Lavarse las manos salva vidas

-¿Sabía usted que algo tan sencillo como lavarse las manos con frecuencia puede salvar más vidas que cualquier vacuna o intervención médica? (ref. 2 y 4).



- Es una de las formas más económicas y eficaces de prevenir enfermedades diarreicas y neumonía, las cuales causan a escala mundial la muerte de más de 3,5 millones de niños menores de 5 años de edad (5).



- Aunque la gente de todas partes del mundo se limpia las manos con agua, muy pocos usan jabón para lavárselas bien.

El Día Mundial de Lavado de Manos es una manera de promover la cultura mundial y local de la práctica del lavado manos con jabón, destacar la situación relacionada con el lavado de manos de cada país y aumentar la concientización sobre los beneficios de la higiene de las manos con jabón (1).



Esta celebración mundial, dirigida a estudiantes, maestros, familias y otras personas, se observa todos los años desde que fue instituida el 15 de octubre del 2008 por la Alianza Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos (PPPHW, por sus siglas en inglés).

Mire la palma de su mano, sólo de su mano derecha. No los ve, pero ahí están, miles de millones de bacterias, más que individuos de nuestra especie hay sobre la superficie de la Tierra. Son, en número, 10 veces más que el número de células de nuestro cuerpo... Llevamos encima 100 veces más de genes de microbios que nuestros propios genes. Y sólo en la palma de la mano derecha. (elcorreo.com)



¿Cuándo debe lavarse las manos?

- Antes, durante y después de preparar alimentos.

- Antes de comer o beber.

- Antes y después de atender a alguien que esté enfermo.

- Antes y después de curar heridas o cortaduras.

- Después de ir al baño.

- Después de cambiar pañales a un niño o limpiarlo después de que haya ido al baño.

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

- Después de haber tocado animales, alimento para animales o excrementos de animales.

- Después de tocar basura.

¿Cuál es la forma correcta de lavarse las manos?

- Mójese las manos con agua corriente (tibia o fría) y enjabónelas.

- Frótese las manos hasta formar espuma y restriéguese bien; asegúrese también de restregarse el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

- Siga frotándose las manos durante 20 segundos. ¿necesita medirlos?, tararee la canción del "Feliz cumpleaños" unas dos veces.

- Enjuáguese bien las manos con agua corriente.

- Séqueselas con una toalla de papel o un secador de aire.

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de reducir los microbios que tienen. Si no hay agua ni jabón, use un limpiador para manos que contenga como mínimo un 60% de alcohol. Los limpiadores de manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en algunas situaciones, pero no eliminan todos los tipos de microbios.

Los limpiadores de mano no son eficaces si las manos están visiblemente sucias.

¿Cómo debe usar el limpiador de manos?

- Aplíquese el producto en la palma de la mano.

- Frótese las manos.

- Frote el producto sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas.

Para obtener más información sobre el lavado de manos, visite el sitio web de los CDC sobre Lavado de manos. También puede escribir un correo electrónico a cdcinfo@cdc.gov para obtener respuestas a preguntas específicas .

Referencias

1- globalhandwashingday.org.

2- Lorna Fewtrell, Kaufmann R.B., Kay D., Enanoria W., Haller L., and Colford, J.M.C., Jr. 2005. "Water, sanitation, and hygiene interventions to reduce diarrhea in less developed countries: A systematic review and meta-analysis." The Lancet Infectious Diseases, Vol. 5, Issue 1: 42- 52.

3- Curtis, V. and Cairncross, S. 2003. "Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk in the community: A systematic review." The Lancet Infectious Diseases, Vol. 3, May 2003, pp 275-281.

4- WELL Fact Sheet.

5- UNICEF, State of the World's Children 2008.

Más información en Día Mundial del Lavado de Manos: Globalhandwashingday.org.

Actividades de los CDC sobre el lavado de las manos (en inglés)

- Higiene a través del agua

- Higiene de las manos en entornos médicos

- Higiene de las manos para prevenir la influenza

- Higiene de las manos durante emergencias

- Higiene de las manos en las embarcaciones

Recursos y publicaciones (en inglés)

- "Las manos juntas" [VIDEO – 3:38 minutos]

- "Vivir en un mundo limpio y saludable" [PODCAST – 4:12 minutos]

- "Canción del lavado de las manos" [PODCAST - 0:50 segundos]

- Todo lo que necesitas hacer es lavarte las manos [PODCAST - 2:53 minutos]

- ¡Lávese las manos! [VIDEO / PSA – 0:30 segundos]



Páginas web y publicaciones