Las personas sufren unos 30 'lapsus mentis' semanales

Los resultados de un trabajo de la Universidad de Islandia y el Hospital Universitario Landspítali indican que es muy normal sufrir episodios de despiste u olvidos casi ridículos como los de Homero Simpson o cuando sentimos que "estamos en Babia ".

Son esos momentos cuando vamos al dormitorio a buscar el libro que estamos leyendo y regresamos con un vaso, aunque teníamos el libro en frente. Ni hablar de dejar las llaves del carro o el celular en la nevera. O ir a una cita y terminar manejando en la dirección equivocada (muchas veces tomando el camino que usamos diariamente).

Pues parece que no debe preocuparse, si experimentado estos lapsos mentales esto no está sufriendo de los inicios de un terrible mal neurológico, ya que, según lo descubierto en esta investigación que será publicada en la revista The Clinical Neuropsychologist , el fenómeno es muy común, de hecho, estos episodios pueden ocurrir hasta 30 veces a la semana.

En su "Estudio de lapsos mentales en individuos saludables" la neuropsicóloga clínica Maria Jonsdottir anota que la mayoría de los ensimismamientos tiene lugar durante días de trabajo y entre el mediodía y las ocho de la noche. Para llegar a estas conclusiones, durante la investigación fueron estudiados los episodios de "ausencias mentales" en 189 individuos, encontrando no sólo que estas distracciones eran normales, sino que no influyen ni la edad ni el género para tener más o menos despistes.

En una entrevista de la BBC , la profesora Jonsdottir, coordinadora de la investigación, explica como "Hay pacientes que se preocupan porque tienen problemas con su memoria, están muy distraídos y cometen mucho errores. Pero es normal tener cierta cantidad de olvidos. Y estos resultados sirven para convencerlos de que no tienen nada malo".

Parece que detrás de estos fenómenos de distracción está la despreocupación motivada por la rutina, algo muy claramente relacionado con lo que mencionamos al inicio sobre tomar la ruta acostumbrada en vez de ir a donde teníamos planeado. En la mencionada entrevista, Jonsdottir asoma que la explicación a este fenómeno es sencilla: "No le prestamos suficiente atención a lo que estamos haciendo, o de repente nos confiamos porque se trata de algo rutinario".

La investigadora también advierte que son más propensos a sufrir lapsus mentales quienes mantienen un estilo de vida agitado y están sometidos a situaciones de estrés.

Por esta razón -indica la neuropsicóloga a la BBC- es probable que la frecuencia de estos episodios aumente en quienes tienen que realizar un gran número de actividades en muy poco tiempo.

También citado por la BBC, el neurólogo Raúl Arizaga, de la Federación Mundial de Neurología, señala que las características del individuo también influyen en las "ausencias". Según el médico argentino, hay personas que tienen menor capacidad de retención. Arizaga propone algunas ideas para mejorar la atención y la retención.