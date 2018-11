Mi nombre es Wil Wheaton. Vivo con depresión crónica y ansiedad generalizada. Y no estoy avergonzado

El mes pasado, hablé en la conferencia estatal de Ohio de NAMI. Aquí ofrezco las observaciones que escribí para la ocasión.



Antes de comenzar, quiero advertirle que toco muchos temas desencadenantes, incluyendo los de autolesiones y el suicidio. También quiero que sepa que hablo desde mi experiencia personal, y que si usted o alguien que conoce pueden estar viviendo una enfermedad mental, hable con un profesional médico calificado y con licencia, porque no yo soy un médico.

Muy bien, hagamos esto...

Hola, soy Wil Wheaton. Tengo 45 años, tengo una esposa maravillosa, dos hijos adultos que me enorgullecen cada día y una nuera a quien amo como si fuera mi propia hija. Trabajo en la serie de comedia más popular del mundo, he sido narrador principal en ventas de audiolibros más populares del New York Times, me he quedado sin espacio en la oficina para los premios que he recibido por mi trabajo y, como hombre blanco heterosexual y cisgénero en América, vivo la vida en el nivel de dificultad más bajo, además, con el truco de "Celebrity" habilitado.



Mi vida es, por cada medida objetiva, muy muy buena.

Y a pesar de todo eso, lucho cada día con mi autoestima, mi autoestima y mi valor no solo como actor y escritor, sino como ser humano.

Eso es porque vivo con depresión y ansiedad, los campeones de la lista en la World Wrestling With Mental Illness Federation (Federación Mundial de Lucha con Enfermedades Mentales).



Y no me avergüenzo de estar aquí, frente a todas estas personas en esta sala, y millones más en línea, y decir con orgullo que vivo con una enfermedad mental, y eso está bien. Digo "con" porque, aunque mi enfermedad mental hace todo lo posible, no me controla, no me define y me niego a ser estigmatizado por ella.

De modo que... Mi nombre es Wil Wheaton, y tengo depresión crónica.

Me tomó más de treinta años poder decir esas palabras, y como resultado sufrí por la mayoría de ellas. Sufrí porque, aunque en Estados Unidos hemos hecho mucho para ayudar a las personas que viven con enfermedades mentales, no hemos hecho lo suficiente para que nuestros compañeros de viaje en el tren de los problemas mentales puedan llegar y aceptar esa ayuda.

Hoy estoy aquí para hablar con usted sobre cómo trabajar para poner fin al estigma y los prejuicios que rodean a las enfermedades mentales en los Estados Unidos, y como parte de eso, quiero compartir mi historia con usted.

Cuando era un niño pequeño, probablemente de siete u ocho años, comencé a tener ataques de pánico. En aquel entonces, no sabíamos lo que eran, y como solían ocurrir cuando estaba dormido, los adultos en mi vida solo pensaban que tenía pesadillas. Bueno, tuve pesadillas, pero eran mucho peores que solo malos sueños. Noche tras noche, me despertaba con un terror absoluto, y noche tras noche, arrastraba mis mantas de la cama para ir a dormir al suelo en la habitación de mi hermana, porque tenía mucho miedo de estar sola.

Ocasionalmente hubo tensiones de alivio, a veces durante meses, y durante esos meses, me sentí como lo que consideraba un niño normal, pero los ataques de pánico siempre volvían, y cada vez que regresaban, parecían peores que antes.

Cuando tenía alrededor de doce o trece años, mi ansiedad comenzó a expresarse de muchas formas encantadoras.

Me preocupaba todo. Estaba cansado todo el tiempo e irritable la mayor parte del tiempo. No tenía confianza y terrible autoestima. Sentí que no podía confiar en nadie que quisiera estar cerca de mí, porque estaba convencido de que era estúpido y sin valor y la única razón por la que alguien querría ser mi amigo era para aprovechar mi fama.

Este es un contexto importante. Cuando tenía trece años, estaba en una película internacionalmente amada llamada Stand by Me, y fui famoso. En serio, realmente famoso, como que no podía ir al centro comercial con mis amigos sin ser acosados y eso significaba que todas mis acciones eran examinadas por mis padres, mis compañeros, mis fans, y la prensa. ¿Todos los sentimientos raros, ansiosos que tuve todo el tiempo? Me habían criado para creer que eran vergonzosos. Que se reflejaban mal en mis padres y mi familia. Que deberían estar abarrotados en lo profundo de mí, compartirlos con nadie y mantenerlos en secreto.

