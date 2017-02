Nuevos procedimientos logran mantener vida y salud de bebés nacidos a las las semanas 22 y 24

Bebés clasificados como de extremo pre-término -es decir los nacidos entre las semanas 22 y 24- están sobreviviendo mejor que jamás antes, incluso salvándose de los efectos en la salud de largo plazo que antes plagaban a estos recién nacidos prematuros



Un grupo de investigadores clínicos revisó los datos de la red de investigación de la National Institutes of Health, entre los años 2000 al 2011, detallando la información de 4.000 bebés prematuros, encontrando que el indice de supervivencia aumentó entre 30 y 36%.

Los datos, publicados en el New England Journal of Medicine, también demuestran una mejora significativa en el desarrollo de estos infantes pretérmino. Encontraron que los bebés en estas circunstancias, que no mostraron ningún problema neurológico o de desarrollo, se incrementó de 16 a 20% en el corto período de 11 años usado como referencia para el trabajo.

Los investigadores atribuyen estas mejoras a los avances en el cuido de las madres y de los recién nacidos, pero advierten que este cuido llega con varios importantes retos... Los procedimientos de 'life-support' necesarios para los pre-término son dolorosos para los bebés, lo cual puede ser traumático para padres y médicos.

En todo caso, el autor del estudio, Dra. Rosemary Higgins del Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, aclaró que "Nuestros descubrimientos proveen información importante que pueden consultar médicos y miembros de la familia para determinar estrategias de tratamiento".

Estos descubrimientos son muy significativos, agregó Higgins, porque en el pasado los expertos temían que salvar a bebés en el extremo pre-término conducía a un incremento en infantes con problemas de desarrollo. Pero se ha determinado que una combinación de cuiddos especiales y uso ampliado de esteroides prenatales -para estimular el desarrollo de los pulmones- salvan a más bebés que, además, tienen mayores posibilidades de crecer sanos.

Un hermoso dato es conocer de Emilia... No es la bebé pretérmino con menos semanas (nació en septiembre de 2016 con apenas 26 semanas de embarazo), pero si es una de las que nació con menor peso, ya que pesaba menos de 227 gramos cuando la colocaron en la incubadora. Increíble. Hoy ha crecido y aumentado de peso sin probelmas, madurando de manera integral sin ningún signo de problemas de desarrollo.

