PROYECTO PARKINSON el gran aporte para Venezuela de Trina Frómeta

Por: Julio César Alcubilla Bonnet

Para: Salud y Tecnología en Tecnología Hecha Palabra

Macro Portal Iberoamericano de Noticias





Trina Frómeta, una de las hijas de Billos Frómeta, recordado y querido músico, maestro, mejor ser humano, oriundo de la República Dominicana que Llegó a Venezuela el 31 de diciembre de 1937, para tocar en el Roof Garden, local de baile en Caracas, en el centro de la ciudad. Y que luego como primera entrega a su amada Caracas desarrolló la Orquesta Billo's Caracas Boys. Le dejó un gran legado de amor, formación humana y valores, a cada uno de sus hijos. Entre ellos a Trina Frometa.

Trina es una reconocida coreógrafa Venezolana y exitosa Dama de la danza contemporánea en nuestro país, hoy en día residenciada en Vancouver, Canadá. Esta venezolana, considerando al gran número de los que padecen esta terrible condición del Parkinson, desarrolló una iniciativa realmente, a la que todos debemos apoyar y difundir.





Trina me concedió una entrevista en exclusivo, para dar a conocer el alcance de su iniciativa, lo primero que destacó en su entrevista, es que este programa comprobado científicamente, para ayudar y proveer una mejor calidad de vida para los pacientes de Parkinson en Venezuela, es completamente gratuito, para quienes padecen esta condición.





¿Cómo llegaste a las conclusiones, para desarrolla este proyecto, a través de la danza, para los pacientes de Parkinson?

"Para mí fue un descubrimiento de algo que ya venía sucediendo en el mundo por muchos años. Al descubrirlo me enamoré de su alcance en el entorno social. Todo comenzó porque me gano una beca completa que me otorgó la Escuela de Danza de New York, para especializarme como maestra de danza para personas que padecen Parkinson. Allí comienza la travesía, estamos hablando al principio de 2017, año en el cual adquiero más formación y experiencia en esa ciudad".









"Luego fui trasladada a San Francisco, en California y posteriormente a Canadá. A través de toda esa experiencia, he ido formándome, desarrollando y enamorándome aún más de la metodología. Que es la de aplicar las artes, como estrategia principal, en beneficio de la calidad de vida de las personas con condición Parkinson. Y así el "Proyecto Parkinson" iniciando en Caracas, tiene como columna vertebral a la danza".





"Sin embargo dentro de la programación del proyecto, está conformada por otras actividades, que suceden de manera permanente, semanal, mensual y bimensual. Todas vinculadas a las expresiones artísticas".





¿Qué específicamente han identificado, que con esta metodología, se alcanza una respuesta positiva en el organismo, para los pacientes con condición Parkinson?

"El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta a todos los aspectos locomotores del organismo. Esto desencadena afecciones connitivas y psíquicas, como parte de sus síntomas. Es un asunto de cuerpo y movimientos. Desde los más comunes, tanto externos como internos. Estos comienzan a mermar, con esta metodología, hasta dejar de suceder"





"Debido a que esta es una condición que tiene que ver con el movimiento, comencé a investigar y establecer un puente con mi profesión. Por ello el vínculo del Parkinson con la danza. Ya que como coreógrafa y bailarina, soy especialista en movimiento. Esto luego de estudiarlo a profundidad en esos países, comprobé que a través de este programa y su metodología, se convierte en un instrumento o práctica, que beneficia a las personas que padecen Parkinson. Comprendiendo obviamente, que no va a curar al paciente, porque el Parkinson hasta ahora no se cura. Pero si mejoramos la calidad de vida del paciente".





"Y extenderle su tiempo de vida. Estoy hablando como lo he dicho, a nivel locomotor, pero por otro lado, a nivel cognitivo y psíquico, se mejora notablemente el paciente".





"Estas personas por la naturaleza de su enfermedad, caen en depresión, soledad, en estado de aislamiento. En ese sentido el programa invita a salir de casa, a socializar y conectar, a hablar con otro. Es por eso que también aporta beneficios secundarios".





Puedo entender por tu respuestas el alcance de este programa, ahora, ¿Tiene algún aval científico, que han opinado las Sociedades Médicas Científicas, médicos y especialistas?

