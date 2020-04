Pesadillas, descripción, causas y tratamiento

Es un sueño que ocurre durante el acto de dormir y que produce fuertes sentimientos de miedo, terror, angustia o ansiedad. Las pesadillas generalmente se presentan en la segunda parte de la noche y despiertan al durmiente, quien es capaz de recordar el contenido del sueño.

Consideraciones generales

Las pesadillas tienden a ser más comunes entre los niños y se vuelven menos frecuentes hacia la edad adulta. Alrededor del 50% de los adultos experimentan pesadillas ocasionales, las mujeres con más frecuencia que los hombres.

Causas comunes

La ansiedad y el estrés son las causas más comunes de pesadillas. En la mayoría de los casos, hay un gran evento en la vida antes de la pesadilla.

Otras causas de pesadillas abarcan:

- Abstinencia del alcohol de manera súbita

- Trastornos de la respiración durante el sueño (apnea del sueño)

- Muerte de algún ser querido (luto)

- Consumo de alcohol en exceso

- Enfermedad con fiebre

- Suspensión reciente de un medicamento como píldoras para dormir

- Efecto secundario de un medicamento

- Trastorno del sueño (por ejemplo,narcolepsia, trastorno de terror nocturno)

- Comer justo antes de ir a la cama, que aumenta el metabolismo del cuerpo y la actividad cerebral

Cuidados en el hogar

Consulte con el médico si:

- Tiene pesadillas más de una vez a la semana.

- Las pesadillas le impiden descansar bien durante la noche y ponerse al día con las actividades diarias durante un período de tiempo prolongado.

Lo que se puede esperar en el consultorio médico

El médico lo examinará, le hará preguntas y posiblemente le recomendará exámenes. Le pueden hacer las siguientes preguntas:

- Patrón de tiempo:

¿Con qué frecuencia tiene pesadillas?

¿Se presentan en la segunda mitad de la noche?

- Calidad:

¿Se despierta súbitamente?



- Factores asociados:

¿Las pesadillas le causan temor y ansiedad intensos?

¿Puede recordar una pesadilla en particular (una con imágenes visuales vivas y argumento similar al de una historia)?



- Factores agravantes:

¿Ha tenido alguna enfermedad reciente?

¿Tuvo fiebre?

¿Estuvo en una situación estresante recientemente?

- Otras:

¿Consume alcohol? ¿Cuánto?

¿Qué medicamentos toma?

¿Consume "drogas psicoactivas"? Si es así, ¿Cuáles?

¿Toma suplementos naturales o remedios de medicina alternativa?

¿Qué otros síntomas tiene?

Los exámenes que se pueden realizar abarcan:

Mediciones de células sanguíneas

Pruebas de la función hepática

Pruebas de la función tiroidea

Electroencefalografía (la cual mide sin dolor las ondas cerebrales con electrodos colocados en la cabeza)

Si la reducción del estrés, los efectos secundarios de medicamentos y el uso de sustancias no mejoran las pesadillas, es posible que el médico lo remita a un especialista en medicamentos para el sueño para que le realicen un estudio del sueño (polisomnografía). En algunos casos, ciertos medicamentos pueden ayudar a reducir las pesadillas.





Versión en inglés revisada por: David B. Merrill, MD, Assistant Clinical Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, A.D.A.M., Inc.

Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc.