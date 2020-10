Sarah Harper, investigadora experta en gerontología (estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas de tercera edad), ha realizado un arduo trabajo para demostrar que tener 70 años ya no debe ser considerado como inicio de la vejez.

«La longevidad es un desafío global», asegura la también fundadora del Instituto de Envejecimiento de la Población de la Universidad de Oxford.

Harper ha encontrado, a través de sus estudios en distintas partes del mundo, que «el envejecimiento masivo será una realidad que alterará las dinámicas sociales de las generaciones futuras».

Otro dato de interés, de los muchos que ha arrojado Harper, "la población europea alcanzará la vejez para el 2030-2040″, factor que prácticamente obligará al sistema a alterar patrones discriminatorios sufridos por las personas que alcanzan la tercera edad.

De igual forma, añade:

"Es un buen momento para ser mayor en Europa. Pero lo que es importante es que los jóvenes planeen cómo va a ser su vida. La mitad de los niños europeos cumplirán 100 años. Para estar sano y en forma a los 90 tienes que haberlo planeado durante toda tu vida: hacer ejercicio, comer bien, no beber mucho, no fumar. Si tienes 20 años probablemente no te jubilarás a los 60, vas a tener una vida laboral muy diferente, probablemente nunca dejes de aprender. Vas a ir y venir del trabajo. Nuestros abuelos y padres hacían lo mismo toda su vida, ya fuera en la minería o la agricultura. Pero en el futuro no. Trabajarás, luego vas a tener niños, y regresarás después al trabajo y luego te tomarás año sabático para aprender y más tarde puede que tengas que cuidar de tus padres, volver al trabajo... así será el futuro...

La gente tiende a pensar solamente en las pensiones y la salud, pero no, hay que cambiarlo todo, los lugares de trabajo, la educación, los entornos físicos. Muchos espacios públicos no son seguros para los mayores porque pueden caerse y también la iluminación es escasa, no se sienten seguros. Hemos de hacer que los espacios y el transporte público sean buenos para todas las edades".

El temor a la vejez

Harper dice que «es curioso que, a medida que nos hacemos más sanos, rebajamos nuestra edad de jubilación y ahora tienes a gente en perfecto estado de salud con 50 años que deja de trabajar y tiene por delante 40 años sin hacer nada».

Por lo tanto, uno de sus objetivos principales es ayudar a las empresas a comprender que existen adultos mayores activos los cuales pueden trabajar mucho más tiempo de lo ya pautado.

«Pero hay que cambiar la política de recursos humanos, porque ellos tienen otras necesidades. Hemos de promover el trabajo flexible de tal manera que la gente pueda trabajar a tiempo parcial. También hemos de cambiar entornos. Decimos que si un hospital o una casa o un lugar de trabajo es adecuado para las personas mayores es adecuado para todos», manifiesta.

Y finaliza refiriendo que «hay que olvidarse de la edad. Habrá personas dependientes a los 60 o a los 70 pero otros no lo serán hasta los 90 o hasta los 100. Ya no les van a decir cómo comportarse a una determinada edad».



Sarah Harper es la directora de la Royal Institution y antigua profesora de gerontología en University of Oxford, Directora del Oxford Institute of Population Ageing y Senior Research Fellow de Nuffield College. Actualmente dirige el Oxford Programme on Fertility, Education and Environment.

Las investigacones de la Dra. Harper apuntan al cambio demográfico enfocándose en el impacto global y regional de la disminución de la fertilidad y el incremento de la longevidad, con especial interés en Asia.

La profesora Harper fue la primera merecedora del reconocimiento International Chair in Old Age Financial Security de la University of Malaysia y ha servido como asesora de los gobiernos de Malaysia y Singapore en temas de envejecimiento poblacional.