Mis ataques de pánico ocurrían a diario, y no solo cuando estaba dormido. Cuando traté de ayudar a los adultos de mi vida, no me tomaron en serio. ¿Cuándo estaba en el set de un programa de televisión o un comercial, y me costaba respirar porque estaba tan ansioso por cometer un error y ser despedido? Los directores y productores se quejaron a mis padres de que era difícil trabajar con ellos. Cuando me sentí tan incómodo con mi corte de pelo o mis dientes torcidos y no quise posar para fotos de revistas de adolescentes, los publicistas me dijeron que estaba siendo ingrato y que intentaba sabotear mi éxito. Cuando no podía recordar mis líneas, porque estaba tan ansioso por cosas que ni siquiera puedo recordar ahora, los directores me acusaban de no ser profesional y no estar preparado. Y ahí es cuando mi ansiedad se convirtió en depresión.

[ ... Me voy a tomar un momento para mí en este momento, y voy a abrir un agujero en la trama del espacio-tiempo y les diré a todos esos adultos del pasado: dale un respiro a este niño. Tiene miedo Él está confundido. Está haciendo lo mejor que puede, y si todos ustedes pudieran dejar de verlo como una forma de poner dinero en sus bolsillos, tal vez podrían ver que está sufriendo y necesita ayuda. ...]

Me sentía miserable la mayor parte del tiempo y no tenía ningún sentido. Estaba viviendo un sueño de infancia, trabajando en Star Trek: The Next Generation, me pagaban por hacer lo que amaba. Tenía todos los videojuegos y juegos de mesa que alguna vez quise... ¡ah!... ¿y mencioné que era famoso?



Luché por reconciliar los hechos de mi vida con la realidad de mi existencia. Sabía que algo estaba mal conmigo, pero no sabía qué. Y como no sabía qué, no sabía cómo pedir ayuda.

¡Ojalá hubiera sabido que tenía una enfermedad mental que podría tratarse! Desearía haber sabido que la forma en que me sentía no era normal y no era necesario. Desearía haber sabido que no merecía sentirme mal todo el tiempo.

Y no sabía esas cosas, porque la Enfermedad Mental era algo de lo que mi familia no hablaba, y cuando lo hacían, hablaban de ello como si fuera algo que le había pasado a otra persona, y era algo de lo que deberían avergonzarse. de, porque fue el resultado de algo que hicieron. Este prejuicio existía en mi familia a pesar de la amplia incidencia de enfermedades mentales que se extendían por mi ADN, presentando intentos exitosos e infructuosos de suicidio por parte de mis relaciones, más de un caso de trastorno bipolar, depresión clínica en todas partes y, debido a la autoestima. La medicación, tanto alcoholismo, era realmente notable cuando alguien no tenía problemas con la bebida.

Ahora, no culpo a mis padres por la forma en que abordaron, o más precisamente no abordaron, mi enfermedad mental, porque realmente creo que eran ciegos a los síntomas que estaba exhibiendo. Crecieron y me criaron en el mundo en el que he pasado la última década de mi vida tratando de cambiar. Vivían en un mundo donde las enfermedades mentales se equiparaban con la debilidad y la vergüenza, y como resultado, sufrí hasta los treinta años.

Y no es como si nunca hubiera buscado ayuda. ¡Yo sí! Simplemente no sabía qué preguntas hacer, y los adultos con los que estaba cerca no sabían qué respuestas dar.



[... Mamá, sé que vas a leer esto o que lo escucharás y sé que esto te va a enojar. Quiero que sepas que te amo y que hiciste lo mejor que pudiste. Sin embargo, estoy contando mi historia, para que la mamá de otra persona pueda ver las cosas que usted no vio, sin que sea culpa suya. ...]

Claramente recuerdo haber tenido veintidós años, vivir en mi propia casa, despertarme de un ataque de pánico que fue tan aterrador, solo al escribir sobre esto, esta charla me dio tanta ansiedad que casi corte esta sección de mi discurso. Era medianoche y conduje por la ciudad, a la casa de mis padres, a dormir en el piso de la habitación de mi hermana, porque al menos ahí es donde me sentí seguro. A la mañana siguiente, con lágrimas le pregunté a mi madre qué estaba mal conmigo. Ella sabía que muchos de mis parientes de sangre tenían una enfermedad mental, pero no podía o no podría conectar los puntos. "Te estás dando cuenta de que el mundo es un lugar aterrador", dijo.

