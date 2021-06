¿Cuales son las mayores bolsas de valores de mundo?

No conocemos con precisión cuando se creó el primer acuerdo de intercambio de valores, aunque algunos historiadores sugieren que hay evidencia que esto pudo haber ocurrido hace más de 2.000 años, durante el imperio romano. Luego hay evidencia de algunos mercados informales que se desarrollaron en Europa alrededor del siglo XIV en ciudades a lo largo del Mediterráneo, y, posteriormente, en Europa Occidental, en ciudades como Lyon y Amberes.

Mucho más claramente si sabemos que las bolsas de valores como las conocemos han existido por al menos 400 años, ya que se conocen los detalles sobre el lugar de negociación de valores que se estableció en Amsterdam en 1602, para negociar acciones de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El mercado todavía existe hoy y se conoce como The Amsterdam Euronext.

Hoy en día existen hasta 16 bolsas de valores con una capitalización de mercado de más de US$ 1 billón. Los llamados intercambios del "club de $ 1 billón" representan más del 80% de la capitalización del mercado mundial.

Si bien Estados Unidos tiene la bolsa de valores más grande del mundo por capitalización bursátil, no siempre ha sido así. Hasta la Primera Guerra Mundial, Londres dominaba el mundo de los intercambios bursátiles a escala mundial. La experiencia y la destrucción de esa guerra llevaron a Estados Unidos a convertirse en el ente dominante tanto en los mercados como en las industrias.

El auge de las industrias y empresas de China no ha cambiado el liderazgo de Wall St., al menos no todavía. Estados Unidos tiene actualmente un impresionante 54% de la capitalización de mercado en el mundo; esto se compara con solo el 4% en los mercados chinos. La importancia del porcentaje del PIB total de Estados Unidos en el mundo ha disminuido, pero la importancia de sus mercados no.

Hay esperanzas para el futuro de que los mercados sean más colaborativos, como lo demuestra el establecimiento de la World Federation of Exchanges. Fundada en 1961, esta Federación es una asociación comercial de cámaras de compensación e intercambios que intenta estandarizar las prácticas en los mercados mundiales.



Entonces la lista arranca por el tope máximo: los índices de NYC, que superan en valor de transacciones varias veces a los intercambios bursátiles del resto del mundo.

1- New York (con una suma de valores transados de unos $31 billones) (*).

Después de NYC, con su New York Stock Exchange, e índices principales como el S&P500, el Nasdaq y los Dow Jones, encontramos en el tope de suma de valor (aprox.capitalización de mercado en billones de US$) (*) a:

2- Shanghai (6,4).

3- Tokyo (5,3).

4- Hong Kong (3,9).

5- Paris (2,4).

6- Bombay (2,1).

7- Toronto (2,1).

8- London (1,9).

9- Frankfurt (1,8).

10- Zurich (1,6).

11- Seul (1,5).

12- Sydney (1,4).

13- Amsterdam (1,3).

14- Sao Paulo (1,2).

15- Johannesburg (1,0).

16- Madrid (1,0).

17- Singapore (0,75).

18- Moscu (0,65).

19- Roma (0,60).

20- Bangkok (0,55).

Imagen de cabecera: diamantelighting.com.