2020, un año bursátil caótico, y el 2021 lleno de esperanzas

Los temores por la rápida propagación del COVID-19 durante la primera parte del año provocaron la caída inicial de acciones, oro y bonos, causando además cambios bruscos en mercados normalmente estables, como los fondos del mercado monetario.

Read this article in English here.

Pero más recientemente ocurrió un importante reavivar bursátil, junto con un renaciente entusiasmo por la inversión que no se había visto en décadas, todo estimulado por los paquetes de estímulos lanzados en los principales mercado del mundo, notablemente en EE.UU., acompañados luego por las noticias sobre el desarrollo exitoso de varias vacunas contra el coronavirus.

Las últimas semanas de diciembre los princlpales mercados del mundo vieron como los índices eran empujados a nuevos máximos históricos. El Dow Jones Industrial Average (DJI) y el S&P 500 terminaron 2020 con récords.

Estos récords también se observaron en Europa, donde el el DAX de Alemania cerró en territorio récord justo después de Navidad, y en Asia, donde el Nikkei de Tokyo alcanzó un máximo visto hace casi 30 años, en los días de Super Nintendo.

Los índices que destaron por sus resultados durante el recién terminado año son

Nasdaq +43,6%

Kospi +30,8%

S&P 500 +16,3%

Nikkei +16%

Shanghai Composite +13,9%

Dow Jones Industrial Average +7,2%

DAX 3,5%

Por supuesto, si de crecimiento en precio se trata, todas esas buenas noticias fueron eclipsadas por el estrambótico ascenso del Bitcoin, cuyo precio pasó de US$ 4.000 a más de 28.000 en nueve meses; sin olvidarnos de los papeles de Tesla, cuyo valor creció 743% durante 2020.

Aparte de la "criptomoneda", cuyos movimientos más extraordinarios fueron vistos las últimas semanas, los mercados terminaron este caótico año relativa calma, con pocas operaciones el jueves, pero suficientes para llegar a máximos históricos.

En cuanto a materias primas, COVID golpeó duro al mercado del petróleo, hundiendo el crudo a mínimos históricos (en diciembre 2019 estaba cerca de US$62 pero cerró 2020 en 48,4). En abril, el precio del barril de petróleo incluso se volvió negativo por primera vez en la historia.

Este colapso de los precios de materiales era de esperar, tomando en cuenta que gran parte de la economía mundial entró en recesión.... Pero a medida que los mercados y fábricas volvían a abrir, esos precios se mejoraron, lo cual se notó con algunos productos básicos, destacando materias ampliamente usadas en procesos industriales, como la plata (más de 47% de mejora) y el cobre (cerca de 26%). Se espera que estas y otras materias primas industriales continúen su recuparacion durante 2021. El oro fue otro básico cuyo precio mejoró importantemente (+23,5%) en 2020.

Por su parte, el dólar bajó a su punto más bajo en 32 meses (el 30/12 terminó en 1,23), antes de recuperarse levemente para cerrar 2020 en 1,2214 contra el Euro.

La devaluación del dólar no es necesariamente una mala noticia, por supuesto, ya que estimula el mercado de productos y servicios de exportación desde EEUU y significa un importante impulso para los mercados emergentes. Y, precisamente, los inversores se han estado concentrando en las economías emergentes en los últimos meses para aprovechar la brecha cambiaria relativamente débil del dólar. Un dólar débil también equivale a una inflación baja, y esa es una buena noticia para el consumidor, lo cual podría significar otro empuje para las acciones en 2021.

Por otro lado, la situación cambiaria debilita la posición de liderazgo del dólar en muchos sentidos, especialmente como como moneda de reserva mundial, una medida muy observada que ha caído a un nivel visto por última vez a principios de 1996.

Lo detallado, de continuar, puede indicar hacia donde podrían apuntar las tendencias de inversión en 2021, muy en especial si las promesas de masiva inoculación anti COVID son realizadas, si se notan resultados tempranos (en o durante el tercer trimestre) y si los mercados reaccionan con la realización en la realidad, tan bien como recientemente lo han hecho, tan solo con lo que hasta ahora han sido solo esperanzas y buenas noticias del potencial futuro...

Imagen de cabecera: groww.in (Best Stocks to Consider Investing for Long Term).