Los pacientes bariátricos y la alimentación de fin de año

Es un mito que los pacientes bariátricos no puedan consumir los alimentos tradicionales de las festividades religiosas y de fin de año: pueden consumirlos después de 2 meses de operados en pocas cantidades

Las tradicionales delicias de fin de año en nuestra región incluyen hallacas, pan de jamón o el pan de pascua, buñuelos con miel de caña, el pavo relleno, sin olvidarnos del ponche crema de Venezuela o el "cola de mono" chileno...

Nada de estos y otros platos tienen por qué desaparecer del menú navideño de las personas operadas de obesidad, pues, aunque estos tradicionales platos de la gastronomía latinoamericana son ricos en calorías y tienen altos contenidos de grasas y azúcares, se pueden comer en pequeñas cantidades tomando en cuenta la condición de estos pacientes.



El doctor Argenis Chaparro Madriz recordó que diciembre es una época de muchas celebraciones que suelen estar acompañadas de copiosos festines, donde se desatiende lo que se come, la forma en que hace y se bebe mucho, razón por la cual en enero y febrero aumentan las consultas médicas nutricionales por re-ganancia o aumento de peso.

Señaló que la capacidad máxima del estómago después de dos meses de operado es de 200 a 220 cc, que es igual a 220 o 250 gramos. "Una hallaca completa tradicional puede pesar hasta 180 gramos, de manera que si el paciente quiere consumir los diferentes elementos que conforman el plato navideño, las cantidades tienen que ser más pequeñas, masticar adecuadamente y no tomar líquidos con las comidas".

Con respecto al alcohol, explicó que un gramo aporta 7 calorías, un valor energético muy alto que al final se transforma en grasas, triglicéridos, ácidos libres y se acumula en el cuerpo. "En el paciente operado, eso tiene dos implicaciones: mayor sensación de mareo y embriaguez porque tiene menos tolerancia al licor, y reganancia de peso, porque la bebida aumenta progresivamente la capacidad gástrica y el paciente trata de comer más, lo que conlleva a un aumento de peso", agregó.

Esto no significa que no pueda brindar con sus familiares y amigos en estas fechas, "puede tomarse una copita de vino e incluso whisky, sin pasar de 60 cc que es lo recomendable para que el cuerpo no le pase factura", comentó.

La actividad física también juega un papel importante cuando se consumen más calorías de lo normal. "No se puede dejar el ejercicio porque es una forma extra de contrarrestar un poco que está ingresando", indicó Chaparro.

Las personas interesadas en conocer sobre cocina navideña saludable pueden obtener más información a través de las redes sociales en @cirujanosconsazon, @doctorargenischaparro, @cirujanolaparoscopico y @cimademar.