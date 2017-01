Samsung Electronics: Resultados del cuarto trimestre y año 2016

Samsung estimó para el año 2016 ventas consolidadas de aproximadamente 201,54 trillones de wones coreanos y ganancias operativas consolidadas de aproximadamente 29,22 trillones de wones coreanos.



Seúl, Corea - 6 de enero 2017 - Samsung Electronics Co., Ltd. anunció los resultados financieros del cuarto trimestre de 2016. • Ventas consolidadas: Aproximadamente 53 trillones de wones coreanos

• Beneficio Operativo Consolidado: Aproximadamente 9,2 trillones de wones coreanos Las cifras anteriores son estimaciones de ganancias consolidadas basadas en el K-IFRS (Korean International Financial Reporting Standard). Los reglamentos de divulgación de Corea no permiten que las estimaciones de ganancias se proporcionen como un rango. Por lo tanto, de acuerdo con dicha normativa de divulgación, las cifras anteriores representan la mediana del rango de estimación de ganancias, proporcionado a continuación. • Ventas: 52 ~ 54 trillones de wones coreanos

• Beneficio Operativo: 9,1 ~ 9,3 trillones de wones coreanos En general, la compañía estimó para el año 2.016, ventas consolidadas de aproximadamente 201,54 trillones de wones coreanos y ganancias operativas consolidadas de aproximadamente 29,22 trillones de wones coreanos. Las cifras anteriores son estimaciones de ganancias consolidadas basadas en K-IFRS. ※Las cifras consolidadas basadas en K-IFRS correspondientes al tercer trimestre de 2016, cuarto trimestre de 2015 y FY 2015 basadas son las siguientes:

NdE

El tipo de cambio al momento de publicar la nota era de 0,00083 por Won Coreano.

Usando esta referencia, las ventas de Samsung en 2016 superaron los 167,2 millardos de dólares con "beneficios operativos" en el orden de los US$ 24,2 millardos.

En cuanto al cuarto trimestre, los 9,s trillones de wones ($7.8 millardos), significarian el mejor resultado logrado por la corporación desde el tercer cuarto de 2013, y muy por encima de los mejores estimados de los analistas.



FUENTE

samsung.com





