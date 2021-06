Inversionistas exigen datos ASG confiables

Una nueva encuesta de Workiva identifica las principales tendencias para 2021: • Los jóvenes inversores están muy concienciados con los ASG (*) • Los inversores de la generación del milenio y de la generación Z exigen transparencia en los datos • Los inversores tienen dificultades para confiar en la información medioambiental de las empresas • Los datos ASG tienen cada vez más peso en las decisiones de inversión AMES, Iowa -- Workiva Inc. (NYSE:WK) ha dado a conocer hoy los resultados de una encuesta realizada a inversores individuales que muestra que aproximadamente el 70 % de los encuestados considera que las organizaciones tienen la responsabilidad de demostrar el rendimiento ASG a los inversores, y que predominan los inversores de la generación Z y los mileniales más jóvenes (de 18 a 34 años) que solicitan pruebas ASG. La encuesta reveló que la transparencia en la divulgación de información ASG es cada vez más una parte más importante en la toma de decisiones de los inversores y que las empresas podrán comprobar sin duda el aumento de la presión de los inversores a la hora de informar sobre sus progresos. "Los resultados de nuestra encuesta ofrecen una fuerte motivación para que las organizaciones se planteen seriamente cómo informan sobre sus datos ASG y otros datos no financieros", comenta Julie Iskow, directora de operaciones de Workiva. Y continúa: "Creemos que hay una ventaja competitiva real en la participación de los inversores modernos de hoy en día con un compromiso de transparencia corporativa". Principales tendencias de la encuesta: Los inversores más jóvenes saben lo que quieren. La concienciación sobre los ASG es especialmente elevada entre la generación más joven, ya que el 84 % es conocedora de los ASG, y de este grupo casi dos tercios (64 %) afirman estar muy informados al respecto.

El conocimiento de los ASG es más frecuente en Alemania, donde el 93 % de los inversores menores de 34 años afirma conocer los ASG en las inversiones. En Estados Unidos, el 65 % de la generación Z y los mileniales afirman que la ASG en las empresas se ha vuelto más importante en el último año y seguirá siéndolo (69 %) debido al cambio climático. Además, de forma más pronunciada en Estados Unidos, el 72 % de los jóvenes de 18 a 34 años quiere saber si una empresa está a la altura de sus opiniones sociales y morales antes de invertir. Dificultad para confiar en los datos. Cuando se les preguntó si les resultaba difícil confiar en lo que las empresas divulgan sobre lo que hacen por el medio ambiente y la sociedad, sólo el 15 % de los encuestados se mostró en desacuerdo. Además, más del 60 % de los encuestados de todas las regiones afirmaron que les resulta difícil juzgar si las empresas están actuando de forma correcta en lo que respecta al medio ambiente y la sociedad. Los datos son la clave. Más de un tercio de los encuestados (43 %) en todos los mercados señalaron que confían más en los resultados en materia de ASG cuando se informan a través de cifras y datos que de descripciones cualitativas; esta cifra aumentó hasta el 54 % en el caso de las personas entre 18 a 34 años.

Vea la infografía completa aquí (pdf) El 72% de los inversores particulares considera que las empresas deberían facilitarles la evaluación de las iniciativas en materia de ASG a través de los datos. Más de la mitad de los inversores individuales encuestados expresaron que sería más probable que invirtieran en una empresa que demostrara su rendimiento en materia de ASG. Esta opinión se elevó hasta el 60 % en el caso de los inversores de la generación Z y mileniales en todas las regiones. Esta encuesta de inversores individuales se ha realizado después de que los grandes inversores institucionales y los gestores de activos ensalzaran los beneficios de integrar las métricas ASG como un factor clave en la creación de sus carteras de inversión, así como las tendencias de las nuevas regulaciones que exigen la presentación de informes no financieros. "La encuesta indica que los inversores quieren ver un aumento de los beneficios, una mayor transparencia de los datos y un progreso en todas las áreas de ASG. Esto requerirá una solución tecnológica que pueda ofrecer precisión y simplificar el complejo proceso de recopilación y presentación de datos no financieros; Workiva está revolucionando la forma en que las empresas abordan la presentación de informes ASG con una solución para tal fin", añade Iskow. La plataforma basada en la nube de Workiva crea un ecosistema vinculado y controlado que optimiza la integración de la información financiera y no financiera. Los equipos de ASG y de finanzas pueden recopilar, agregar y divulgar datos en una plataforma segura que permite a las empresas seguir el ritmo de la creciente demanda de datos fiables y transparentes y de pruebas de los objetivos corporativos de ASG orientados al futuro. Acerca de la encuesta Workiva ha encargado una encuesta para comprender mejor la opinión actual de los inversores particulares (cuya importancia y actividad han ido aumentando1) con respecto a la transparencia y su confianza en la información sobre el rendimiento y los datos ASG. Los resultados de la encuesta incluyen las respuestas de inversores particulares de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Consulte nuestra hoja informativa para más información sobre la metodología y respuestas específicas a las preguntas. 1. Los inversores particulares representaron el 19,5 % del volumen de negociación de acciones en Estados Unidos, un ascenso de más del 4 % desde 2019, según Bloomberg Intelligence.

(*) Se refiere a los criterios ambientales (A), sociales (S) y de gobierno (G). Los ASG (ESG por su sigla en inglés) son criterios de sostenibilidad – ambientales, sociales y de buen gobierno. Acerca de Workiva Workiva Inc. (NYSE: WK) simplifica tareas complejas para miles de empresas en todo el mundo. Los clientes confían en la plataforma abierta, inteligente e intuitiva de Workiva para conectar datos, documentos y equipos. Los resultados son: mayor eficiencia, mayor transparencia y menos riesgo. Más información en workiva.com. "El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

