03/11/2020

Lenovo alcanza resultados financieros récord en el segundo trimestre

• Los ingresos del Grupo crecieron un 7 % interanual a 14 500 millones de USD

• Los ingresos antes de impuestos del segundo trimestre crecieron un 52 % interanual y llegaron a 470 millones de USD

• Los ingresos netos crecieron 53 % interanual y alcanzaron los 310 millones de USD

• El Grupo observa oportunidades importantes de crecimiento a futuro que exceden ampliamente los pronósticos de los analistas Lenovo Group anunció hoy los ingresos récord del Grupo en el segundo trimestre por 14.500 millones de USD, un aumento del 7 % interanual, con crecimiento sólido de todos los negocios. Las ganancias mostraron un crecimiento aún más sólido, con ingresos antes de impuestos récord de 470 millones de USD, un incremento del 52 % en comparación con el mismo trimestre el año pasado. Los ingresos netos también aumentaron 53 % interanual y alcanzaron el monto récord de 310 millones de USD. Además de los resultados trimestrales récord, la sostenibilidad y la fortaleza financiera de Lenovo ha sido validada recientemente con la calificación de apto para inversión de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, y una oferta de bonos global exitosa. Las ganancias básicas por acción correspondientes al segundo trimestre fueron de 2,59 centavos de USD o 20,08 centavos de HKD. La Junta Directiva de Lenovo declaró un dividendo provisorio de 6,6 centavos de HKD por acción. "Nuestros resultados récord para este trimestre reflejan nuestro compromiso continuo con la satisfacción de las necesidades de la economía del trabajo, el aprendizaje y el juego en casa, que crece rápidamente. Todos nuestros negocios principales lograron crecimiento interanual, mientras que nuestros ingresos en Software y servicios tuvieron un aumento récord", señaló Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. "A medida que el mundo sigue ajustándose a la "nueva normalidad", confiamos en el potencial de crecimiento a largo plazo tanto de los dispositivos como de la infraestructura en la nube. Seguiremos utilizando nuestras competencias principales de excelencia operativa y presencia internacional/local a la vez que aceleramos nuestra transformación guiada por los servicios para aprovechar mejor las oportunidades e impulsar un crecimiento sostenible". Perspectivas de negocios El 2020 sigue siendo un año con el impacto de varios factores de la industria sobre el suministro y la fabricación, entre ellos, las incertidumbres geopolíticas en curso, la pandemia global de COVID-19 y la escasez de suministro de componentes que afecta a toda la industria impulsada por una fuerte demanda. No obstante, Lenovo ve un pronóstico positivo para la segunda mitad del año, con la nueva norma mundial de trabajar, aprender y jugar en casa como impulsora de tendencias de crecimiento a largo plazo en demanda de dispositivos y requisitos de nube o infraestructura. En particular, el Grupo prevé que el mercado mundial total de PC crecerá muy por encima de los pronósticos actuales de los analistas, a más cerca de 300 millones de unidades en el año natural 2020, unos 25 millones más que el total disponible en el mercado el año pasado. Resumen del Grupo Comercial El Grupo de dispositivos inteligentes (Intelligent Devices Group, IDG) de Lenovo sigue liderando el crecimiento con los ingresos más altos en toda su historia para el Grupo de PC y dispositivos inteligentes (PC and Smart Devices Group, PCSD) de 11.500 millones de USD, un aumento del 8 % interanual. Informó ingresos antes de impuestos récord por 723 millones de USD, lo que significa un crecimiento del 18 % interanual, y conservó el margen de ganancia líder en la industria de 6,3 %. La capacidad operativa de Lenovo, la respuesta oportuna a la tendencia de trabajo y aprendizaje en casa y el enfoque en los segmentos de alto crecimiento y primera categoría impulsaron el desempeño trimestral récord. Lenovo lidera el mercado mundial de PC con la cuota de mercado más alta del 23,6 %. La segunda unidad de negocios del IDG, el Grupo de negocios móviles (Mobile Business Group, MBG), experimentó un crecimiento de los ingresos del 39 % con respecto al trimestre anterior, logró crecimiento interanual y continuó con su sólida recuperación del impacto de la COVID-19. El crecimiento en los mercados fuertes de la compañía en América Latina y Norteamérica, se consolidó aún más, mientras que en Europa y Asia se aceleró. Durante el trimestre también se realizaron hitos clave de innovación con el lanzamiento del teléfono inteligente plegable razr 5G y el primer teléfono destinado a juegos de la empresa, con la marca Lenovo Legion. El negocio seguirá aprovechando su robusta cartera de productos y la innovación en 5G para impulsar el crecimiento rentable en el futuro. El Grupo de centro de datos (Data Center Group, DCG) experimentó un crecimiento constante. Los ingresos aumentaron 11 % interanual para alcanzar los 14 800 millones de USD, con una mejor rentabilidad. El segmento de Proveedor de servicios en la nube siguió creciendo, con un aumento de los ingresos del 34 % interanual y fuerte crecimiento en todas las regiones. La inversión sostenida de Lenovo en diseño y fabricación propios, que logró un éxito importante en diseño de sistema y placa base, respalda este resultado. Los ingresos en Empresas y PYMEs permanecieron casi sin modificaciones interanuales pero superaron el pronóstico del mercado en 3 puntos. Presentó un crecimiento de dos dígitos en todo el negocio en Infraestructura definida por software (22 %), Almacenamiento (15 %), Software (47 %) y Servicios (11 %). Un área adicional de crecimiento para este segmento es la asociación recientemente anunciada con SAP. La Infraestructura como servicio TruScale de Lenovo, junto con SAP HANA Enterprise Cloud, les permite a los clientes conservar sus datos delicados in situ de manera segura, con la flexibilidad del modelo de pago por consumo. La Transformación inteligente de Lenovo experimentó un fuerte impulso en el segundo trimestre, con un crecimiento de dos dígitos en todos sus segmentos. Los resultados demuestran su importancia como catalizador de crecimiento de largo plazo para el Grupo. El segmento de Internet de las cosas inteligente presentó un crecimiento sólido de más de 36 % interanual, mientras que tanto Infraestructura inteligente (21 %) como Verticales inteligentes (72 %) lograron un crecimiento sólido de dos dígitos de los ingresos*. Software y servicios creció 39 % interanual para alcanzar un nuevo récord de 1200 millones de USD*, lo que ahora representa más del 8,5 % de los ingresos del Grupo, incluso a medida que aumentan los ingresos totales del Grupo. Servicio y software anexo, Servicio gestionado y Soluciones también crecieron rápidamente, y los ingresos de Comercio electrónico crecieron más de 40 % interanual. * ingresos facturados

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una compañía Fortune Global 500 de 50 000 millones de USD, con 63 000 empleados y que opera en 180 mercados de todo el mundo. Centrados en la intrépida visión de llevarle a todo el mundo tecnología más inteligente, estamos desarrollando tecnología revolucionaria con la capacidad de crear una sociedad digital sostenible, confiable e integral. A través del diseño, la ingeniería y la creación de la gama más completa de dispositivos inteligentes y de su infraestructura, también nos ponemos al frente de la "Transformación inteligente": para crear mejores experiencias y oportunidades para millones de clientes alrededor del mundo.

