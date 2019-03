Problemas para los futuros del bitcoin: ¿Principio del fin de las criptomonedas?

Cuando el Chicago Board Options Exchange (CBOE por sus siglas en inglés) se inició en el comercio de futuros de bitcoin, la noticia se anunció a bombo y platillo; ahora que la bolsa ha anunciado que no añadirá nuevos contratos (y eliminará las opciones en mayo-junio), la noticia apenas ha suscitado un murmullo. Por supuesto, en diciembre de 2017, cuando el CBOE se convirtió en la primera bolsa en ofrecer derivados de criptomonedas, el bitcoin y los pares de monedas digitales se negociaban a escala de infarto. Pero el criptoinvierno dura ya más de un año. Cuando se lanzaron los futuros de bitcoin, todo apuntaba a que jugarían un papel importante en la legitimación de los criptoactivos, impulsando la demanda y proporcionando una opción menos arriesgada de participación para los nuevos inversores, tanto privados como institucionales. ¿Supondrá la suspensión del CBOE del producto de futuros de bitcoin el principio del fin para las criptomonedas? Ryan Radloff, director ejecutivo de CoinShares, cree que estos contratos no eran cruciales para la infraestructura general del mercado de las criptomonedas. "No nos preocupa perderlos", dice, agregando que "Uno de los usos 'industriales' de los contratos de futuros de bitcoin, por lo menos en la comunidad de los criptoactivos, es la cobertura de ingresos de la explotación minera de bitcoin. En el caso de los contratos de pago en efectivo del CBOE, el riesgo de obtener un precio de vencimiento diferente del que está realmente disponible en el mercado es demasiado alto como para utilizarlos como una cobertura eficaz, por lo que la distribución física simplemente siempre gana". Por supuesto, parte del problema del producto de futuros de bitcoin del CBOE fue la escasez del volumen de operaciones. Según CryptoCompare, de enero a febrero de 2019, el volumen del CBOE disminuyó cerca de 31% mientras que el promedio diario del CME aumentó más de 23%.

Average Daily Bitcoin Futures VolumesAverage Daily Bitcoin Futures Volumes

Cortesía de: CryptoCompare En parte, esto podría ser porque el requisito de margen para el comercio de futuros de bitcoin en el CME es de 35% mientras que en el CBOE fue del 40%, para justificar la enorme volatilidad del bitcoin. Laurent Kssis, director general de XBT Provider, especula que el coste de los bajos volúmenes debe haber superado cualquier beneficio derivado de los ingresos en vista de la disminución del precio del activo subyacente. "En el lado profesional, los creadores del mercado prefieren una cobertura de contratos de futuros usando contratos 'físicos' para reducir el riesgo de una posible manipulación de precios. Con los contratos de pago en efectivo, el precio de liquidación nunca es verdaderamente eficiente en el momento del vencimiento. Como resultado, parece que los compradores de estos contratos eran simplemente especuladores, que aprovecharon la oferta de apalancamiento.

Una vez que los tan esperados contratos físicos lleguen al mercado, creo que la mayoría de los contratos de pago en efectivo perderán su atractivo pues lo normal es que el mercado elija vehículos más eficientes y profesionales cuando se les presenta la oportunidad". Algunos participantes del mercado de criptomonedas están decepcionados, pero reconocen que la suspensión tiene más que ver con los modelos de negocio que con un fracaso de la clase de activos. Hui Ong, el responsable de desarrollo de negocios de Zilliqa, una plataforma pública de blockchain, ha dicho: "Aunque a algunos les preocupa que el anuncio sea indicativo de la pérdida de interés institucional, realmente es una cuestión de competencia y conveniencia." Además, explica con respecto a los acuerdos, el CBOE también ha anunciado que sólo tomará los precios de subasta de la bolsa de criptomonedas Gemini. Los precios tomados de una sola fuente ofrecen más oportunidades de manipulación de los precios, lo que conlleva un mayor riesgo. Por el contrario, el CME ha adoptado un enfoque mucho más comedido, utilizando los precios de varias bolsas mientras aprovecha su proceso patentado para mitigar la posible manipulación de precios. "Así", señala Ong, "el anuncio del CBOE no debería interpretarse como un reflejo del estado del interés institucional en las criptomonedas. Simplemente tenían un producto que no pudo aumentar su cuota de mercado". Encuentre la información completa de este artículo en investing.com.

