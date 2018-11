¿Qué inversiones no pueden permitirse dejar de hacer las PyME o los autónomos?

En el sector empresarial, hay momentos cuando tomar la decisión de invertir o no en determinados aspectos, marca un punto de inflexión para el futuro de la empresa. Por ello, en este artículo te detallamos algunas inversiones que marcan la diferencia.

Comprar o no comprar stock

Lo peor que te puede pasar es que venga un cliente a tu página web o a tu tienda y no tengas stock. Durante el año, hay determinadas fechas, como por ejemplo en Black Friday, Navidad o el día de la Madre o del Padre, en las que debes tener un stock un poco más amplio de lo habitual. A lo mejor ya has tenido esta experiencia y ha habido un año en que ya has afrontado este problema. Por ello, te recomendamos que inviertes en stock para así evitar que te vuelva a ocurrir. Si necesitas un dinero extra para comprar el stock, consulta Matchbanker.es.

Crear o no crear una página web

Crear una página web significa realizar una inversión importante. Especialmente si necesitamos a un diseñador que la haga por nosotros (compara precios entre profesionales autónomos, freelancers y empresas ya que la diferencia de precios es importante). Debes saber que, generalmente, una página web no empieza a dar resultados hasta al cabo de unos meses. Esto es así por el hecho de que debes diseñar una estrategia para poder posicionar cierta palabras clave relacionadas con tu negocio en los buscadores. Además, seguramente debas ir construyendo una comunidad de usuarios relacionados con el sector en que estés. En resumen, empezar una web lleva su tiempo y por ello te recomendamos que empieces cuanto antes.

Mejorar o no mejorar la experiencia del cliente

Con la gran cantidad de búsquedas que realiza de media un consumidor, no puedes esperar a hacerlo. Si ves que tus competidores ya están ofreciendo una experiencia mejor para el cliente, como por ejemplo diferentes métodos de pago, atención 24 horas al cliente o una garantía de devolución, no lo dudes, hazlo tú también ya que, si no estás a la última, vas a perder muchas ventas.

Generalmente, las PyME no pueden competir en precio y es por este motivo que tendrá que ofrecer valor añadido a otros aspectos para que el cliente lo reciba como un signo de calidad y buen servicio.

Realizar o no realizar una campaña de marketing

La verdad es que el marketing es una de las primeras inversiones que las empresas abandonan cuando pasan por dificultades financieras. ¿Cuál es el resultado de esta acción? Descienden las ventas y aumentan los problemas. Por ello, mide bien si los esfuerzos realizados anteriormente en marketing han dado resultados. De hecho, solo debes asegurarte de que el retorno sea positivo.

¿Merece la pena endeudarse para realizar las acciones anteriores?