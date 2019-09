Salud física y mental es afectada por el 'burnout'

El burnout es un trastorno emocional de creación reciente que está asociado con el ámbito profesional, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida, el cual hace que las personas se sientan agotadas física y mentalmente, tengan pensamientos negativos y pierdan interés por las tareas que realizan.

Quienes más presentan esta condición, conocida también como síndrome del "trabajador quemado", son aquellas adictas al trabajo (workaholic), con altos niveles de exigencia, son idealistas, ansiosas, quieren hacer más y tienen alta sensibilidad emocional, explicó la psicopedagoga Karina Paredes, en el marco del taller: "Me preocupo o me ocupo", realizado en el Grupo Médico Santa Paula (GMSP).

Durante su intervención, la psicopedagoga señaló que las personas con burnout tienen además poca capacidad para resolver problemas o conflictos, y carecen de recursos psicológicos para colocar límites y decir no. También tienen baja autoestima y necesidad de hacer cosas por otros para sentirse valorados.

Paredes explicó que el síndrome se manifiesta a nivel emocional, psicosomático, conductual y cognitivo. Los síntomas más comunes son: ansiedad, distanciamiento afectivo, fatiga crónica, dolor de cabeza, pérdida de peso, dolores osteomusculares, frustración y en algunos casos depresión.

También se manifiesta ausentismo laboral, tono de voz elevado, incapacidad para relajarse, alto consumo de café, cigarrillos y fármacos, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo y aumento de conductas violentas, entre otras cosas.

¿Qué hacer?

Tecenvi Abreu, directora técnica comercial de Proactiv Consultores señaló que es importante poner atención a este síndrome, el cual fue incluido este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Manual de Clasificación de Enfermedades, así como tomar medidas para evitar el riesgo de desarrollarlo.

Comentó que la mayoría de los requerimientos que les hacen las empresas tienen que ver con el manejo de actividades exigentes, de crisis, resiliencia, emociones e inteligencia emocional, por lo decidieron aliarse con el GMSP para acompañar a sus equipos de trabajo y saber qué hacer a la hora de seleccionar un programa y abordaje.

Por su parte, Leopoldo Quintero, director general del GMSP expresó que "hoy más que nunca los líderes de empresas apoyados de sus departamentos de Gestión Humana, tienen el importante papel de ayudar a sus colaboradores ofreciendo climas organizacionales positivos y favorables, e introduciendo herramientas que faciliten la gestión exitosa de las emociones presentes en sus empleados para lograr un desempeño más exitoso".

En ese sentido, recalcó la importancia de cumplir con los chequeos médicos de rutina y recordó que el GMSP tiene un programa de tutoriales, o estudios de diagnósticos simplificados, que ofrece a nivel empresarial y particular, a costos bastantes razonables para el cuidado de la salud.

Líderes conscientes

El taller "Me preocupo o me ocupo" estuvo dirigido no sólo al personal del GMSP sino también a líderes de otras empresas que manejan el área de Capital Humano, con el fin de compartir experiencias y reflexiones relacionadas con el agotamiento profesional.

Jennifer Torres, especialista en Reclutamiento y Selección de Everest Service, señaló que "el burnout es una enfermedad a la que todos estamos expuestos, con impacto en nuestra vida profesional y personal. Por eso es importante recibir información sobre cómo manejar esta condición, para prevenirla más fácilmente".

Agregó que dada la necesidad que existe hoy en día de mantener un trabajo, asegurar ingresos y generar algunos extras, la gente se esfuerza y exige más de lo que puede, razón por la cual aumentan los niveles de estrés de laboral. "Es muy posible que se presente en un alto porcentaje y se desconozcan las razones".

Mirna Sánchez, gerente de Administración y Recursos Humanos de Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas, comentó que "este tipo de iniciativas elevan nuestra calidad de vida y sobre todo la salud laboral, aspecto importante hoy día".