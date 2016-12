Cómo potenciar al equipo de trabajo ante el éxito, un desafío del empresario actual

El éxito de la gestión de un grupo de trabajo depende generalmente de muchas variables: el entorno, la motivación, el conocimiento de los integrantes, delegar y entregar funciones, son sólo algunos aspectos que el líder como un estratega y visionario debe manejar y estructurar a la perfección para llegar a un objetivo común y para que los miembros entreguen el 100% de su rendimiento. Teniendo en cuenta esta responsabilidad Oracle hace algunas recomendaciones para potenciar las capacidades del talento. Cuidar al equipo: Se trata de una actividad que es inherente a la condición humana, en el sentido que las personas en muchas oportunidades van a necesitar del apoyo o colaboración de otro. Partimos del hecho de que las personas son las que hacen las empresas; esto hace que este principio sea uno de los más importantes y sobre el cual el líder debe trabajar más y tener más cuidado, ya que garantizan la salud mental y física de los miembros. Para evitar el desgaste es importante además, contar con un ambiente saludable de trabajo. Una oficina con condiciones de trabajo óptimas y un ambiente participativo e igualitario son pilares fundamentales para fomentar un clima laboral ideal. Conocer a los miembros del equipo de trabajo: Entender a las personas como son en realidad, le permitirá establecer funciones de acuerdo a sus capacidades y límites de comportamientos. El conocer al equipo le permitirá alinear los objetivos de la empresa, frente a las expectativas que ellos tienen de la compañía, su entorno laboral y sus metas personales. Manejar el conflicto: Un líder está en capacidad de entender que de los conflictos pueden resultar grandes oportunidades para el desarrollo de ideas y para poner en marcha iniciativas que aportarán un valor significativo a los resultados finales. Se trata de eventos que son inevitables y que están en el ADN de cada uno de los equipos. El éxito dependerá de la manera cómo se supere y de cómo se involucre al equipo en la toma de decisiones. Estar preparados para el éxito: Una situación que no es muy recurrente, pero que hay que saber manejar. Es importante que un líder esté en capacidad de afrontar un éxito de la mejor manera, ya que muchas veces la euforia no permite plantearse nuevas metas y objetivos, lo que hace que los equipos se queden estancados. Por otra parte, es importante que después de haber conseguido una meta, se haga una retroalimentación de lo que pasó y las metodologías y estrategias que se utilizaron para llegar allí. La consecución de un logro no garantiza la excelencia de los procesos. Siempre habrá algo por mejorar. Estar preparado a la llegada de la generación de lo Millennials al entorno laboral:



Un apartado que hoy ya cobra bastante importancia, si se tiene en cuenta que para el año 2020 el 50% de la fuerza laboral serán millennials. Se trata de una generación que ha sido educada con unos valores corporativos muy diferentes a los de las últimas camadas de trabajadores. Cuentan con un muy poco sentido de pertenencia por las organizaciones, por lo que el salario emocional juega un papel determinante si queremos que desarrollen todos sus talentos. Buscan mucho más que una buena remuneración. No limitar la innovación y la creatividad:



Dar la oportunidad a los miembros del equipo de expresarse y de hacer aportes, que al final pueden resultar ser muy valiosos para la estrategia de trabajo o para resolver alguna situación en particular. De igual manera, el líder debe estar abierto a entender que en la actualidad existen soportes como las nuevas tecnologías, las cuales se han convertido en la mano derecha para desarrollar y organizar procesos. Hablando específicamente de las soluciones tecnológicas para las oficinas de Recursos Humanos, es importante aclarar que en la actualidad ya existen soluciones que por sus características se pueden implementar de una forma sencilla y amigable. Estas ofrecen un valor agregado a las organizaciones ya que permiten ejecutar tareas de gran precisión para la detección y retención de talentos.



Entre estas se encuentran: - Manejo de emociones

- Permite conocer a los trabajadores y sus talentos.

- Referenciación de posibles talentos y redes sociales,

- Gestión de talentos con base en sus expectativas

- Desarrollo del sentido de pertenencia a través estrategias de cliente interno

- Actualización de programas de capacitación e inmersión. Se trata de una tarea que demanda altos costos y tiempos, pero que se puede optimizar si se efectúa una debida implementación.

- Incentivar de acuerdo a las necesidades y expectativas de los miembros de un equipo de trabajo.

- Incentivan el Teletrabajo El líder es una figura en constante evolución. Hoy el éxito de su gestión depende fundamentalmente de un cambio de rol y mentalidad, pasando de ser un modelo autoritario a convertirse en un estratega o un psicólogo. Estas son sólo algunas recomendaciones que se imponen en el mundo laboral, que seguramente servirán para motivar a los miembros de un equipo de trabajo para que desarrollen todo su talento. (*) Claudia Cañas es Consultora de Recursos Humanos, Oracle



