Trasplantes: Vivir con los órganos de otro

Vivir con los órganos de otro.

Fíjese que maravilla, la ciencia ha conseguido que cuando una persona un tiene un órgano muy dañado se le pueda incorporar ese mismo órgano de otra persona y que le siga funcionando. Le alargamos la vida y le damos más calidad de vida. A eso se llama trasplante. Seguro que conoce algunos famosos que han seguido vivos y activos gracias a los trasplantes. Los cantantes Raphael y Carreras serian un ejemplo.

¿Qué órganos podemos trasplantar?

La lista es larga y no solo hay órganos, a veces son partes del sujeto o tejidos. Ud. conoce bien los riñones, pulmones, corazón, hígado, páncreas, la medula del hueso (órganos hematopoyéticos), pero hay que incluir las corneas, la cara, las extremidades o parte de ellas, y recientemente el pene.

¿Cuándo se iniciaron?

Ya en el siglo XVI el médico boloñés Gaspare Tagliacozzi 1545-1599) realizó trasplantes parciales de piel, y ya aprendió que, a veces, existe rechazo. Los de mi generación recuerdan cuando el médico sudafricano Christian Barnard (1922-2001) realizó con éxito el primer trasplante de corazón en 1967, las corneas en 1905 por Eduard Zim, y el riñón Peter Buke en 1951, Medula ósea en 1958 e hígado y pulmón en 1963. A la lista incorporamos al Español Dr. Cabadas que hizo el primer trasplante de manos hace muy pocos años. Y muy recientemente un equipo catalán a la vez extirpó una malformación gigante de cara e hizo un trasplante de la misma.

¿De dónde procede el órgano o tejido trasplantado?

Puede haber un donante vivo, que pierde ese órgano o parte de él, si es lo que le toman solo una parte. O de un cadáver, pero entonces el órgano no debe sufrir (o lo menos posible), importa extraerlo lo antes posible, y disminuir su actividad, para que se conserve mejor (colocarle en hielo o infundirle drogas que bajen ese metabolismo. En ocasiones es más importante la muerte cerebral que la cardiaca (verificar que el enfermo fallece porque además de no tener reflejos el electroencefalograma está plano, y 3 médicos lo certifican). Entonces, si se quiere su corazón habrá que mantener su circulación y colocarle en un sistema de circulación artificial extra corpórea.

¿Qué dificultades tiene los trasplantes?

Son muchas, enumeraremos algunas: suelen ser cirugías complejas que requieren muchas habilidades, equipos múltiples, disponibilidad 24h, implican traslados, alto costes, registros, aceptación de donación, controles y sobre todo la posibilidad de rechazo.

¿Qué es la compatibilidad y el rechazo?

Ud. sabe que los humanos tenemos un sistema de defensa, que reconoce lo que nos es propio, lo forman serie de células blancas de la sangre que se llaman linfocitos y los monocitos y/o macrófagos. Hay 2 tipos de linfocitos, los B, que producen anticuerpos y los T que se transforman en células agresivas o asesinas (killer) Reconocen la estructura de nuestras células, las moléculas de su superficie (antígenos) como propias y la respetan. Si algo extraño me invade, por ej. una bacteria o un virus ese sistema se pone en marcha y trata de destruirla. Es el mismo sistema que en los alérgicos lucha contra las sustancias a las que son alérgicos por ej. el polen de una gramínea y también el que trata de destruir nuestras células si se transforman, mutan o se hacen cancerosas. De hecho si nuestras defensas triunfan no tendremos el tumor. Pero también es el que destruye la sangre que nos transfunden y que no es compatible con la nuestra. En general el conjunto de substancias que reconocen se incluyen en el llamado sistema mayor de histocompatibilidad, que llamamos HLA. Pues si nos trasplantan un órgano, y no hay semejanza o identidad en esas moléculas con las nuestras, nuestro sistema inmune trata de defendernos y las destruye. Y en este caso arruina el trasplante.

¿Qué tipos de trasplantes existen?

Existe el auto trasplante. Es el propio sujeto el que cede sus tejidos, se los conserva y tiempo después se los vuelven a colocar. Por ej. preservando células de la medula (tejido hemopoyético) o semen antes de haber recibir quimioterapia agresiva que puede dañar esa medula o los testículos. Como hay identidad entre donante y receptor nunca hay problemas de rechazo.

El iso trasplante o singénico: Aunque son dos seres distintos, existe similitud genética completa. Eso sucede cuando son gemelos univitelinos. No hay problemas de rechazo. Si donante y receptor son de la misma especie pero genéticamente distintos se habla de alotrasplante. Si no hay compatibilidad puede surgir el rechazo. Por ello se busca la máxima compatibilidad o, si es más importante la vida que el rechazo, se realiza el trasplante y se usan fármacos inmunosupresores que eviten o frenen ese rechazo. Y finalmente el xeno- o heterotrasplante: cuando el trasplante se hace entre animales de distintas especies. Por ej., seguro que conoce a algunos humanos se injertan válvulas en el corazón procedentes de cerdos o terneras.

