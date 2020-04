Ventas globales de teléfonos inteligentes muestran resiliencia al bajar solo 14%

A medida que COVID-19 pasa factura, la demanda del mercado es frágil, pero las ventas globales de teléfonos inteligentes (venta directa) en febrero disminuyeron solo 14% en comparación con el año pasado, lo que muestra cierta resiliencia. Desde el punto de vista de la oferta, los envíos mundiales de smartphone (ventas) cayeron un poco más, tanto como 18% en comparación con el año pasado, pero, nuevamente, esto es una caída menor a la esperada.

Como COVID-19, desafortunadamente, se extiende como un reguero de pólvora por todo el mundo, su impacto en la industria de la tecnología no tiene precedentes. Como resultado, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes en febrero mostraron debilidad, pero la disminución no fue solo 14% más baja que en febrero de 2019. No es tan malo como la industria había temido.

Sin embargo, China, el epicentro inicial de la epidemia, mostró un enorme descenso del 38%, pero ya muestra signos de repunte. En general, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes en febrero mostraron debilidad en muchos mercados a medida que los consumidores se volvieron cautelosos. Pero con el crecimiento de los canales en línea, vimos que las ventas cambiaron de fuera de línea a en línea. Las ventas fuera de línea en China cayeron más del 50% durante febrero. Pero esta caída fue parcialmente compensada con ventas en línea más fuertes, por lo que la caída general del 38% no fue tan severa.

Los envíos por ventas, que representan el suministro de smartphones, fueron relativamente más débiles, pero febrero es un período tradicional bajo de producción, especialmente si coincide con el Año Nuevo chino, como fue el caso este año. En comparación con hace un año, los envíos de venta cayeron 18%, aunque de nuevo, menos malo de lo que temía la industria.

El vicepresidente y director de investigación, Peter Richardson, comentó sobre el panorama y la perspectiva de la oferta y la demanda de teléfonos inteligentes: "El mercado global de teléfonos inteligentes es en gran medida un mercado de reemplazo, lo que significa que los teléfonos inteligentes son una compra discrecional. Sin embargo, ahora son vistos como una parte vital de la vida diaria, especialmente para aquellos que sufren largos períodos de aislamiento o trabajo remoto. Entonces, aunque las personas pueden retrasar las compras debido a la pandemia de coronavirus, especialmente en la primera parte de la crisis cuando la interrupción y la incertidumbre son altas, aún reemplazarán su teléfono inteligente en algún momento. Esto significa que las ventas no se perderán por completo, solo se retrasarán".

En términos del panorama competitivo, la demanda de teléfonos inteligentes Samsung se mantuvo estable debido a la exposición mínima a la cadena de suministro china y la demanda del mercado chino, por lo que capturó una participación del mercado global de teléfonos inteligentes del 22% en términos de volúmenes de ventas.

Apple sintió cierto impacto por el lado de la oferta durante el mes, tanto en China a principios de febrero como fuera de China en la segunda mitad del mes, lo que afectó su desempeño de ventas. Sin embargo, Huawei, que tiene una exposición máxima a China tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, en realidad tuvo un rendimiento muy superior a las expectativas, vendiendo más de 12 millones de teléfonos inteligentes durante febrero, con una caída de apenas 1% en la participación en el mercado mundial.

Jene Park, analista senior de Counterpoint, al comentar sobre el impacto fuera de China, señaló: "Si bien China y Corea del Sur se están recuperando gradualmente, lo peor está lejos de terminar para muchas otras partes del mundo. La pandemia de coronavirus no tiene precedentes en cuanto a naturaleza y escala, pero existen paralelos históricos de los que podemos aprender y estos nos dan la confianza de que el sector de las comunicaciones móviles puede sobrellevar esta tormenta sin demasiado daño a largo plazo".



(*) Peter Richardson: Director de investigación, tiene 27 años trabajando en la industria móvil con una amplia experiencia en análisis de mercado y desarrollo corporativo. Más recientemente, Peter fue Director Global de Mercado e Inteligencia Competitiva en Nokia. Ahí dirigió un equipo responsable de analizar y cuantificar la industria. Antes de Nokia, Peter era analista de capital en SoundView Technology Group. Y antes de eso, fue vicepresidente y analista jefe de investigación móvil e inalámbrica en Gartner. Los primeros años de Peter en la industria los pasó con NEC y Panasonic.

Counterpoint Technology Market Research es una firma de investigación global especializada en productos tecnológicos en la industria TMT. Presta servicios a las principales firmas tecnológicas y financieras con una combinación de informes mensuales, proyectos personalizados y análisis detallados de los mercados de tecnología móvil.