Sí, no es broma. El mundo me aterroriza cada noche de mi vida y no sé por qué ni cómo detenerlo.

Una vez más, no la culpo y tampoco tú deberías. Ella realmente estaba haciendo lo mejor que podía por mí, pero el estigma y la vergüenza que inspiran son cosas poderosas.

[... Quiero ser muy claro al respecto: mamá, sé que vas a leer esto o que lo escucharás y sé que esto te va a enojar. Quiero que sepas que te amo y que hiciste lo mejor que pudiste. Sin embargo, estoy contando mi historia, para que la mamá de otra persona pueda ver las cosas que no viste, sin que sea culpa tuya. ...]



A lo largo de mis veinte años, continué sufriendo, y no solo por las pesadillas y los ataques de pánico. Comencé a desarrollar comportamientos obsesivos de los que nunca había hablado en público hasta ahora. Aquí hay una lista muy incompleta: comencé a preocuparme de que las cosas que hice afectaran al mundo a mi alrededor de manera totalmente irracional. Aguantaba la respiración debajo de los puentes cuando estaba conduciendo, porque si no lo hiciera, tal vez chocaría mi auto. Daba un golpe en el lado de un avión con mi mano mientras abordaba, y le decía que me cuidara cuando volaba a lugares de trabajo, porque estaba convencido de que, si no lo hacía, el avión se estrellaría. Cada vez que me despedía de alguien que me importaba, mi cerebro jugaba con vívido detalle cómo recordaría esto como la última vez que los vi. Hablar de esos recuerdos, incluso sin entrar en detalles, es un desafío.

Es doloroso recordar, pero no me avergüenzo, porque todos esos pensamientos, que afortunadamente no tengo más, gracias a la ciencia médica y la terapia, no fueron mi culpa más que las alergias que obstruyen mi nariz cuando los árboles de mi urbanización sacaban lo suyo cada primavera. Es solo una parte de quien soy. Es parte de cómo está conectado mi cerebro, y porque sé que puedo tratarlo médicamente, en lugar de ser una víctima de él.

Una de las razones principales por las que hablo sobre mi enfermedad mental es que puedo marcar la diferencia en la vida de alguien que desearía que se hiciera en la mía cuando era joven, porque no solo no tenía idea de lo que era la depresión hasta que tuve veintitantos años, una vez que estuve bastante seguro de tenerla, sufrí otros quince años, porque me avergonzaba, me avergonzaba y tenía miedo.

Así que hoy estoy aquí para decirle a cualquiera que pueda oírme: si sospechas que tienes una enfermedad mental, no hay por qué avergonzarte o avergonzarte, y lo más importante, no debes tener miedo. No necesitas sufrir. No hay nada noble en el sufrimiento, y no hay nada vergonzoso o débil en pedir ayuda. Esto puede parecer muy obvio para muchos de ustedes, pero no lo fue para mí, y soy un tipo muy inteligente, así que voy a decirlo de todos modos: no hay razón para sentirse avergonzado cuando llegas a un profesional en busca de ayuda, porque la persona a la que se dirige es alguien que, literalmente, ha dedicado su vida a ayudar a las personas como nosotros a vivir, en lugar de simplemente existir.

Me perdí muchas cosas, durante lo que se supone que son los mejores años de mi vida, porque estaba paralizado por la ansiedad de que pasaría si...



Esa diferencia, entre lo existente y lo vivo, es algo en lo que quiero concentrarme por un minuto: antes de recibir ayuda por mi ansiedad y depresión, no viví realmente mi vida. Quería ir a hacer cosas con mis amigos, pero mi ansiedad siempre encontraba una manera de detenerme. ¿Salir? El tráfico sería demasiado estresante, me decía. Va a ser una verdadera molestia llegar allí y encontrar estacionamiento. Y si eso no me impidió salir de la casa, siempre existía lo antiguo confiable: ¿qué pasaría si ...? Ah, "¿Qué pasa si ... algo realmente improbable que suceda realmente sucede? ¿Qué pasa si el avión se estrella? ¿Qué pasa si me siento al lado de alguien que me asusta? ¿Y si se ríen de mí? ¿Qué pasa si me pierdo? ¿Qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si me cierran la puerta de mi habitación de hotel? ¿Qué pasa si me resbalo con un poco de hielo que no vi? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si qué pasa si qué pasa si ...