"Existen muchos estudios e investigaciones, a lo largo de estos últimos años, existe sustento científico con data de muchos años, que se direccionan a beneficios puntuales como mejoras en el balance corporal, , lograr evitar las caídas, las cuáles son muy comunes en los pacientes con condición Parkinson. Al igual que la capacidad de recuperación de la elasticidad, de desplazamiento, desplazarse en el quehacer diario. De bañarse, de comer, afeitarse o depilarse. De sentarse, de pararse"









¿Cómo logras la logística necesaria, para desarrollar este proyecto en Venezuela, considerando la situación actual del país, si tu te hayas en Canadá?





"Gracias a como están sucediendo las cosas, dada la situación que se está viviendo en Venezuela. Utilizamos por un lado, herramientas tecnológicas como Whatssap, Skype, Internet en general..Obviamente, yo tuve antes de irme a New York, muchos años viviendo en Venezuela, haciendo carrera en la danza y escuela. Representando además a Venezuela, en danza contemporánea, en muchos países. Es decir esta trayectoria importante, esta experiencia, me permitió cosechar una cantidad importante de alianzas, de referencias, de amistades. Lo cual me permite desarrollar un equipo logístico, un grupo de redes sociales. Encargadas de difundir la promoción del proyecto".





"Por su parte este cuerpo logístico, es el encargado de llevar a cabo las actividades: Mi rol es la de dirigir, soy la creadora, la que lleva el peso de cómo el proyecto está sucediendo. Cuáles son las líneas de acción que tenemos que abarcar. De resto, a diario contacto con Venezuela y superviso que todo esto suceda".





"Uno de los aspectos trascendentes que constituye una importante plataforma que disfruta el "Proyecto Parkinson". Es el hecho de la alianza con el Municipio Chacao, con su Dirección de Cultura y Desarrollo Social. Quienes nos dieron un piso, muy importante para el proyecto. Ya que contamos con espacios para el desarrollo de nuestras actividades".





"Esta ha sido una alianza hermosa, porque además nos apoyan con difusión, integración de nuestros programas. Esto unido al maravilloso aporte de nuestras redes sociales, a las que se puede acceder tanto en Instagram, Faceboock, o twitter, por la dirección @proparkinson. Allí cualquiera al acceder, logra ver fotos, actividades, programación, todo lo que está sucediendo".





¿Quiénes te acompañan en Venezuela, para llevar a cabo este proyecto?

"Tengo un equipo logístico conformado por cuatro personas, entre ellas integrantes de la condición Parkinson. Los cuáles son los mejores, porque están muy interesados en que las cosas sucedan, estos son mis caballitos de batalla. Los cuáles están siempre organizando y ejecutando. Además de ello, como te lo mencioné, un equipo de redes sociales, conformado por cuatro jóvenes. Me excuso por no poderte dar sus nombres y apellidos, porque a todos me acostumbré a llamarlos por sobrenombres, jajaja. Fotógrafo, diseñador gráfico, y a una chica en prensa".





"También está mi hermana, Magdalena Frómeta, porque vive en Venezuela, la cual me ha apoyado, para referirme a maestros, para que el proyecto garantice su calidad"





"Contamos además como bandera, la que se ha constituido en nuestra punta de lanza, nuestra coral, conformada en su totalidad, con personas de condición Parkinson, la cual se llama Parqui Voces. Por otro lado contamos con un personaje, "Parky", representada por el animal Racún o mapache, la cual es a su vez la mascota del Parkinson a nivel mundial".





"Estamos muy contentos, porque es una de las muestras del alcance del proyecto. El cual no tiene subsidio económico de ningún ente internacional. Nos mantenemos por donaciones, y colaboración, de muchas almas nobles, alrededor del mundo".





"Las cuales nos contactan a través de nuestras coordenadas: "Proyecto Parkinson en las redes, o como ya indiqué @propakison en Twitter, faceboock e Instagram.





Proyecto Parkinson nació bajo las directrices de Trina Frómeta, coreógrafa y bailarina con certificación internacional de Dance for PD – www.danceforpd.org –, y en alianza con la Dirección Social de la Alcaldía de Chacao, la cual brinda espacios cerrados y al aire libre de su municipio para la realización de esta iniciativa, al tiempo que la incluye dentro de su programación cultural y de desarrollo social.