Como ve se han desarrollado fármacos que luchan contra la inmunidad y pretenden hacer que se toleren los órganos, que no se rechacen.

¿Hay nuevas ideas?¿Que son las células madres?

Se progresa y se trata de trasplantar no un órgano sino solo parte de él, solo las células que están dañadas, por ej. en el que ha sufrido un infarto de miocardio, (zona destruida del músculo cardiaco, por falta de riego, colocándole células madres, capaces de transformase en células cardiacas en la zona lesionada, o del páncreas que produzcan insulina y evitar la diabetes y/o neuronas de los ganglios basales y evitar el Parkinson. Posiblemente sepa que bastantes personas ya han congelado sus cuerpos, porque piensan que si la ciencia progresa podrán cambiarles el órgano dañado y devolverles a la vida.

Recuerde que todos nacemos de una célula (el huevo o zigoto) resultado de un ovulo del ovario materno y un espermatozoide de un testículo paterno. Esa célula se multiplica y llegamos a medir 170cm, y al a vez se diferencia: de ella unas serán músculo, otras hueso.. Pero algunas conservan toda la vida esa capacidad de diferenciación: abundan en el cordón del recién nacido, pero en otras muchas zonas (grasa, etc.) hoy la ciencia trata de aislarlas y transfundirlas en zonas del cuerpo dañada.

Es magnífico poder vivir más y sobre todo vivir mejor, por ej. abandonar 2-3 diálisis por semana y estrenar riñones, aunque sea a los 50 años. Pero piense lo maravilloso que debe ser pensar que cuando tu vida termina parte de ti, por ej., las corneas pueden seguir viendo y permitir que otro vea, porque las has donado cuando ya no las necesitabas. Piensa lo magnifico de ser generoso. Hazte donante. 1130-5600

¿Cuánto cuesta un trasplante?

Al paciente no le cuesta nada. El órgano donado es trasplantado gratuitamente, sin que influya la condición social o económica del paciente que lo recibe. Toda la terapéutica que implica un trasplante (incluida la medicación inmunosupresora post-trasplante), es sufragada por el Sistema Nacional de Salud, y las respectivas Comunidades Autónomas dónde se llevan a cabo los trasplantes. Los españoles, un ejemplo imitado.

El español es un pueblo solidario. España es el país con mayor tasa de donación de todo el mundo. Las donaciones se realizan siempre de forma altruista y todo el proceso es cubierto, desde el punto de vista económico, por el Sistema Nacional de Salud. Estas bases de funcionamiento nos proporcionan el privilegio de tener mayores posibilidades de obtener un trasplante en caso de necesitarlo. El modelo español de funcionamiento de los trasplantes es considerado mundialmente un ejemplo a imitar, que de hecho se está implantando en gran parte del mundo.

Pero ser un modelo de solidaridad no puede servirnos para dar la espalda a la realidad. Cada día hay más personas que necesitan ser trasplantadas para seguir viviendo. Aproximadamente el 10% de los receptores fallecen mientras esperan recibir un órgano.

Todos iguales. Está garantizado.

En España la donación y el trasplante se encuentran regulados por la Ley de Trasplantes que garantiza entre otros, dos aspectos fundamentales:

Altruismo de la donación: nadie puede donar ni recibir un trasplante con otras intenciones o medios que no sea la solidaridad altruista.

Equidad en el acceso al trasplante: todos tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades de recibir un trasplante, independientemente de nuestro lugar de residencia o de cualquier otra coyuntura personal. Esto es así, porque existe una red nacional de coordinación y trasplantes, sometida a rigurosos controles para verificar la igualdad de todos los ciudadanos. Listas de espera y criterios de asignación de los órganos.

Los criterios de asignación de los órganos (también denominados criterios de distribución) se encuentran disponibles en página web de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Con el fin de garantizar los principios de igualdad y equidad los criterios se establecen teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: aspectos territoriales y aspectos clínicos.

Los criterios territoriales permiten que los órganos generados en una determinada área o zona, puedan trasplantarse en esa misma zona, para disminuir al máximo el tiempo de isquemia (que es el tiempo máximo que puede transcurrir entre la obtención del órgano y su implante en el receptor).

En los criterios clínicos se contemplan la compatibilidad donante/receptor y la gravedad del paciente. Existe un criterio clínico que está por encima de los criterios territoriales, la "urgencia 0". Un paciente en "urgencia 0" tiene prioridad absoluta en todo el territorio nacional. Si no hay "urgencia 0", los órganos se asignan respetando los criterios territoriales. El equipo de trasplante decide, dentro de su lista de espera, qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, siguiendo los criterios clínicos: compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, etc. Fumadores: ayudarles en su decisión de abandonar el hábito para que lo hagan convencidos, porque no dudamos de que los que ganan son ellos.

Artículo publicado originalmente en fesemi.org . Autorización solicitada a semi @ femesi.org, femi @ fesemi.org y oscar.veloso @ fesemi.org.

Imagen de cabecera: theconversation.com.