especialista nos reunimos con la Dra. Jaqueline Preciado Vargas, responsable del Área de Imagen Mamaria del Hospital San Javier Guadalajara, quien se refiere a la particularidad que existe entre la diferencia de la innovación general y la innovación en el ámbito médico, ya que esta última responde a tres vertientes específicas. 1. Reglamentación: Para los centros de trabajo encargados de hacer diagnósticos, es preciso contar con una serie de certificaciones y seguir el marco legislativo a nivel mundial, que debe ser el principio básico al elegir una herramienta de apoyo en el sector, pues los estándares de calidad de las tecnologías brindan mayor sostenibilidad y soporte al especialista para desarrollar su labor con confianza de utilizar equipo médico de calidad. El trabajo del radiólogo es sumamente extenuante, de ahí surge la necesidad de contar con tecnologías que sean capaces de mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los procesos en los servicios de salud. En este sentido, existen empresas como Barco que han desarrollado tecnologías que no sólo ha sido pioneras en tecnologías de visualización a escala mundial, sino que ha permitido que el sector revolucionara la dinámica de trabajo al momento de realizar diagnósticos. "En medida que nuestra labor como médicos no sólo se centra en el trabajo directo con pacientes, sino en la actualización, que como especialistas recae en la búsqueda de dispositivos capaces de mejorar la lectura del diagnóstico; los monitores de Barco responden a esta necesidad, ya que son dispositivos de vanguardia con una resolución de 5 megapíxeles, y nos ofrecen una amalgama en la que se brindan resultados precisos y mayor confiabilidad en todo el proceso para obtener dicho resultado", refirió la especialista. 2. Adopción de tecnologías médicas: En el mundo entero la preocupación por adoptar más tecnologías médicas que resulten más seguras y eficaces para mejorar los resultados de salud ha incrementado, y es posible visualizarlo a través de la acción de mecanismos como la Evaluación e Incorporación de Tecnologías Sanitarias en los Sistemas de Salud (ETS), por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya iniciativa tiene el propósito de la evaluación sistemática de propiedades y efectos, además de impactos de tecnologías sanitarias. Por su parte, la experta se refiere a esta práctica mundial como una oportunidad para generar mayor confiabilidad en las prácticas actuales, y a su vez la llamada de atención al sector salud a buscar proveedores con la capacidad de respuesta suficiente para evitar tiempos de inactividad y mayor fiabilidad en la inversión que se realiza. "Las tecnologías de la salud se han convertido en un recurso de comunicación, formación y consulta entre profesionales del sector, tanto del ámbito médico como de atención primaria. Aprovechar los avances en las tecnologías de salud para el diagnóstico oportuno, permite una mejor atención integral del paciente y formación continua de los profesionales de la medicina moderna", explicó la Dra. Jaqueline Preciado. 3. Influencia del sector público y privado: Por otro lado, la innovación en las tecnologías médicas se ha logrado a través de la unión de ambos sectores, pues el sector público ejerce una influencia considerable en el ciclo de la innovación al configurar las prioridades de investigación, mientras que el sector privado se encarga de desempeñar una función crucial en el suministro de los productos sanitarios. Al considerarse una completa relación entre ambos sectores, tecnologías como el Coronis Uniti se han posicionado como el factor decisivo de la unión de características que requieren las organizaciones de atención sanitaria. En este sentido, para la Dra. Jaqueline unificar el flujo de trabajo, combinar PACS y mamografías en una sola estación de trabajo, además de permitir una mayor productividad del radiólogo a través de la agilización en las sesiones de lectura, han sido características que diferencian a las soluciones de Barco del resto de tecnologías de salud del mercado. "No se debe escatimar en la inversión ni en el uso de nuevas tecnologías, especialmente de monitores como los de grado médico de Barco, pues significa mayor conocimiento de los puntos clave anteriormente descritos, pero también el acompañamiento de expertos en materia que permitan vislumbrar todas aquellas necesidades que el especialista no ha tomado en cuenta para mejorar sus centros de trabajo, y el perfeccionamiento en la lectura de diagnósticos que permita una mejor calidad de vida en el paciente", finalizó la especialista.