Cuando miro hacia atrás la mayor parte de mi vida, me rompe el corazón que cuando mi cerebro estaba descargando un montón interminable de lo que pasaba en mí, nunca me preguntaba: "¿Qué pasa si hago esta cosa que quiero hacer y es ...? ¿divertido? ¿Qué pasa si me divierto y estoy realmente contento de haber ido? "

Tengo que decirte una verdad dolorosa: me perdí muchas cosas, durante lo que se supone que son los mejores años de mi vida, porque estaba paralizado por la ansiedad del ¿qué pasaría si ...?.

Todas las cosas que las personas hacen cuando están viviendo sus vidas ... todas esas experiencias que conforman una vida, mi ansiedad se interpuso entre mí y hacerlas. Así que no estaba viviendo. Solo estaba existiendo.

Y a pesar de todo, nunca me detuve a preguntarme si esto era normal o saludable, o incluso si fue mi culpa. Solo sabía que estaba nervioso por las cosas, y me preocupé mucho. Durante toda mi infancia, mi madre me dijo que era una verruga de preocupación, y mi padre me dijo que era demasiado dramático en relación con todo, y así fue.

Excepto que no tenía que ser así, y fue necesario tener un ataque de pánico y una crisis en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para que mi esposa me sugiriera que recibiera ayuda.



Como dije, había sospechado durante años que estaba clínicamente deprimido, pero tenía miedo de admitirlo, hasta que la persona más importante de mi vida me dijo sin vergüenza ni juicio que podía ver que estaba sufriendo. Así que fui a ver a un médico y nunca olvidaré lo que dijo cuando le dije lo asustado que estaba: "Por favor, déjame ayudarte".

Creo que fue entonces, a los 34 años de edad, cuando me di cuenta de que la enfermedad mental no es una debilidad. Es solo una enfermedad. Quiero decir, está justo ahí en el nombre de "ENFERMEDAD Mental", así que no debería haber sido la revelación que fue, pero cuando la parte de nuestros cuerpos que es responsable de cómo percibimos el mundo y nosotros mismos es la misma parte de nuestro cuerpo que está enfermo, puede ser difícil encontrar objetividad o perspectiva.

Entonces dejé que mi doctor me ayudara. Comencé una dosis baja de un antidepresivo y esperé a ver si algo iba a cambiar.

Y, chico, realmente lo hizo.

Mi esposa y yo estábamos paseando por nuestro vecindario y me di cuenta de que solo era un día realmente hermoso; hacía calor con solo un poco de brisa, las aves sonaban realmente hermosas, las flores olían muy bien y la mano de mi esposa se sentí muy bien en la mía.

Y mientras caminábamos, empecé a llorar y ella me preguntó: "¿qué pasa?"



Dije "Me acabo de dar cuenta de que no me siento mal y me di cuenta de que no simplemente existo, estoy viviendo".

En ese momento, me di cuenta de que había vivido mi vida en una habitación que era tan ruidosa, que todo lo que podía hacer todos los días era lidiar con lo alto que era el ruido. Pero con la ayuda de mi esposa, mi médico y la ciencia médica, encontré una puerta para salir de esa habitación.

Había dado ese paseo con mi esposa casi todos los días durante casi diez años, antes de que me diera cuenta de los pájaros o las flores, o de lo amado que me sentía cuando noté que su mano sostenía la mía. Diez años, todos mis veinte, que nunca podré recuperar. Diez años de sufrimiento y sensación de debilidad, desvalorización y miedo todo el tiempo, debido al estigma que rodea a la enfermedad mental.

No soy religioso, pero aún puedo decir "Gracias a Dios por Anne Wheaton". Gracias a Dios por su amor y apoyo. Gracias a Dios que mi esposa vio que estaba sufriendo, y gracias a Dios que no creyó la mentira de que la depresión es debilidad, o algo de lo que avergonzarse. Gracias a Dios por Anne, porque si ella no hubiera tenido la fuerza para animarme a buscar ayuda profesional, no sé cuánto tiempo habría podido existir, por no decir nada de la vida real.

