La OMS: prevalencia de la depresión en el mundo

Más del 4 por ciento de la población mundial padece depresión y las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores son los más proclives a sus efectos incapacitantes, afirmó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según un nuevo informe, 322 millones de personas mostraron desordenes asociados a la depresión en 2015, 18% más de los que la padecían esta condición en 2005.

La Agencia de la ONU estima que la enfermedad es una de las causas principales de discapacidad y que las pérdidas económicas que provoca exceden un billón de dólares (mil millardos) cada año en el mundo, producto de la apatía y la falta de energía que produce en sus víctimas.

La pesquisa concluye que la enfermedad es más frecuente en las mujeres que en los hombres y es más común en los países en desarrollo, donde se reporta un 80% de las enfermedades mentales.

Uno de los autores del informe, Dan Chisholm, advirtió en Ginebra que la mayoría de los que la padecen no tienen acceso a tratamiento.

"El número de personas que accede a tratamientos en esos países es extremadamente bajo, es menos del 5%. El 95 % de las personas necesitadas no se atienden y esto es realmente preocupante", dijo el experto, quien añadió que unas 800.000 personas se suicidan cada año.

"El suicidio es más común en los hombres en los países de altos ingresos, y en las mujeres en los de medianos y bajos ingresos", dijo.



Según el informe, en Latinoamérica, Brasil es el país que más casos de depresión sufre con un 5,8 % de prevalencia; seguido de Cuba, Paraguay, Chile y Uruguay.

Con relación a la ansiedad, el informe apunta que 250 millones de personas padecían en 2015 algún tipo de fobia, ataque de pánico, comportamiento obsesivo compulsivo y desórdenes postraumáticos.

I had a black dog, his name was depression (Tenía un perro negro, su nombre era depresión).



La depresión puede ser una condición debilitante que produce gran temor. Millones en el mundo sufren de depresión y muchas de estas personas y sus familias temen hablar sobre ello y sus esfuerzos para sobrellevarlo.

Video producido por la OMS con narración en inglés. Active los subtítulos en español (en el símbolo de configuración escoja "Subtitles/CC", actívelos y escoja el idioma de su preferencia.

Los datos han sido publicados a propósito del Día Mundial de la Salud, que se celebrará el siete de abril bajo el lema "Hablemos de la depresión".

La fecha se centrará en la concienciación y el abordaje de esa enfermedad, para que las personas con este trastorno mental pidan y obtengan ayuda.