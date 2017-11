PayPal: Ganancias superaron pronósticos gracias a transacciones en celulares

PayPal procesó US$ 114.050 en el tercer trimestre, de los cuales 40 millardos ocurrió a través de móviles. El procesador de pagos PayPal Holdings Inc reportó utilidades trimestrales mayores a las pronosticadas, ayudado por un crecimiento en el volumen de transacciones en teléfonos móviles. La ganancia neta creció a 380 millones de dólares, o 31 centavos por acción, en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, desde 323 millones de dólares o 27 centavos por acción hace un año. Los ingresos crecieron un 21,4%, a 3.240 millones de dólares. Excluyendo items extraordinarios, la compañía ganó 46 centavos, superando el promedio de estimaciones de analistas de 43 centavos, de acuerdo a Thomson Reuters I/B/E/S. Las acciones de la compañía subieron un 4,3%, a 70,18 dólares, en operaciones tras el cierre del mercado. PayPal ha estado ampliando sus servicios para sacar ventaja a sus rivales en el mercado de pagos digitales, en particular para pagos persona a persona, donde la competencia se ha intensificado, reseñó Reuters. Desde que se escindió de eBay Inc en 2015, PayPal se ha reformulado de una compañía que mayormente procesaba transacciones para su matriz en un gigante de procesamiento de pagos que maneja transferencias entre compañías y clientes así como entre amigos, familiares y pequeñas firmas. El volumen de pagos a través de móviles se disparó un 54%, a alrededor de 40.000 millones de dólares, mientras que el volumen total se incrementó un 30,5 por ciento, a 114.050 millones de dólares, en el tercer trimestre. La compañía pronostica para el cuarto trimestre ganancias ajustadas en un rango de 50-52 centavos por acción. Analistas esperaban un pronósticos de 51 centavos, según Thomson Reuters I/B/E/S. Encuentre más la misma fuente en finanzasdigital.com.