Comencé a hablar en público sobre mi enfermedad mental en 2012, y, desde entonces, las personas se comunican conmigo en línea todos los días y me preguntan sobre cómo vivir con depresión y ansiedad. Ellos comparten sus historias y me preguntan cómo he pasado un mal día o una mala semana.

En este momento, hay un niño en algún lugar que tiene los mismos ataques de pánico que yo, y sus padres no les están ayudando, porque creen que se refleja mal en su habilidad de crianza el tener un hijo con una enfermedad mental.

Esta es una de las cosas que les digo:

Una de las muchas cosas encantadoras de tener Depresión y Ansiedad es que, de manera ocasional e inesperada, se siente como si todo el maldito mundo fuera una pesada manta de plomo, como la que te colocan sobre el pecho en el dentista cuando se realiza una radiografía, y se ha colocado sobra toda tu existencia sin tu consentimiento

Físicamente, me pesa más en algunos lugares que en otros. Lo siento tirando de las esquinas de mis ojos y presionando el centro de mi pecho. Cuando está realmente mal, puedes sentirte como uno de esos sueños en los que intentas moverte, pero cada paso y cada movimiento te hacen sentir como si estuvieras luchando por atravesar algo pesado y viscoso. Emocionalmente, me cubre completamente, separándome de mi motivación, mi enfoque y todo lo que me trae alegría en mi vida.

Cuando cae ese delantal de plomo sobre nosotros, debemos recordarnos que una de las cosas que hace la Depresión, es mantenerse fuerte y empoderada, es decirnos mentiras, como: Soy el peor en todo. A nadie realmente le gusto. No merezco ser feliz. Esto nunca terminará. Y así sucesivamente... y así sucesivamente. Podemos saber, en nuestras mentes racionales, que este es un montón de tonterías gigantes (y podemos ver todos estos momentos en nuestras vidas en los que fueron ERAN buenos en una cosa, cuando realmente nos sentimos felices, cuando nos sentimos muy mal, pero lo superamos). etc.) pero en el momento, puede ser un desafío serio esperar a que la Depresión levante el bloqueo que nos impide trasladar esos hechos de nuestra mente racional a nuestro ser emocional.

Y eso es lo que pasa con la depresión: no podemos forzarla a desaparecer. Como he dicho, si pudiera simplemente "dejar de sentirme triste", lo haría. (Y, también, la depresión no es solo sentirse triste, ¿verdad? Son muchas cosas juntas que pueden manifestarse en algo que se simplifica más fácilmente en "Me siento triste".)

Así que otro paso en nuestro cuidado personal es ser amables con nosotros mismos. La depresión ya nos está golpeando y no necesitamos ayudarla. Date permiso para reconocer que te sientes mal (mal, o lo que sea que estés sintiendo), y luego haz una pequeña cosa, solo una cosa, que probablemente no tengas ganas de hacer, y te PROMETO ayudará. Algunas de esas cosas son:



• Tomar una ducha.

• Come una comida nutritiva.

• Sal a caminar afuera (incluso solo -literalmente- hasta la esquina y de vuelta).

• Haz algo: lanza una pelota, juega a "tug of war", aplicate frotaciones en el vientre. Casi cualquier actividad con mis perros, incluso si es solo acurrucarme en el sofá por unos minutos, me ayuda.

• Haz cinco minutos de estiramiento de yoga.

• Escucha una meditación guiada y síguela lo mejor que puedas.

Finalmente, por favor confía en mí y entiende que esta mierda, terrible, abrumadora, terrible manera en que te sientes NO ES PARA SIEMPRE. Se pondrá mejor. Siempre se pone mejor. No estás solo en esta lucha, y estás bien.

Ninguna persona en ningún lugar, especialmente aquí en el país más rico del mundo, debe vivir en la sombra o sufrir sola, porque no puede pagar un tratamiento. Tenemos todo el dinero del mundo para los recortes de impuestos corporativos y de armas, por lo que sé que podemos darnos el lujo de priorizar no solo la atención médica en general, sino la salud mental, específicamente.

