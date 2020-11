La diferencia de edad es clave para la reproducción

Según el resultado de una investigación en Austria, para tener más hijos, los hombres deberían buscar una pareja seis años más joven y las mujeres una pareja cuatro años mayor.

Los investigadores usaron la evolución para explicar por qué los hombres a menudo prefieren a las mujeres más jóvenes y qué impulsa típicamente el deseo de las mujeres por los hombres mayores, dijo el coordinador del estudio, el antropólogo de la Universidad de Viena Martin Fieder.

Si bien no es sorprendente escuchar que los hombres eligen a mujeres más jóvenes para reforzar su aptitud reproductiva y que las mujeres eligen parejas mayores por seguridad, el estudio es el primero en cuantificar la diferencia de edad que resulta en la mayoría de los niños.

Los investigadores intentaban determinar si existían realmente edades más beneficiosas para que tanto los hombres como las mujeres tuvieran la mayor cantidad de hijos, por lo que analizaron los datos, con ese objetivo, y obtuvieron números diferentes para cada uno.

Según la publicación en Royal Society's Biology, los investigadores reportan haber recopilado información de los registros nacionales suecos para rastrear el número de nacimientos y la edad de los padres que se remontan a 55 años.

Los investigadores observaron a hombres y mujeres que no cambiaron de pareja entre el nacimiento de su primer y último hijo y encontraron diferencias de edad entre las parejas que produjeron la mayor cantidad de hijos.

Tanto para hombres como para mujeres, tener una pareja en la edad óptima significó tener un promedio de 2.2 hijos en comparación con 2.1 hijos cuando eligieron parejas de la misma edad, un número significativo en términos evolutivos que se acumula con el tiempo, de acuerdo con Fieder.

Los hallazgos son el resultado de un análisis estadístico y no significan que todos los hombres requieran o puedan encontrar una mujer seis años más joven y que todas las mujeres necesitan un hombre cuatro años mayor.

"Fue un patrón muy sistémico", dijo Fieder, (por ello) "No creemos que sea aleatorio".

El estudio de parejas durante sus años fértiles típicos también mostró que tanto los hombres como mujeres que cambiaron de pareja generalmente eligieron a una persona más joven que la que tenían antes para la segunda, explicó Fieder.

Se esperaba el hallazgo con respecto a los hombres, pero que las mujeres también cambiaran por una pareja más joven fue sorprendente, dijo Fieder. Sugirió que debido a que las mujeres son mayores cuando encuentran una segunda pareja, buscan un hombre más joven y fértil.

"Esto es válido tanto para hombres como para mujeres: los hombres cambian a una pareja mucho más joven; las mujeres cambian a una pareja menos mayor que la primera", reportaron los investigadores.