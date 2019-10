Casos de cáncer de mama superan a los de cuello uterino

El ejercicio, una dieta balanceada, evitar el alcohol, y combatir el sedentarismo son factores fundamentales para reducir el riesgo de cáncer

Para la doctora Cristina García, oncóloga del Grupo Médico Santa Paula, en los últimos años la incidencia del cáncer de mama (CaMa) superó la del cuello uterino. Lo atribuyó a los métodos de pesquisa más tempranos. "Quizá las mujeres han comprado más la idea de la prevención y se hacen los exámenes de mamografía de manera rutinaria; al hacer esto se pueden conseguir lesiones a tiempo y hay más probabilidad de curación".

Las mujeres más jóvenes lo presentan con mayor frecuencia, a pesar de que es menos común en menores de 40 años y que, a partir de los 55 años ocurre la mayor incidencia. No se conoce con certeza la razón de esta diferencia etaria, según explicó. "No se ha determinado que la exposición a hormonas exógenas pudieran tener relación, pero no podría descartarse, pues en las mujeres jóvenes se ha visto con relativa frecuencia. Pero no es genético o hereditario, pues eso solo se ve en 5 por ciento a 10 por ciento de casos, y eso no ha aumentado".

Entre las hormonas exógenas citó los anticonceptivos orales, la terapia de remplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas, y la fertilidad asistida, aunque no se ha determinado una relación directa.



"El no tener hijos y el tener el primer hijo después de los 30 años de edad también puede estar asociado con el cáncer de mama. Y tal vez eso puede explicar por qué esta enfermedad se encuentra en mujeres menores de 40 años", advirtió García.

En cualquier caso, hacerse una mamografía a partir de los 40 años, una vez al año, y un eco mamario complementario, es fundamental. Ambas técnicas están disponibles en institutos con equipos de alta tecnología que permiten un diagnóstico exacto.

Alianzas que ayudan

El D. Javier Soteldo director del Grupo Médico Dr. J. Soteldo y vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa indicó que, gracias a una alianza con el GMSP, su equipo usa las instalaciones de ese moderno centro de salud, para realizar intervenciones quirúrgicas. "Actualmente se operan unos 20 casos mensuales de cáncer de mama", precisó.

El galeno informo que el cáncer de mama es la principal causa de deceso por enfermedad en mujeres, así como el de mayor incidencia en varios países de Sudamérica (*). Explicó que la mayoría de los casos nuevos se registran en mujeres con edades comprendidas entre 55 y 65 años de edad. "Las causas son multifactoriales, e incluyen el desarrollo precoz en la adolescencia, la menopausia tardía, así como factores genéticos, la obesidad y el sedentarismo, entre otros", manifestó.

Puntualizó que la tecnología actual permite una detección muy precoz del cáncer, gracias a técnicas como la tomosíntesis, en contraste con la realidad que se vivía hace unos años atrás. Resaltó que el diagnóstico tempano es de vital importancia para garantizar la vida de la persona afectada.

Luchar contra la enfermedad

Si la prevención es fundamental, asumir que se padece cáncer de mama es esencial para luchar contra este mal. De allí, la importancia de contar con un médico experto.

Insistió, no obstante, en que prevenir es lo más importante; por lo que, tanto las mujeres como los hombres deben hacerse los exámenes sin miedo ni resistencia. Y combatir el sedentarismo con ejercicios diarios, una dieta balanceada, baja en grasas y carbohidratos simples, y evitar el alcohol.