Aprendiendo Ciberseguridad de los israelíes

Desde que emigre a Israel he tenido la oportunidad de incursionar en el mundo de la ciberseguridad. Por eso, con esta reflexión comparto con mis colegas sobre las soluciones aplicables a Latinoamérica que se están utilizando en Israel para enfrentar las ciber-amenazas.

También leí los diagnósticos sobre la realidad cibernética en América Latina donde encontré que tenemos estas vulnerabilidades:

• La mayoría de las fiscalías no tiene la capacidad de procesar los delitos tecnológicos.

• Dos de cada tres países no tienen un centro nacional de comando y control de seguridad.

• El 80% de los países no cuentan con estrategias de ciberseguridad para la protección de sus infraestructuras críticas.

• No existe una mentalidad que ponga a la seguridad de la información como necesidad fundamental de los negocios.

Además, el control de la energía eléctrica, el sistema de agua, los datos electorales, entre otros, quedan expuestos al atacante. En uno de los congresos escuche al Ex Director del Mossad, Tamir Pardo, argumentar que hackear es barato y que la seguridad es costosa. Los hackers son como los cazadores, tienen paciencia y esperan por un error en el sistema. Porque el hacker espera hasta encontrar una brecha en el sistema. Mientras el atacante debe tener éxito una sola vez, la Gerencia de seguridad debe proteger sus activos en el 100% de los casos.

Con este contexto de amenazas, en Israel existen más de 800 empresas que ofrecen sus tecnologías de ciberseguridad para resolver problemas específicos. Esta industria está clasificada según el tipo de solución en los siguientes segmentos:

• IoT

• Scada

• Drones

• Seguridad Web

• Seguridad móvil

• Ciber-Inteligencia

• Identidad y fraude

• Amenazas internas

• Seguridad de la red

• Seguridad en la nube

• Formación y educación

• Detección y prevención

• Respuesta de incidentes

• Seguridad de dispositivos

• Prevención fugas de datos



También, las autoridades israelíes promueven el ecosistema seguridad cibernética mediante la colaboración entre el gobierno, el ejército, las universidades, entes financieros y las empresas. Por ejemplo, la Unidad 8.200 perteneciente a la Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Israel es un campo de entrenamiento para las compañías de seguridad cibernética. Muchas de las soluciones desarrolladas en Israel son originalmente tecnologías militares y posteriormente son adaptadas al mundo civil por los veteranos de esta unidad.

Por esto, Israel está a la vanguardia en la defensa cibernética, desarrollando seguridad de redes, encriptación de datos, protección de la información, monitoreo de contenido y alertas de actividades sospechosas. También, los sistemas de simulación permiten una respuesta rápida en caso de ataques cibernéticos. Estas soluciones israelíes protegen a millones de personas al mantener el suministro continuo de los servicios vitales, salvaguardar las infraestructuras críticas de los gobiernos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones.

Cabe resaltar que Israel asume el papel de maestro, asesorando a otros países y compartiendo sus conocimientos. Esto se evidencia en el congreso de Cybertech donde los participantes aprenderemos sobre las innovaciones tecnológicas, desafíos y soluciones para combatir estas amenazas. Todas estas tecnologías serán exhibidas en CyberTech en Tel Aviv y posteriormente en Panamá. Los detalles del evento están disponibles en www.cybertechisrael.com .

En conclusión, la importancia de la ciberseguridad toma relevancia con el crecimiento exponencial de la economía digital. Requerimos organizaciones que se preocupen en capacitar, promover y generar una cultura de protección para defendernos de este ciber-entorno. En este sentido, tenemos mucho que aprender de los israelíes.

* Consultor de seguridad con 25 años de trayectoria profesional promoviendo el desarrollo de organizaciones seguras al transformar el conocimiento en una herramienta de prevención. Para mayor información, puedes contactarme por yecutieli@segured.com