En este momento, repito, hay un niño en algún lugar que tiene los mismos ataques de pánico que yo, y sus padres no les están ayudando, porque creen que esto refleja mal en su capacidad de padres el tener un hijo con una enfermedad mental. En este momento, hay un adolescente que está pensando en autolesionarse, porque no sabe cómo comunicarse y pedir ayuda. En este momento, hay demasiadas personas que luchan para llegar al final del día, porque no pueden pagar la ayuda sin la cual muchos de nosotros no podríamos vivir. Pero también hay personas en todas partes que están contestando el teléfono y haciendo una cita. Hay padres que han aprendido que la enfermedad mental no es diferente de la enfermedad física y que están ayudando a sus hijos a mejorar. Hay adultos que, como yo, estaban aterrorizados de que los medicamentos antidepresivos los convirtieran en una persona diferente, y escuchan a los pájaros cantar por primera vez, porque finalmente han salido de la oscura habitación.

Pasé los primeros treinta años de mi vida atrapado en esa sala oscura y ruidosa, y sé lo desesperanzado y sofocante que se siente estar allí, así que hago todo lo que puedo para ayudar a otros a encontrar la salida. Lo hago contando mi historia, de modo que mi privilegio y éxito hacen más que enriquecer mi propia vida. Puedo vivir siendo ejemplo para otra persona de la misma manera como Jenny Lawson vive como ejemplo para mí.

Pero quiero dejarles hoy algunas sugerencias para cosas que todos podemos hacer, incluso si no son famosos en TV e Internet como yo, para ayudar a terminar con el estigma de la enfermedad mental, para que nadie tenga que existir simplemente, cuando puedan. estar viviendo

Podemos comenzar exigiendo que nuestros funcionarios electos financien completamente los programas de salud mental. Ninguna persona en ningún lugar, especialmente aquí en el país más rico del mundo, debe vivir en la sombra o sufrir sola, porque no puede pagar un tratamiento. Tenemos todo el dinero del mundo para los recortes de impuestos corporativos y de armas, por lo que sé que podemos darnos el lujo de priorizar no solo la atención médica en general, sino la salud mental, específicamente.



Y mientras que nuestros funcionarios electos comprendan y actúen, podemos apoyar a organizaciones como NAMI, que ofrecen asistencia gratuita y de bajo costo a cualquiera que lo solicite. Podemos apoyar a organizaciones como el Proyecto UROK, que trabajan incansablemente para acabar con la estigmatización y nos recuerdan que solo estamos enfermos, no débiles.

Podemos recordar, y podemos recordarnos, que no hay una línea de meta cuando se trata de una enfermedad mental. Es un viaje, y algunas veces podemos ver el camino en el que nos encontramos hasta el horizonte, mientras que otras veces ni siquiera podemos ver metro y medio delante de nosotros porque la niebla es tan espesa. Pero el camino siempre está ahí, y si no podemos ubicarlo por nuestra cuenta, tenemos seres queridos, médicos y medicamentos para ayudarnos a encontrarlo nuevamente, siempre y cuando no abandonemos el intento de verlo.

Finalmente, los que vivimos con una enfermedad mental necesitamos hablar sobre esto, porque nuestros amigos y vecinos nos conocen y confían en nosotros. Una cosa es que me quede aquí y te diga que no estás solo en esta pelea, pero es algo completamente distinto que lo demuestres. Necesitamos compartir nuestras experiencias, para que alguien que está sufriendo de la forma como yo me sentía no se sienta raro, roto, avergonzado o con miedo de buscar tratamiento. Para que los padres no sientan que han fallado o que de alguna manera han fracasado totalmente cuando ven síntomas en sus hijos.

La gente me dice que soy valiente por hablar como lo hago, y aunque aprecio eso, no estoy necesariamente de acuerdo. Los bomberos son valientes. Los padres solteros que trabajan en múltiples trabajos para cuidar a sus hijos son valientes. Los estudiantes de Parkland son valientes. Las personas que buscan ayuda para su enfermedad mental son valientes. No soy valiente. Soy solo un escritor y actor ocasional que quiere compartir su privilegio y su buena fortuna con el mundo, que espera hablar tanto sobre salud mental que algún día será totalmente irrelevante levantarse y decir trece palabras:

Mi nombre es Wil Wheaton, vivo con depresión crónica y no me avergüenzo.

Gracias por escucharme, y por favor sean amables con los demás.

(*) Conozca más del autor visitando wilwheaton.net y en la Wikipedia.

Foto de cabecera: Kaelen Barowsky.

Este artículo está amparado con Lic. Creative Commons 4.0.