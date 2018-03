Cambios drásticos de peso pueden provocar alteraciones hormonales en la mujer

La imagen corporal se ha vuelto un tema de mucha importancia para las féminas, donde llegar a un estándar de belleza o lucir saludable, se ha vuelto imprescindible hoy en día llegando en ocasiones a agresivas pérdidas de peso que ponen entre dicho los estereotipos de vida plena y saludable.



Sobre este punto la Dra. Maryory Gómez, gineco obstetra especialista en láser y Presidenta de la Sociedad de Ginecología Sección Carabobo, comentó que el mantener un bajo índice de masa corporal donde se mantiene una alimentación muy estricta, se practican ejercicios en extremo y se suelen eliminar algunos grupos de alimentos, puede ocasionar la presencia de trastornos en el organismo como ausencia de menstruación, llevando a procesos no ovulatorios que pueden afectar la fertilidad, caída del cabello y cambios en la piel.



Mientras que el mantenerse en un índice de masa corporal estable, alimentación balanceada y comer a la hora adecuada, puede ayudar a regularizar de forma correcta las hormonas en el cuerpo. "Esta rutina de vida sana ayuda a no presentar irregularidades menstruales y a evitar alteración de la insulina que también se encuentra relacionada con la variación de peso y alteración en el ciclo menstrual", expresó la galena.





Por el contrario si se va al otro extremo donde puede haber un aumento del índice de masa corporal, llegando a la obesidad, puede generar trastornos menstruales como aumento en el sangrado durante la menstruación y ciclos menstruales cortos donde se ve la menstruación cada 15 días.





La galena destacó que el aumento de peso es el más perjudicial, ya que ocasiona cambios en el periodo de ovulación, afecta la fertilidad, produce exceso de grasa en la cara y el pelo, caída del cabello, acné, ocasiona ovarios poliquísticos, patologías uterinas como pólipo endometrial, así como Hiperplasia endometrial, Hiperinsulinismo, presencia de Hipertensión y Diabetes.





"Si el aumento de peso sucede en el embarazo se puede presentar Diabetes Gestacional, que en ocasiones puede mejorar la condición, pero queda el riesgo de sufrir de diabetes a la vuelta de 10 años si se descuida. Además puede presentarse Hipertensión llamado Pre-eclampsia y llevar a complicaciones fetales", comentó la especialista.



¿Porque hay variación de peso sin motivo alguno?



La Dra. Gómez explicó que cuando se generan estos cambios suelen estar relacionados a las hormonas tiroideas, donde no sólo se pueden ver afectadas las hormonas femeninas sino otro tipo de hormonas como la de crecimiento y la serotonina.



Para finalizar la galena recomienda llevar un estilo de vida sano si llegar a los extremos que puede generar repercusiones en la salud y los ciclos hormonales de la mujer, siguiendo una alimentación balanceada y la práctica de alguna actividad física.



