Alphabet crece robústamente y su futuro parece más prometedor que nunca

En octubre se cumple un año del nacimiento de Alphabet, antes conocida como Google, sin embargo no fue hasta este año que se presentaron los primeros resultados financieros bajo esta nueva estructura, la cual buscaba dar certeza a inversores ya que se corría el riesgo de que los experimentos dañaran a toda la compañía. Ahora están presentando resultados financieros, el tercero en la historia de Alphabet, y parece que el cambio de estrategia ha dado resultado.

Los números presentados por Alphabet correspondientes al segundo trimestre de 2016 y son muy alentadores, la compañía se muestra con muy buena salud bajo unos ingresos por 21.500 millones de dólares, un incremento del 21% respecto respecto al mismo trimestre del año anterior, además de que los analistas esperaban ingresos apenas por arriba de los 20.000 millones, así que el mercado ha recibido con muy buenos ojos estas cifras que ya se reflejan en un incremento del 5% en las acciones de la compañía en el after hours.

La publicidad es la clave para el negocio de Google

Sabemos bien que el principal negocio para la compañía es la venta de publicidad, donde se ha comentado que está por perder terreno en contra de Facebook quien ha crecido de forma importante en este apartado, sin embargo Google sigue presentando mayores ingresos en este sector lo que significa que siguen siendo muy relevantes en la forma en la que venden y muestran anuncios, ya que su ecosistema es enorme y su alcance es aun mayor.

Los analistas esperaban una aumento en el valor del coste por clic, pero éste ha bajado un 7% lo que significa que los anunciantes pueden contratar campañas a un menor coste, esto ha derivado en un aumento en los ingresos del 29%, una barbaridad que demuestra que la gente sigue confiando en Google para campañas de marketing digital; en resumen todo el segmento de publicidad de Alphabet está presentando un incremento del 19% respecto al año anterior.



Los experimentos de Alphabet siguen perdiendo dinero, pero ya no es un problema general

Antes de que se constituyera Alphabet como compañía, Google solía apostar por diversos proyectos que representaban una fuerte inversión y grandes gastos operativos, lo que significaba pérdidas para toda la compañía, esto ponía nerviosos a los inversores y arriesgaba el futuro de la compañía.

Con el cambio a Alphabet este riesgo se ha eliminado ya que la compañía sigue apostando por proyectos sin poner en riesgo el capital total al operar de forma "casi independiente", y es aquí en el apartado de "Other Bets" donde Alphabet tiene proyectos como Nest, Fiber, Google X (ahora sólo 'X'), Project Loon, coches autónomos y otros, que para estos resultados presentan unos ingresos por 185 millones de dólares, pero unos gastos operativos por 859 millones, que si lo comparamos con hace un año donde había pérdidas por 660 millones e ingresos por sólo 74 millones, entonces ha habido una mejora importante, aún no es lo ideal, pero al menos ya no afecta de forma importante a la compañía.

El hardware y los servicios de Google también crecen de forma importante

Dentro del apartado conocido como "Other Revenues" Alphabet mete gran parte de sus otros negocios como Hardware y servicios en la nube, como toda la Play Store, que para este trimestre ha tenido un importante crecimiento del 33% para quedar en 2.172 millones de dólares, el cual sigue con la tendencia vista el trimestre anterior donde el incremento fue del 24%.

Por otro lado dentro del segmento de Google Websites el incremento fue del 24% para 15.400 millones de dólares; en Google Network, donde está YouTube, se presentaron ingresos por 3.700 millones de dólares, un 3% más que el mismo trimestre del año anterior.

Con esto Google (o Alphabet) muestra una muy buena salud que se ve reflejada en un aumento en la plantilla de 57.148 a 66.575 trabajadores a finales de junio, ya que la compañía sigue creciendo, diversificando su negocio y esto al final beneficia a todos, ya que la inversión en innovación continuará sin afectar y esto es lo ideal para cada compañía.