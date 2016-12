Cómo desaparecer de internet sin dejar rastro

Un nuevo servicio que permite borrar sus cuentas de docenas de sitios de forma simultánea, sale al rescate de aquellos que quieran decir adiós a las redes sociales, informa Daily Mail

Casi cualquier persona contemporánea tiene un largo historial de su presencia en la web -perfiles activos, cuentas olvidadas o abandonadas, suscripciones innecesarias-. No obstante, algún día todos nosotros nos preguntamos cómo este podría influir en nuestra promoción profesional o la vida personal. Ahí es cuando necesitamos servicios tales como Deseat.me.

Este nuevo sitio web fue creado por dos programadores suecos, Wille Dahlbo y Linus Unneback. Para eliminar su rastro de la red en unos pocos clics, el usuario tiene que iniciar sesión con su cuenta de Google para que el servicio proporcione un listado de cuentas de otros servicios y redes sociales, donde este se haya registrado, con opciones e instrucciones de eliminación.

De esta manera, el usuario solo tiene que elegir las cuentas que tiene interés en borrar y las que prefiere conservar y en pocos minutos -u horas, dependiendo de cuánto se necesita borrar- la persona habrá desaparecido de la web, según el medio.

Entre los ejemplos dados por el sitio están Facebook, Evernote y Dribble. No obstante, los creadores afirman que también funciona para YouTube y Linkedln entre otros. Además, según Dahlbo y Unneback, el proceso es muy seguro debido a que la eliminación de las cuentas no se realiza directamente a través de Deseat.me sino mediante la propia página web de cada servicio o red social.

"Prácticamente, lo único que nos está diciendo es cuáles cuentas quieres borrar. Y dado que usamos el protocolo OAuth de Google, no tenemos acceso a ninguno de sus datos". No obstante, la herramienta tiene varias desventajas. Solo funciona con un correo de Gmail vinculado a otras cuentas, algo que significa que Deseat.me no será capaz de borrar las cuentas de los servicios creados antes de Google, como MySpace.

Imagen de cabecera: flickr/greyweed